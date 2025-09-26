मेधावी छात्रा सुप्रिया वर्मा बनीं एक दिन की महिला थानाध्यक्ष, सुनीं फरियादियों की समस्याएं
दुद्धी सीओ राजेश कुमार राय ने कहा, कक्षा 12 की मेधावी छात्रा सुप्रिया वर्मा को एक दिन के लिए महिला थाने का प्रभारी बना गया।
Published : September 26, 2025 at 6:04 PM IST
सोनभद्र: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेज-5 के अंतर्गत शुक्रवार सुबह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (GGIC) दुद्धी की कक्षा 12 की मेधावी छात्रा सुप्रिया वर्मा को एक दिन के लिए महिला थाना दुद्धी का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया.
महिला फरियादियों की समस्याएं जानीं: सुनवाई इस दौरान छात्रा सुप्रिया वर्मा ने पुलिस कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल की और महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा आदि से जुड़े मामलों की विवेचना की प्रक्रिया को नजदीक से समझा. उन्होंने महिला थाना दुद्धी पर आई महिला फरियादियों की सुनवाई की.
महिला पुलिसकर्मियों के अनुभवों को जाना: एक दिन की महिला थानाध्यक्ष महिला सुप्रिया वर्मा ने हेल्पलाइन 1090, 112, 181 जैसी सेवाओं के बारे में जानकारी ली. साथ ही वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों से बातचीत कर के उनके अनुभवों को जाना. महिला थाना प्रभारी के रूप में काम करते हुए सुप्रिया ने थाने पर शिकायत लेकर आयी पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को भी सुना.
अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों महिलाएं: इसके बाद सुनकर संबंधित पुलिसकर्मियों को निस्तारण के लिए बताया. बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा जरूरत पड़ने पर कानून की सहायता लेने के लिए प्रेरित किया.
इस दौरान थाना परिसर में हुए प्रोग्राम में क्षेत्राधिकारी दुद्धी राजेश कुमार राय, थाना प्रभारी दुद्धी स्वतंत्र सिंह, महिला थाना प्रभारी सन्तू सरोज सहित GGIC दुद्धी की कई शिक्षिकाएं, दर्जनों छात्राएं तथा सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास जरूरी: सभी ने सुप्रिया के आत्मविश्वास की सराहना की और पुलिस की इस पहल को छात्राओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बताया. दुद्धी सीओ राजेश कुमार राय ने कहा कि इसका उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, उन्हें समाज में अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना और उन्हें प्रशासनिक तंत्र से जोड़ना है.
