IPS पूरन कुमार की पत्नी को सोनिया गांधी का पत्र, पोस्टमार्टम के लिए दलित नेताओं की 31 सदस्यीय कमेटी ने रखी शर्तें

चंडीगढ़: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने वाई पूरन को श्रद्धांजलि देते हुए संवेदना व्यक्त की.

सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना: सोनिया गांधी ने लिखा "आपके पति व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की एक दुखद हादसे में देहांत की खबर स्तब्ध करने वाली भी है. मन को व्यथित करने वाली भी अपार मुश्किल की इस घड़ी में मेरी ओर से आपको व पूरे परिवार को हार्दिक संवेदनाएं. वाई पूरन कुमार का देहावसान हमें याद दिलाता रहेगा कि आज भी हुक्मरानों का पूर्वाग्रह से ग्रस्त पक्षपातपूर्ण रवैया बड़े से बड़े अधिकारी को भी सामाजिक न्याय की कसौटी से वंचित रखता है. न्याय की इस डगर पर मैं और करोड़ों देशवासी आपके साथ खड़े हैं."

दलित नेताओं ने किया 31 सदस्यीय कमेटी का गठन: इस मामले में दलित समुदाय के नेताओं ने पहले 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. इसे बढ़ा कर अब 31 सदस्यीय कमेटी कर दिया गया है. इस कमेटी ने Y पूरण कुमार आत्महत्या मामले बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की है. इस कमेटी में देशभर के सभी दलित नेता शामिल हैं.

दोनों अधिकारियों को टर्मिनेट करने की मांग: 31 सदस्यीय कमेटी के प्रवक्ता जय नारायण ने बैठक के बाद बताया कि "अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है. दोनों आरोपी अधिकारी टर्मिनेट किए जाएं, इसके बाद हम पोस्टमार्टम करवाएंगे. जब हमारे पास दोनों अधिकारियों के टर्मिनेट और गिरफ्तार की कॉपी आ जाएगी. तब ही हम पोस्टमार्टम करवाएंगे. अभी सूचना मिली कि रोहतक के एसपी को हटा दिया है. उनको हटाने का हमारा मकसद नहीं है. उनको बर्खास्त किया जाए."