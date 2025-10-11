ETV Bharat / state

IPS पूरन कुमार की पत्नी को सोनिया गांधी का पत्र, पोस्टमार्टम के लिए दलित नेताओं की 31 सदस्यीय कमेटी ने रखी शर्तें

Sonia Gandhi Letter IPS Y Puran Wife: सोनिया गांधी ने आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत को पत्र लिखा है. जानें उन्होंने क्या कहा.

Sonia Gandhi Letter IPS Y Puran Wife (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 11, 2025 at 2:12 PM IST

चंडीगढ़: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने वाई पूरन को श्रद्धांजलि देते हुए संवेदना व्यक्त की.

सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना: सोनिया गांधी ने लिखा "आपके पति व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की एक दुखद हादसे में देहांत की खबर स्तब्ध करने वाली भी है. मन को व्यथित करने वाली भी अपार मुश्किल की इस घड़ी में मेरी ओर से आपको व पूरे परिवार को हार्दिक संवेदनाएं. वाई पूरन कुमार का देहावसान हमें याद दिलाता रहेगा कि आज भी हुक्मरानों का पूर्वाग्रह से ग्रस्त पक्षपातपूर्ण रवैया बड़े से बड़े अधिकारी को भी सामाजिक न्याय की कसौटी से वंचित रखता है. न्याय की इस डगर पर मैं और करोड़ों देशवासी आपके साथ खड़े हैं."

दलित नेताओं ने किया 31 सदस्यीय कमेटी का गठन: इस मामले में दलित समुदाय के नेताओं ने पहले 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. इसे बढ़ा कर अब 31 सदस्यीय कमेटी कर दिया गया है. इस कमेटी ने Y पूरण कुमार आत्महत्या मामले बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की है. इस कमेटी में देशभर के सभी दलित नेता शामिल हैं.

दोनों अधिकारियों को टर्मिनेट करने की मांग: 31 सदस्यीय कमेटी के प्रवक्ता जय नारायण ने बैठक के बाद बताया कि "अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है. दोनों आरोपी अधिकारी टर्मिनेट किए जाएं, इसके बाद हम पोस्टमार्टम करवाएंगे. जब हमारे पास दोनों अधिकारियों के टर्मिनेट और गिरफ्तार की कॉपी आ जाएगी. तब ही हम पोस्टमार्टम करवाएंगे. अभी सूचना मिली कि रोहतक के एसपी को हटा दिया है. उनको हटाने का हमारा मकसद नहीं है. उनको बर्खास्त किया जाए."

पोस्टमार्टम के लिए दलित नेताओं की 31 सदस्यीय कमेटी ने रखी शर्तें (Etv Bharat)

12 अक्तूबर को चंडीगढ़ में होगी दलित नेताओं की महापंचायत: कमेटी के प्रवक्ता जय नारायण ने कहा "कल यानी 12 अक्तूबर को सेक्टर 20 रविदास भवन में महापंचायत बुलाई गई है. जिसमें अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आएंगे. अगर ऐसा अत्याचार किसी भी जाति के लोगों पर होगा. हमारी कमेटी तब भी इस तरह की काम करेगी. हमारी कमेटी आगे भी बनी रहेगी."

हरियाणा आईएएस अधिकारियों की एसोसिएशन ने दिया समर्थन: हरियाणा आईएएस अधिकारियों की एसोसिएशन भी वाई पूरन की समर्थन में खड़ी हो गई है. एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रशासन से वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार की ओर से उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेने की अपील की है. एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से पारदर्शी और निर्भीक जांच की मांग की है.

रोहतक SP का तबादला: इन सभी विवादों के बीच रोहतक के SP का ट्रांसफर कर दिया गया है. सुरेंद्र भौरिया अब रोहतक के नए SP होंगे. नरेंद्र बिजारणिया को फिलहाल कोई पोस्ट नहीं दी गई है. बता दें कि वाई पूरन ने सुसाइड नोट में नरेंद्र बिजारणिया का नाम लिखा था. इसी आधार पर ये कार्रवाई की गई है.

