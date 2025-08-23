ETV Bharat / state

सोंढूर डैम ईको पार्क बनेगा आकर्षण का केंद्र, ग्रामीणों की भागीदारी से संवरेगा पर्यटन स्थल - SONDHUR DAM ECO PARK

धमतरी के सोंढूर डैम ईको पार्क में पर्यटकों को बढ़ाने की दिशा में काम शुरु होने जा रहा है.

Sondhur Dam Eco Park
सोंढूर डेम ईको पार्क बनेगा आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 23, 2025 at 1:37 PM IST

4 Min Read

धमतरी : छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला बांधों के लिए प्रसिद्ध है. यहां चार बड़े बांध हैं.जिसमें गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बांधों में दूसरे स्थान पर है.वहीं मॉडमसिल्ली, दुधावा और सोंढूर बांध भी गंगरेल यानी रविशंकर जलाशय के सहायक बांधों में शामिल है. धमतरी जिला प्रशासन इन बांधों को पर्यटन की दृष्टि से सवारने में जुटा है. महानदी उद्द्गम स्थल को मां अभियान के तहत संवारा जा रहा है . वहीं अब कलेक्टर ने सोंढूर डेम में ईको पार्क बनाने की योजना बनाई है.

सोंढूर डैम में बढ़ेगा टूरिज्म : धमतरी जिले में पर्यटन को लेकर प्रशासन लगातार नए प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में नगरी विकासखंड स्थित सोंढूर डैम का ईको पार्क अब और आकर्षक रूप में विकसित होगा. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने पार्क का निरीक्षण किया. ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया. इस अवसर पर उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के आईएफएस ऑफिसर वरूण जैन, एसडीएम नगरी प्रीति दुर्गम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

Sondhur Dam Eco Park
सोंढूर डेम ईको पार्क बनेगा आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Sondhur Dam Eco Park
सोंढूर डैम के पाास कई पर्यटन केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांवों में पर्यटक समिति का गठन करने के निर्देश : निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि ये इलाका प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है. यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि “गांव आपका है, आप सब मिलकर इसे संवारें, ताकि यह स्थल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने. उन्होंने सुझाव दिया कि गांव में एक पर्यटक समिति का गठन किया जाए, जो पार्क के रख-रखाव और आसपास के क्षेत्र के विकास में सहयोग करे.

सोंढूर डैम ईको पार्क बनेगा आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटन को बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम : कलेक्टर ने पार्क में सौंदर्यीकरण, बोटिंग सुविधा, पक्षियों और जानवरों की फोटोग्राफी व्यवस्था, बेहतर सड़कों का निर्माण और सड़कों के किनारे फूलदार पौधों के रोपण पर विशेष जोर दिया.पर्यटन केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित न रहे, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी रोजगार उपलब्ध हो. इसके लिए उन्होंने होमस्टे व्यवस्था और छोटे-छोटे दुकानों की शुरुआत करने का सुझाव दिया. इससे एक ओर जहां ग्रामीणों की आमदनी बढ़ेगी, वहीं पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव भी मिलेगा.

Sondhur Dam Eco Park
पर्यटन को बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईको पार्क के विकास से धमतरी जिले का पर्यटन मानचित्र और विस्तृत होगा. यह न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक नया पर्यटन आकर्षण बनेगा. जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि यहां आने वाले हर पर्यटक को प्राकृतिक सौंदर्य, ग्रामीण संस्कृति और बेहतर सुविधाओं का अनुभव मिले- अबिनाश मिश्रा,कलेक्टर

Sondhur Dam Eco Park
ग्रामीणों को पर्यटक समिति बनाने के निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रकृति की सुंदरता दिखाता है सोंढूर : धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि हमने सोंढूर का विजिट किया है. बहुत ही अच्छी जगह है. सप्त ऋषियों में से एक मुचकुंद ऋषि उनका क्षेत्र भी माना जाता है. ये मेचका गांव में आता है. वहां बेहतरीन डैम भी है. वहां पर पहाड़ भी है और सबसे खास बात वहां से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व शुरू होता है. ये डैम पंछियों के नाम से ज्यादा जाना जाता है.

Sondhur Dam Eco Park
टूरिस्ट प्लेस को सुंदर बनाने की प्लानिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पंछियों के लिए किया जाएगा डेवलेप : कलेक्टर ने कहा बर्ड वाचिंग करना है तो सुबह-सुबह निकल जाए तो 60 से 70 प्रजाति के पंछी वहां दिख जाएंगे. तो इसी हिसाब से हम उसे डेवलप करेंगे. पहले भी वहां पर बोटिंग चल रही थी. उसे चलाएंगे, होमस्टे भी बनाने का है और बर्ड्स के हिसाब से उस गांव को डेवलप कर रहे हैं. विंटर के समय टूरिस्ट भी आते है वहां रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे.

