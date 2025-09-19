ETV Bharat / state

सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता, रॉबर्ट्सगंज में कच्छा बनियान गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार

गिरोह के नौ और सदस्यों की तलाश: एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने कहा कि गैंग के सदस्य दिन में फूल और गुब्बारे बेच करके रेकी करते थे. रात में अपने साथियों को बस और ट्रेन से बुलाकर, उनके साथ चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे.

सोनभद्र: रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने कच्छा बनियान गिरोह के 6 सदस्यों को घसिया बस्ती के पास से शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया. इस गिरोह के 9 सदस्य अब भी फरार हैं. इस गिरोह ने रॉबर्ट्सगंज दुद्धी और ओबरा थाना क्षेत्रों में चोरी और लूट की तीन वारदात की थीं.

मुखबिर की सूचना पर इस गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. इनके पास से चांदी के जेवरात और 45 हजार रुपये कैश बरामद किया गया. इस गिरोह के 9 अन्य सदस्यों की तलाश पुलिस की टीमें कर रही हैं.

तीन मामलों में पुलिस को थी तलाश: एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि रॉबर्ट्सगंज में नई बाजार स्थित बालाजी ज्वैलर्स से, दुद्धी क्षेत्र के एक मकान की बाउंड्री में घुसकर ताला तोड़कर और ओबरा में एक ऑफिस की बाउंड्री वॉल तोड़कर के इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.

गिरोहके सदस्यों के पास से बरामद सामान और कैश (Video Credit: Sonbhadra Police)

वारदात को अंजाम देने के बाद हो जाते हैं अंडरग्राउंड: एडिशनल एसपी ने कहा कि मुखबिर से सूचना मिलने पर गिरोह के छह सदस्यों भीम सिंह, आनंद बंजारा, सिपाही लाल, तान सिंह गौड़, दुर्योधन और कांजीरा बंजारा को गिरफ्तार कर लिया गया. इस गैंग के 9 सदस्य मौके से भाग निकले. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. यह लोग वारदात को अंजाम देने के बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं.



