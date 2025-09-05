ETV Bharat / state

सोनीपत में प्रेमी के साथ मिलकर बहु ने सास की हत्या की, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

एक बहु ने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या कर मामले को हादसा बताने का प्रयास किया था. पोस्टमार्टम में मामला खुल गया.

SONIPAT KITAABON DEVI HATYAKAND
पुलिस हिरासत में हत्या की आरोपी बहु और उसका प्रेमी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2025 at 10:10 PM IST

2 Min Read

सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत में पिपलीखेड़ा गांव में पुत्रवधु अनीता ने अपनी सास किताबों देवी की हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड में अनीता का प्रेमी चेतन भी शामिल था, जो पलवल जिले के रायपुर का निवासी है. बहु अनीता ने इस हत्याकांड को हादसे का रूप देने का प्रयास किया था लेकिन पुलिस जांच में मामले का खुलासा हो गया. अनीता से जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो उसने चेतन का नाम भी हत्या में शामिल होने का कबूलनामा किया. अब पुलिस ने चेतन को बड़ी इंडस्ट्रियल थाना पुलिस ने धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का भेद खुलाः मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव पिपलीखेड़ा में बुजुर्ग महिला किताबों देवी की हत्या की गुत्थी आखिरकार बड़ी इंडस्ट्रियल थाना पुलिस ने सुलझा लिया है. किताबों देवी की हत्या उसकी पुत्रवधु अनीता ने अपने प्रेमी चेतन निवासी गांव रायपुर जिला पलवल के साथ मिलकर की थी, किताबों देवी के सिर पर चोट मारकर हत्या की गई थी और उसकी हत्या को हादसा दिखाने के लिए साजिश रची गई थी. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होते ही साजिश असफल हो गई. चेतन को बड़ी इंडस्ट्रियल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

सोटा मारकर की गई थी हत्याः एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि "गांव पीपलखेड़ा में किताबों देवी नाम की बुजुर्ग महिला की हत्या सोटा मारकर की गई थी. चेतन ने ही उसको मारने का आइडिया दिया था. वह चेतन के साथ 8 वर्षों से प्रेम प्रसंग में थी. पति से तलाक लेकर उससे शादी करना चाहती थी. पुत्रवधु अनीता ने पूछताछ में खुलासे के आधार पर अब चेतन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है."

ये भी पढ़ें-सोनीपत रोडवेज डिपो में एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या, आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

For All Latest Updates

TAGGED:

सोनीपत किताबों देवी हत्याकांडसोनीपत में बहु ने की सास की हत्याMURDER IN SONIPATSONIPAT KITAABON DEVI HATYAKAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.