सोनीपत में बाप-बेटे ने पुलिस टीम पर किया हमला, सीआईए इंचार्ज ने भाग कर बचाई अपनी जान

सोनीपत क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 इंचार्ज नरेश कुमार की टीम पर बाप बेटे ने जानलेवा हमला कर दिया. पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई.

ATTACK ON SONIPAT CRIME BRANCH UNIT
मौके पर मौजूद पुलिस टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 3, 2025 at 3:05 PM IST

सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ युवक का फोटो वायरल हुआ था. संबंधित युवक की तलाश में CIA टीम सेक्टर 14 स्थित मकान नंबर 406 में पहुंची थी. इस दौरान आरोपियों ने सीआईए टीम पर हमला कर दिया. हमले के दौरान सेक्टर 27 के CIA प्रभारी नरेश कुमार और उनकी टीम ने मौके से अपनी भागकर जान बचाई. इस दौरान हमलावरों ने सीआईए प्रभारी का सरकारी व प्राइवेट मोबाइल फोन और सरकारी कागजात भी छीन लिया. हमलावरों की पहचान सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में शामिल युवक और उसके पिता के रूप में की गई है.

मौके से बाप-बेटा फरार: इसके बाद सीआईए प्रभारी नरेश कुमार ने पास के एक व्यक्ति के मोबाइल फोन मांगकर पुलिस कंट्रोल रूम को मामले की जानकारी दी. मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हमले के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी. अतिरिक्त पुलिस टीम पहुंचने से पहले ही दोनों बाप-बेटा मौके से फरार हो गया था.

सेक्टर 14 का है मामला: जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो मामले की जांच की जिम्मेदारी सोनीपत की क्राइम ब्रांच यूनिट सेक्टर 27 के इंचार्ज नरेश कुमार को मिला था. नरेश कुमार अपने दो साथियों के साथ निकले. पुलिस टीम के साथ सरकारी गाड़ी में अंकित नाम का युवक भी था, जो सोशल मीडिया पर वायरल युवक को पहचानता था. पुलिस टीम सेक्टर 14 स्थित मकान नंबर 406 में पहुंची जहां आरोपी तुषार नाम का युवक रहता था.

बाल-बाल बचे सीआईए प्रभारी: मौके पर तुषार के पिता नरेंद्र से उसके बारे में पूछताछ शुरू की. वे लोग एक हथियार दिखा रहे थे. हथियार की जांच के दौरान अचानक से दोनों पिता पुत्र ने नरेश कुमार पर हमला कर दिया और उसका सरकारी फोन और जरूरी कागजात भी छीन लिए लिया. नरेश ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई.

सीआईए प्रभारी ने सुनाई आपबीती: सीआईए प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि "सोशल मीडिया वायरल के पोस्ट के सिलसिले में जांच करने के लिए सेक्टर 14 में गए थे. जांच कर रही थे कि इसी बीच आरोपी और उसके पिता ने हमला कर दिया. किसी तरह मौके से भागकर जान बचानी पड़ी. जब मैं भाग रहा था तो बंदूक का बटन दबने की आवाज सुनाई दी. लेकिन यह गनीमत रही कि बंदूक में गोली नहीं थी वरना उसे गोली भी लग सकती थी."

ATTACK ON POLICEसोनीपत में पुलिस पर हमलासोशल मीडिया पर अवैध हथियारATTACK ON CIA TEAMATTACK ON SONIPAT CRIME BRANCH UNIT

