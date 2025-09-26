ETV Bharat / state

सोनाखान रेंज विवाद : रेंजर सुनीत साहू के खिलाफ कर्मचारी लामबंद, अभद्रता और गोली मारने की धमकी का आरोप

आखिर क्यों हुई स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार : वनकर्मी ने इस बात को माना कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार किया.जब इस बारे में हमने अन्य हड़ताली कर्मियों से पूछा तो उन्होंने इसकी असली वजह बताई.ETV भारत को कर्मचारी दुकालू पटेल ने बताया कि 13 अगस्त को वो अपने साथी संतोष मांझी बलौदाबाजार वन मंडल कार्यालय जा रहे थे. रास्ते में लाहोद पहुंचे थे. उसी समय रेंजर साहब सुनीत साहू आए और आगे बढ़ गए. बढ़ने के थोड़ी देर बाद वापिस आये. फिर वहां पर संतोष मांझी से पूछे कहां जा रहे हो? हमने बताया कि डिवीजन ऑफिस जा रहे हैं 3 महीने की सैलरी नही आई है. इसके लिए जा रहे हैं. तो फिर रेंजर साहब ने कहा कि तुम्हारा तो फिटनेस नही है. तो फिर कैसे पेमेंट आएगा बताओ.

15 अगस्त के दिन हम सभी ध्वजारोहण किए फ़ोटो सेशन होने के बाद हम सभी कर्मचारी विरोध जताते आगे होने वाले कार्यक्रम जो हमेशा से होते आया उसका बहिष्कार कर अपने अपने घर निकल गए - मनीष कश्यप, वनकर्मी

ETV भारत की पड़ताल में कसडोल कार्यालय के कर्मचारियों से भी बात की. उनसे जब पूछा गया कि क्या उन्होंने वास्तव में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था? इस पर उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया. कसडोल में पदस्थ कर्मचारी मनीष कश्यप ने बताया कि उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया और सभी लोग वहां से निकल गए थे.

स्वतंत्रता दिवस से तनातनी हुई शुरु : ETV भारत ने रेंजर के खिलाफ बन रहे माहौल की जांच की तो पता चला कि 15 अगस्त 2025 का दिन देशभर में राष्ट्रीय उत्सव के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था. सोनाखान रेंज के कर्मचारियों को कसडोल SDO कार्यालय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होना था.लेकिन सभी कर्मचारियों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार कर दिया. ध्वजारोहण के बाद वनकर्मी कार्यक्रम स्थल से बिना किसी से अनुमति लिए चले गए.

बलौदाबाजार : सोनाखान रेंज में वनकर्मियों ने रेंजर सुनीत साहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हाईकोर्ट से ट्रांसफर का आदेश रद्द होने के बाद वनकर्मियों ने विरोध की खुली चेतावनी दी है.आपको बता दें कि सोनाखान रेंज के वनकर्मियों ने रेंजर सुनीत साहू पर अभद्रता का आरोप लगाया था.जिसमें ये कहा गया था कि सुनीत साहू ने उन्हें गोली मारने तक की धमकी दी है.कर्मचारी रेंजर को हटाने के लिए 18 अगस्त से हड़ताल पर हैं.ईटीवी भारत ने इस पूरे मामले को जानने की कोशिश की आखिर बात कहां पर बिगड़ी.

रेंजर साहब ने कहा कि फिटनेस जमा करने कहा गया था जमा करोगे तभी तो मिलेगा. मैंने कहा सर फिटनेस तो जमा कर दिया हूं. रेंजर साहब ने कहा कि नही अभी तक मेरे पास आपका फिटनेस सर्टिफिकेट नही आया हैं आप जमा करिए.फिर रेंजर साहब हमारे साथ अभद्र व्यवहार करने लगे बोले कि तुम डिवीजन ऑफिस क्यों जा रहे हो वापिस जाओ. मैंने पाठ फाइल करने की जानकारी दी और संतोष मांझी के तन्ख्वाह रुकने की जानकारी दी.तो रेंजर साहब ने गालियां देकर हमसे कहा कि मेरी शिकायत करने जा रहे हो- दुकालू पटेल,वनकर्मी





वहीं वन रक्षक हिरेंद्र डहरिया ने ETV भारत को बताया कि वो वन परिक्षेत्र सोनाखान में पदस्थ हैं. 23 अगस्त को कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा बिल का भुगतान करने के संबंध में बुलाया गया था. 1 बजकर 10 मिनट में मैं पहुंचा तो कार्यालय के अंदर गया तो देखा कंप्यूटर ऑपरेटर और वन परिक्षेत्र अधिकारी वहां उपस्थित थे.

