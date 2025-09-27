ETV Bharat / state

सोनाखान रेंजर विवाद: DFO ने जांच रिपोर्ट जारी की, आरोप सिद्ध नहीं, हड़ताल तुरंत खत्म करो वरना कार्रवाई

रेंजर पर कर्मचारियों ने कई गंभीर आरोप लगाए और हड़ताल पर चले गए. इस पर अब जांच रिपोर्ट आई है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2025 at 3:24 PM IST

बलौदाबाजार: सोनाखान परिक्षेत्र के रेंजर सुनीत साहू और कर्मचारियों के बीच चल रहे तनाव ने नया मोड़ ले लिया है. वनमंडलाधिकारी (DFO) बलौदाबाजार कार्यालय ने कर्मचारियों की शिकायतों की जांच कर रिपोर्ट जारी कर दी है. तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों की ओर से लगाए गए गंभीर आरोप साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं हो पाए. हालांकि कुछ प्रशासनिक कामकाज में देरी जैसे मुद्दे आंशिक रूप से पाए गए हैं. DFO ने संघ से हड़ताल वापस लेने और काम पर लौटने का निर्देश दिया है, साथ ही चेतावनी दी है कि आदेश न माने जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

सोनाखान रेंजर विवाद: DFO ने जांच रिपोर्ट जारी की, आरोप सिद्ध नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच कैसे हुई और कौन था समिति में: कर्मचारियों की लिखित शिकायत में गाली देने, धमकी देने जैसे आरोप थे. इस पर DFO बलौदाबाजार ने उपवनमंडलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी. समिति ने 22 सितंबर को जांच की, जो कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार 23 सितंबर को DFO कार्यालय को प्राप्त हुई. जांच में संबंधित कर्मचारियों के बयान, बताए गए गवाह और उपलब्ध दस्तावेजों को परखा गया. रिपोर्ट का प्रमुख निष्कर्ष यही रहा कि गाली-गलौज और जेल भेजने जैसी गंभीर धाराओं के पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं हुए.

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

  • रेंजर साहू के व्यवहार में आक्रामकता और समन्वय की कमी का उल्लेख है, पर इसे शासकीय अपराध साबित करने लायक साक्ष्य नहीं मिले.
  • जांच समिति का कहना है कि अभद्र व्यवहार और धमकी के आरोप साक्ष्यों के अभाव में सिद्ध नहीं हुए हैं.
  • कुछ शासकीय कार्यों में भुगतान की देरी पाई गई, जिसे अलग तरह से निपटाने की जरूरत बताई गई है.

DFO का रुख और निर्देश: वनमंडलाधिकारी गनवीर घमसील ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि जांच में अधिकांश आरोप बुनियादहीन पाए गए. केवल भुगतान में देरी जैसी बात स्वीकार की गई है और उसका निराकरण किया जाएगा. DFO ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय और प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी और वर्तमान में रेंजर साहू को पद पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है.

मानसिक प्रताड़ना और गाली गलौज के सबूत नहीं मिले हैं, कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको भी हमने अवगत कराया हैं. संघ को तत्काल अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस लेने और सेवाओं में लौटने का निर्देश दिया गया है. आदेश का पालन न होने पर नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी- DFO गनवीर घमसील

आगे ऐसी घटना हो तो तुरंत बताएं: DFO ने कहा कि, मैंने स्वयं हड़ताल पर बैठें कर्मचारियों से बात की और बताया है कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में कोई ऐसी घटना होती है तो तत्काल मेरे संज्ञान में लाएं, बिना जांच किए किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती. 15 अगस्त कार्यक्रम के बहिष्कार पर भी कहा कि, ये अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी आपके माध्यम से ही जानकारी मिल रही है. अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसपर भी जांच कर कार्रवाई करेंगे.

जानिए क्या है विवाद: मामला 15 अगस्त 2025 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के बहिष्कार से सार्वजनिक हुआ था. सोनाखान परिक्षेत्र के कुछ कर्मचारियों ने कसडोल SDO कार्यालय में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया. कर्मचारियों का आरोप था कि रेंजर साहू का रवैया लगातार अपमानजनक रहा और वे बार-बार गाली-गलौज व धमकी देते रहे. इसके बाद 17 सितंबर से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए.

गोली मारने की धमकी: 22 सितंबर को विवाद और गंभीर रूप ले लिया जब जिला अध्यक्ष मन बोधन टंडन ने जांच समिति के सामने यह दावा किया कि रेंजर ने आंखों के सामने ही गोली मारने की धमकी दी. वहीं रेंजर ने मीडिया से कहा कि उनके बयान को तूल देकर पेश किया गया और “गोली मारने” वाली पंक्ति का संदर्भ राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ था न कि किसी कर्मचारी विशेष से.

रेंजर सुनीत साहू का पक्ष: ETV भारत से बातचीत में रेंजर सुनीत साहू ने माना कि उन्होंने ऐसी तीखी भाषा का उपयोग किया था, पर उनका कहना था कि वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था. उनका कहना था कि उन्हें अचानक कार्यक्रम करने का दायित्व सौंपा गया था और फिर कर्मचारी कार्यक्रम स्थल से चले गए.

मैंने कहा था जो देश के सम्मान के खिलाफ जाएगा उसे सजा मिले. मेरा किसी पर व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं था. मेरी बात को तोड़-मरोड़ कर पेश की गई.- रेंजर सुनीत साहू

कर्मचारी संघ का रुख: वन कर्मचारी संघ का कहना है कि रेंजर साहू का रवैया वर्षों से कर्मचारियों के लिए अपमानजनक रहा है. संघ के जिला अध्यक्ष मन बोधन टंडन ने जांच समिति के समक्ष रेंजर की धमकियों का उल्लेख किया और कहा कि कई बार कर्मचारियों ने मौखिक व लिखित शिकायतें कीं, पर कार्रवाई नहीं हुई. संघ का आरोप है कि प्रशासन ने कर्मियों की असल समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जिससे तनाव आगे बढ़ा. हालांकि संघ ने कार्यस्थल पर उपयोग होने वाले किसी ऑडियो-वीडियो सबूत की उपलब्धि की बात दर्ज नहीं कराई.

रेंजर के स्थानांतरण से जुड़ा एक मामला उच्च न्यायालय के आदेशों से जुड़ा हुआ है और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इस केस को अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भेजा है. इसलिए इस मामले में आगे क्या निर्णय होगा, इसे न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ ही देखना होगा.

