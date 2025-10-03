ETV Bharat / state

सोनीपत में बाप-बेटे ने पुलिस टीम पर किया हमला, सीआईए इंचार्ज ने भाग कर बचाई अपनी जान

सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ युवक का फोटो वायरल हुआ था. संबंधित युवक की तलाश में CIA टीम सेक्टर 14 स्थित मकान नंबर 406 में पहुंची थी. इस दौरान आरोपियों ने सीआईए टीम पर हमला कर दिया. हमले के दौरान सेक्टर 27 के CIA प्रभारी नरेश कुमार और उनकी टीम ने मौके से अपनी भागकर जान बचाई. इस दौरान हमलावरों ने सीआईए प्रभारी का सरकारी व प्राइवेट मोबाइल फोन और सरकारी कागजात भी छीन लिया. हमलावरों की पहचान सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में शामिल युवक और उसके पिता के रूप में की गई है.

मौके से बाप-बेटा फरार: इसके बाद सीआईए प्रभारी नरेश कुमार ने पास के एक व्यक्ति के मोबाइल फोन मांगकर पुलिस कंट्रोल रूम को मामले की जानकारी दी. मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हमले के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी. अतिरिक्त पुलिस टीम पहुंचने से पहले ही दोनों बाप-बेटा मौके से फरार हो गया था.

सेक्टर 14 का है मामला: जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो मामले की जांच की जिम्मेदारी सोनीपत की क्राइम ब्रांच यूनिट सेक्टर 27 के इंचार्ज नरेश कुमार को मिला था. नरेश कुमार अपने दो साथियों के साथ निकले. पुलिस टीम के साथ सरकारी गाड़ी में अंकित नाम का युवक भी था, जो सोशल मीडिया पर वायरल युवक को पहचानता था. पुलिस टीम सेक्टर 14 स्थित मकान नंबर 406 में पहुंची जहां आरोपी तुषार नाम का युवक रहता था.