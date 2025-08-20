ETV Bharat / state

राजा के मर्डर से पहले सोनम और राज ने किया था ये काम, फिर इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस - SONAM PURCHASED PHONE BEFORE MURDER

ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत, जांच के लिए फिर इंदौर पहुंची टीमें.

राजा के मर्डर से पहले सोनम और राज ने किया था ये काम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 9:49 AM IST

इंदौर : शिलांग हनीमून मर्डर केस में पुलिस के हाथ एक हम सबूत लगा है. ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या से पहले उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और प्रेमी ने कुछ ऐसा किया था, जिसे कोर्ट में ठोस सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है. इस सबूत की जांच के लिए शिलांग पुलिस की टीम जांच के लिए फिर इंदौर पहुंची है. बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा की पत्नी सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा के साथ कुल पांच लोग अब भी जेल में हैं.

राज, सोनम और राजा रघुवंशी (Etv Bharat)

राजा के मर्डर से पहले खरीदे थे दो नए मोबाइल

ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या को दो महीने से अधिक बीत चुके हैं, और शिलांग पुलिस इस दौरान इंदौर आकर तकरीबन तीन बार जांच पड़ताल कर चुकी है. वहीं पुलिस को इस बात की भी जानकारी लगी है कि राजा रघुवंशी की हत्या करने से पहले उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने नए मोबाइल खरीदे थे. ये नए मोबाइल किन-किन दुकानों से खरीदे थे और इनका उपयोग किस तरह किया गया, इसे लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच के लिए शिलांग पुलिस चौथी बार पहुंची इंदौर (Etv Bharat)

शिलांग पुलिस चौथी बार पहुंची इंदौर

इसी जांच के लिए शिलांग पुलिस एक बार इंदौर पहुंची है. इंदौर क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, '' शिलांग पुलिस एक बार फिर जांच के लिए इंदौर आई है.'' फिलहाल शिलांग पुलिस ने मीडिया से दूरी बनाई हुई है और किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है लेकिन डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राजा रघुवंशी के मामले में कुछ अहम सबूतों के लिए शिलांग पुलिस यहां पहुंची है.

राजा के मर्डर से पहले सोनम और राज ने खरीदे थे दो नए मोबाइल (Etv Bharat)

कब चालान पेश करेगी शिलांग पुलिस?

बता दें कि अभी तक इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस की ओर से पूर्ण रूप से चालान कोर्ट के समक्ष नहीं रखा गया है. शिलांग पुलिस अब हर एंगल से सबूत जुटाने में लगी है जिससे सोनम, राज और उसके साथियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके. माना जा रहा है कि शिलांग पुलिस इस दौरान ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के परिजनों से भी पूछताछ कर सकती है.

बता दें कि इंदौर में जांच करने के लिए शिलांग पुलिस चौथी बार आई हुई है. अब देखना होगा कि इस पूरे ही मामले में शिलांग पुलिस किस तरह के तथ्य एकत्रित करती है और किन लोगों से पूछताछ करती है.

