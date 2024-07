ETV Bharat / state

अस्पताल में बेटे ने मां को जिंदा जलाने का किया प्रयास, स्टाफ ने ऐसे बचाई जान - Son Tried To Burn His Mother Alive

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : Jul 27, 2024, 10:21 PM IST

अस्पताल में बेटे ने मां को जिंदा जलाने का किया प्रयास ( ETV Bharat FILE PHOTO )

हल्द्वानी: सुशीला तिवारी अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां बीमार मां को उपचार के लिए लाए बेटे ने हताश होकर मां के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क दिया. इसके बाद आग लगाने का प्रयास किया. लेकिन अस्पताल कर्मचारियों की तत्परता से आग लगा नहीं पाया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. घटना शनिवार की बताई जा रही है. जहां अपनी मां की बीमारी से हताश होकर बेटे ने सुशीला तिवारी अस्पताल की इमरजेंसी में अपनी मां पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क दिया. बेटा, मां पर लाइटर से आग लगाने का प्रयास कर ही रहा था कि वहां मौजूद चिकित्सक, नर्स और तीमरदारों ने हो-हल्ला करते हुए बेटे को को दबोच लिया. अस्पताल स्टाफ ने आरोपी बेटे को कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को 112 नंबर पर कॉल कर सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी बेटे को पकड़कर अपने साथ ले आई.