मुझे रेंजर साहब के द्वारा बोला गया कि मैं बिल का भुगतान नही करूंगा. मुझे डराया-धमकाया और गाली गलौज किए. फिर मैं वहां से भाग गया. मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हू, हम लोग चाहते हैं कि सोनाखान परिक्षेत्र से स्थानांतरित कर जहां उनका ट्रांफर हुआ है वहां चले जाएं- हिरेंद्र डहरिया, वनरक्षक



बलौदाबाजार वनकर्मी जिला अध्यक्ष मनबोधन टंडन ने ETV भारत को कहा कि हम लोग 17 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. सुनीत साहू सोनाखान रेंजर ने हमारे संघ के कर्मचारियों के साथ अभद्रता की हैं. गाली देना, धमकी देना, ट्रांसफर करने और जेल भेजने की धमकी देना इस प्रकार के कृत्यों यह बातें संघ के समक्ष लायी गयी.

17 सितंबर से हड़ताल पर हैं. हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं.जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक हम नही हटेंगे. सोनाखान रेंज के सभी कर्मचारी रेंजर के व्यवहार से बहुत ही त्रस्त हैं.आज एक रेंजर सभी कर्मचारियों को जांच टीम कर बीच में यह बोल रहा है. पता नही उसके पास कौन सी शक्ति है. अगर उसके पास वाकई सच में बंदूक होता तो क्या पता वाकई में गोली मार दे. ये बातें निंदयीय है इस पर दंडनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए - मनबोधन टंडन, जिलाध्यक्ष वनकर्मी संघ

क्या रेंजर पर लगाए गए आरोप हैं सही ?: ये तो था कर्मचारियों का रेंजर साहू पर सीधा आरोप. आईए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रेंजर पर जो आरोप लगे हैं वो सच में सही हैं या नहीं. आपको बता दें कि जिस रेंजर सुनीत साहू के खिलाफ कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं. उनको जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करने की सूची में शामिल किया था. जिला आदेश के अनुसार, रेंजर साहू ने पिछले एक साल में अवैध शिकार और अवैध खनन परिवहन पर नकेल कसने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की थीं. 15 अगस्त को जिला स्तरीय कार्यक्रम में उन्हें पुरस्कार के लिए नामित किया गया. इस स्थिति ने विवाद को और जटिल बना दिया.कर्मचारियों के अनुसार, वे लगातार अपमान और धमकियों का सामना कर रहे थे, वहीं प्रशासन उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित कर रहा था. यानी रेंजर साहू की कार्यशैली पर दो तस्वीरें सामने आ रही थीं सम्मान और विवाद.

स्वतंत्रता दिवस समारोह में सुनीत साहू का हुआ सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैंने जो कहा वो मेरे व्यक्तिगत विचार थे.जो देश के सम्मान के विरुद्ध जो जाएगा उसे गोली मार देना चाहिए. मैंने किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा था चाहे तो आप जांच टीम से भी बात कर सकते हैं. इसी बीच में 23 सितंबर को एक मीडिया संस्थान ने न्यूज़ चलाया कि विभागीय जांच के दौरान ही सुनीत साहू ने खुलेआम कह दिया कि मेरे पास बंदूक होती तो मैं इन सभी को गोली मार देता. जबकि मुझसे बिना बात किए एकतरफा खबर चलाई और मेरी छवि को खराब करने का प्रयास कर- मेरे पास बंदूक होती तो मैं इन सभी को गोली मार देता जैसी हेडलाइन चलाई गई. जबकि मैंने कहा था कि जो देश के सम्मान के विरुद्ध जो जाएगा उसे गोली मार देना चाहिए- सुनीत साहू, रेंजर

इस मामले में रेंजर सुनीत साहू से ETV भारत ने सवाल किया कि क्या उन्होंने गोली मारने की धमकी दी थी? तो रेंजर ने बताया कि हां उन्होंने गोली मारने की बात कही थी. साहू ने बताया कि उनका बयान एक सिपाही होने के नाते देश और सम्मान के प्रति भावना थी, न कि किसी व्यक्ति पर हमला. एक देश के सिपाही होने के नाते वो मेरे व्यक्तिगत विचार थे जो देश के सम्मान के विरुद्ध जाएगा उसे बिल्कुल गोली मार देनी चाहिए. यह मेरे व्यक्तिगत विचार को अगर कोई अपने में लिया होगा तो मैं उसको सलाह देना चाहता हूं कि पुनः मेरी जो बात है उसको याद करे सुने समझे और समझने का प्रयास करे. मेरे देश के विरुद्ध जाने वालों के लिए ये बात कही गयी थी.

