धमतरी : छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला बांधों के लिए प्रसिद्ध है. यहां चार बड़े बांध हैं.जिसमें गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बांधों में दूसरे स्थान पर है.वहीं मॉडमसिल्ली, दुधावा और सोंढूर बांध भी गंगरेल यानी रविशंकर जलाशय के सहायक बांधों में शामिल है. धमतरी जिला प्रशासन इन बांधों को पर्यटन की दृष्टि से सवारने में जुटा है. महानदी उद्द्गम स्थल को मां अभियान के तहत संवारा जा रहा है . वहीं अब कलेक्टर ने सोंढूर डेम में ईको पार्क बनाने की योजना बनाई है.





सोंढूर डैम में बढ़ेगा टूरिज्म : धमतरी जिले में पर्यटन को लेकर प्रशासन लगातार नए प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में नगरी विकासखंड स्थित सोंढूर डैम का ईको पार्क अब और आकर्षक रूप में विकसित होगा. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने पार्क का निरीक्षण किया. ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया. इस अवसर पर उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के आईएफएस ऑफिसर वरूण जैन, एसडीएम नगरी प्रीति दुर्गम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.



सोंढूर डेम ईको पार्क बनेगा आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सोंढूर डैम के पाास कई पर्यटन केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांवों में पर्यटक समिति का गठन करने के निर्देश : निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि ये इलाका प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है. यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि “गांव आपका है, आप सब मिलकर इसे संवारें, ताकि यह स्थल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने. उन्होंने सुझाव दिया कि गांव में एक पर्यटक समिति का गठन किया जाए, जो पार्क के रख-रखाव और आसपास के क्षेत्र के विकास में सहयोग करे.

सोंढूर डैम ईको पार्क बनेगा आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटन को बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम : कलेक्टर ने पार्क में सौंदर्यीकरण, बोटिंग सुविधा, पक्षियों और जानवरों की फोटोग्राफी व्यवस्था, बेहतर सड़कों का निर्माण और सड़कों के किनारे फूलदार पौधों के रोपण पर विशेष जोर दिया.पर्यटन केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित न रहे, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी रोजगार उपलब्ध हो. इसके लिए उन्होंने होमस्टे व्यवस्था और छोटे-छोटे दुकानों की शुरुआत करने का सुझाव दिया. इससे एक ओर जहां ग्रामीणों की आमदनी बढ़ेगी, वहीं पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव भी मिलेगा.

पर्यटन को बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईको पार्क के विकास से धमतरी जिले का पर्यटन मानचित्र और विस्तृत होगा. यह न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक नया पर्यटन आकर्षण बनेगा. जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि यहां आने वाले हर पर्यटक को प्राकृतिक सौंदर्य, ग्रामीण संस्कृति और बेहतर सुविधाओं का अनुभव मिले- अबिनाश मिश्रा,कलेक्टर



ग्रामीणों को पर्यटक समिति बनाने के निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रकृति की सुंदरता दिखाता है सोंढूर : धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि हमने सोंढूर का विजिट किया है. बहुत ही अच्छी जगह है. सप्त ऋषियों में से एक मुचकुंद ऋषि उनका क्षेत्र भी माना जाता है. ये मेचका गांव में आता है. वहां बेहतरीन डैम भी है. वहां पर पहाड़ भी है और सबसे खास बात वहां से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व शुरू होता है. ये डैम पंछियों के नाम से ज्यादा जाना जाता है.

टूरिस्ट प्लेस को सुंदर बनाने की प्लानिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पंछियों के लिए किया जाएगा डेवलेप : कलेक्टर ने कहा बर्ड वाचिंग करना है तो सुबह-सुबह निकल जाए तो 60 से 70 प्रजाति के पंछी वहां दिख जाएंगे. तो इसी हिसाब से हम उसे डेवलप करेंगे. पहले भी वहां पर बोटिंग चल रही थी. उसे चलाएंगे, होमस्टे भी बनाने का है और बर्ड्स के हिसाब से उस गांव को डेवलप कर रहे हैं. विंटर के समय टूरिस्ट भी आते है वहां रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे.

कलेक्टर ने किया मौके का दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि सोंढूर डैम का ईको पार्क धमतरी जिले की पहचान बन सकता है. प्रशासन और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से यह क्षेत्र पर्यटन और आजीविका दोनों दृष्टियों से विकास का नया अध्याय लिखेगा. यह पहल जिले में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के साथ-साथ ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