Sondhur Dam Eco Park
कलेक्टर ने किया मौके का दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि सोंढूर डैम का ईको पार्क धमतरी जिले की पहचान बन सकता है. प्रशासन और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से यह क्षेत्र पर्यटन और आजीविका दोनों दृष्टियों से विकास का नया अध्याय लिखेगा. यह पहल जिले में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के साथ-साथ ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

मॉनसून में चाहिए सुकून, ये हैं छत्तीसगढ़ के टॉप 5 टूरिस्ट स्पॉट
छत्तीसगढ़ का अमृतधारा झरना लबालब, नहीं है पर्यटकों की सुरक्षा के इंतजाम, हादसे का बढ़ा खतरा
मैं हूं गुल्लक के जरिए शिक्षिका का नया नवाचार, बच्चे सीख रहे मनी मैनेजमेंट का पाठ

धमतरी : छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला बांधों के लिए प्रसिद्ध है. यहां चार बड़े बांध हैं.जिसमें गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बांधों में दूसरे स्थान पर है.वहीं मॉडमसिल्ली, दुधावा और सोंढूर बांध भी गंगरेल यानी रविशंकर जलाशय के सहायक बांधों में शामिल है. धमतरी जिला प्रशासन इन बांधों को पर्यटन की दृष्टि से सवारने में जुटा है. महानदी उद्द्गम स्थल को मां अभियान के तहत संवारा जा रहा है . वहीं अब कलेक्टर ने सोंढूर डेम में ईको पार्क बनाने की योजना बनाई है.

सोंढूर डैम में बढ़ेगा टूरिज्म : धमतरी जिले में पर्यटन को लेकर प्रशासन लगातार नए प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में नगरी विकासखंड स्थित सोंढूर डैम का ईको पार्क अब और आकर्षक रूप में विकसित होगा. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने पार्क का निरीक्षण किया. ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया. इस अवसर पर उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के आईएफएस ऑफिसर वरूण जैन, एसडीएम नगरी प्रीति दुर्गम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

Sondhur Dam Eco Park
सोंढूर डेम ईको पार्क बनेगा आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Sondhur Dam Eco Park
सोंढूर डैम के पाास कई पर्यटन केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांवों में पर्यटक समिति का गठन करने के निर्देश : निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि ये इलाका प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है. यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि “गांव आपका है, आप सब मिलकर इसे संवारें, ताकि यह स्थल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने. उन्होंने सुझाव दिया कि गांव में एक पर्यटक समिति का गठन किया जाए, जो पार्क के रख-रखाव और आसपास के क्षेत्र के विकास में सहयोग करे.

सोंढूर डैम ईको पार्क बनेगा आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटन को बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम : कलेक्टर ने पार्क में सौंदर्यीकरण, बोटिंग सुविधा, पक्षियों और जानवरों की फोटोग्राफी व्यवस्था, बेहतर सड़कों का निर्माण और सड़कों के किनारे फूलदार पौधों के रोपण पर विशेष जोर दिया.पर्यटन केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित न रहे, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी रोजगार उपलब्ध हो. इसके लिए उन्होंने होमस्टे व्यवस्था और छोटे-छोटे दुकानों की शुरुआत करने का सुझाव दिया. इससे एक ओर जहां ग्रामीणों की आमदनी बढ़ेगी, वहीं पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव भी मिलेगा.

Sondhur Dam Eco Park
पर्यटन को बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईको पार्क के विकास से धमतरी जिले का पर्यटन मानचित्र और विस्तृत होगा. यह न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक नया पर्यटन आकर्षण बनेगा. जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि यहां आने वाले हर पर्यटक को प्राकृतिक सौंदर्य, ग्रामीण संस्कृति और बेहतर सुविधाओं का अनुभव मिले- अबिनाश मिश्रा,कलेक्टर

Sondhur Dam Eco Park
ग्रामीणों को पर्यटक समिति बनाने के निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रकृति की सुंदरता दिखाता है सोंढूर : धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि हमने सोंढूर का विजिट किया है. बहुत ही अच्छी जगह है. सप्त ऋषियों में से एक मुचकुंद ऋषि उनका क्षेत्र भी माना जाता है. ये मेचका गांव में आता है. वहां बेहतरीन डैम भी है. वहां पर पहाड़ भी है और सबसे खास बात वहां से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व शुरू होता है. ये डैम पंछियों के नाम से ज्यादा जाना जाता है.

Sondhur Dam Eco Park
टूरिस्ट प्लेस को सुंदर बनाने की प्लानिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पंछियों के लिए किया जाएगा डेवलेप : कलेक्टर ने कहा बर्ड वाचिंग करना है तो सुबह-सुबह निकल जाए तो 60 से 70 प्रजाति के पंछी वहां दिख जाएंगे. तो इसी हिसाब से हम उसे डेवलप करेंगे. पहले भी वहां पर बोटिंग चल रही थी. उसे चलाएंगे, होमस्टे भी बनाने का है और बर्ड्स के हिसाब से उस गांव को डेवलप कर रहे हैं. विंटर के समय टूरिस्ट भी आते है वहां रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे.

Sondhur Dam Eco Park
कलेक्टर ने किया मौके का दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि सोंढूर डैम का ईको पार्क धमतरी जिले की पहचान बन सकता है. प्रशासन और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से यह क्षेत्र पर्यटन और आजीविका दोनों दृष्टियों से विकास का नया अध्याय लिखेगा. यह पहल जिले में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के साथ-साथ ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

मॉनसून में चाहिए सुकून, ये हैं छत्तीसगढ़ के टॉप 5 टूरिस्ट स्पॉट
छत्तीसगढ़ का अमृतधारा झरना लबालब, नहीं है पर्यटकों की सुरक्षा के इंतजाम, हादसे का बढ़ा खतरा
मैं हूं गुल्लक के जरिए शिक्षिका का नया नवाचार, बच्चे सीख रहे मनी मैनेजमेंट का पाठ

For All Latest Updates

TAGGED:

CENTER OF ATTRACTIONTOURIST DESTINATION IMPROVEDसोंढूर डेम ईको पार्कपर्यटन स्थलSONDHUR DAM ECO PARK

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.