सोनीपत में प्रेमी के साथ मिलकर बहु ने सास की हत्या की, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत में पिपलीखेड़ा गांव में पुत्रवधु अनीता ने अपनी सास किताबों देवी की हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड में अनीता का प्रेमी चेतन भी शामिल था, जो पलवल जिले के रायपुर का निवासी है. बहु अनीता ने इस हत्याकांड को हादसे का रूप देने का प्रयास किया था लेकिन पुलिस जांच में मामले का खुलासा हो गया. अनीता से जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो उसने चेतन का नाम भी हत्या में शामिल होने का कबूलनामा किया. अब पुलिस ने चेतन को बड़ी इंडस्ट्रियल थाना पुलिस ने धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है.



पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का भेद खुलाः मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव पिपलीखेड़ा में बुजुर्ग महिला किताबों देवी की हत्या की गुत्थी आखिरकार बड़ी इंडस्ट्रियल थाना पुलिस ने सुलझा लिया है. किताबों देवी की हत्या उसकी पुत्रवधु अनीता ने अपने प्रेमी चेतन निवासी गांव रायपुर जिला पलवल के साथ मिलकर की थी, किताबों देवी के सिर पर चोट मारकर हत्या की गई थी और उसकी हत्या को हादसा दिखाने के लिए साजिश रची गई थी. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होते ही साजिश असफल हो गई. चेतन को बड़ी इंडस्ट्रियल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.