15 अगस्त के विवाद पर सुनीत साहू की सफाई : रेंजर सुनीत साहू का कहना है कि हर साल SDO ध्वजारोहण करते हैं. लेकिन इस बार SDO साहब के परिवार में किसी की मृत्यु हो गयी थी. लास्ट मोमेंट पर पता चला कि वो ध्वजारोहण नही कर पाएंगे. फिर मुझे SDO साहब ने ध्वजारोहण करने के लिए अधिकृत किया और मैंने ध्वजारोहण किया. ध्वजारोहण के बाद कर्मचारियों ने अचानक कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और वहां से सभी चले गए. पूछने पर पता चला कि सभी कर्मचारी कार्यक्रम का बहिष्कार करके चले गए हैं. लेकिन न ही मुझे कुछ बताए और न ही किसी उच्च अधिकारियों को सूचना दिए. कार्यक्रम स्थल से घर चले गए.ये बात मुझे दिल से आहत करती है कि मेरे अपने कर्मचारी देश के सम्मान के प्रतीक कार्यक्रम को भी बहिष्कार कर गए.



हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानांतरण समिति करेगी फैसला : रेंजर सुनीत साहू को भारमुक्त करने कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं. हाई कोर्ट ने स्थानांतरण कमेटी को निर्णय लेने आदेश दिया है साथ ही जब तक कमेटी निर्णय नहीं देती तब तक सुनीत साहू पर बलपूर्वक कार्यवाही नहीं की जा सकती है और कमेटी का निर्णय अभी तक नहीं आया है.

रेंजर सुनीत साहू के खिलाफ कर्मचारी लामबंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



आईए जानते हैं आखिर रेंजर पर लगे आरोपों की टाइमलाइन क्या है.





13 अगस्त: कर्मचारियों का आरोप है कि दुकालू पटेल और संतोष मांझी के साथ अभद्रता की गई.

कर्मचारियों का आरोप है कि दुकालू पटेल और संतोष मांझी के साथ अभद्रता की गई. 15 अगस्त: कर्मचारी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार कर कार्यालय से निकल गए. कर्मचारी कहते हैं कि उस दिन भी सुनीत साहू ने दुर्व्यवहार और धमकी दी. जबकि रेंजर का कहना है उन्हें बिना सूचना दिए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार कर सभी कर्मचारी चले गए थे.

कर्मचारी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार कर कार्यालय से निकल गए. कर्मचारी कहते हैं कि उस दिन भी सुनीत साहू ने दुर्व्यवहार और धमकी दी. जबकि रेंजर का कहना है उन्हें बिना सूचना दिए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार कर सभी कर्मचारी चले गए थे. 17 अगस्त: संघ की एक सूत्रीय मांग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रेंजर सुनीत साहू को सोनाखान रेंज से प्रभार मुक्त करने और ट्रांसफर कर गरियाबंद भेजने में मांग पर बैठे.

संघ की एक सूत्रीय मांग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रेंजर सुनीत साहू को सोनाखान रेंज से प्रभार मुक्त करने और ट्रांसफर कर गरियाबंद भेजने में मांग पर बैठे. 23 अगस्त: हिरेंद्र डहरिया के साथ गाली-गलौज और सस्पेंड और जेल भेजने की धमकी का आरोप.

हिरेंद्र डहरिया के साथ गाली-गलौज और सस्पेंड और जेल भेजने की धमकी का आरोप. 22 सितंबर: जिला अध्यक्ष मनबोधन टंडन का दावा जांच के बीच रेंजर ने "गोली मारने" जैसी धमकी दी. फुटेज नहीं है, लेकिन जांच टीम के सामने ऐसा रेंजर द्वारा बोला गया.



जांच समिति और उसमें मौजूद अधिकारी : इस पूरे मामले में बलौदा बाजार वन मंडल अधिकारी DFO गनवीर धम्मशील ने ETV भारत को बताया कि कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहा हैं. जिसमे हमारे सोनाखान रेंजर सुनीत साहू के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और उनके ट्रांसफर के लिए शिकायत किए हैं. जिस पर जांच के लिए निर्देशित किया गया हैं. इस मामले में तीन सदस्यों की जांच टीम बनाई गई हैं. जिसमें अध्यक्ष निश्चल शुक्ला बलौदाबाजार SDO हैं.अनिल कुमार वर्मा कसडोल SDO, RO देवपुर, संतोष पैंकरा (रेंजर-प्रतिनिधि) शामिल हैं. अभी जांच चल जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.

