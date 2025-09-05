ETV Bharat / state

दोस्त का स्पेशल बर्थडे मनाने के लिए कर दिया बड़ा कांड, पार्टी के बाद मां पहुंची थाने - SON SOLD MOTHER JEWELLERY

भागलपुर में दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए बेटे ने मां के लाखों के जेवर बेच दिए और 20 हजार रुपये में जमकर पार्टी की.

Son sold mother jewellery
भागलपुर में बड़ा कांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2025 at 11:34 AM IST

3 Min Read

भागलपुर: बिहार के भागलपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए युवक ने अपनी मां के सारे जेवर बेच दिये. जेवर बेचकर जो पैसे मिले उसी पैसे से जमकर रेस्टोरेंट में पार्टी की. मामला बरारी थाना क्षेत्र के एसएम कालेज रोड स्थित यतिंद्र मोहन सरकार लेन का है.

मां गहने बेचकर दोस्त की बर्थडे पार्टी: पीडित महिला ने अपने बेटे के दोस्त और उसके माता-पिता पर बहला-फुसलाकर ठगी करने का आरोप लगाते हुए बरारी थाना में आवेदन दिया है. पीड़ित महिला विद्या देवी ने बताया कि सुबह जब घर के लॉकर में जेवरात नहीं देखा तो वो सन्न रह गई. उसने घर के सदस्यों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया. फिर बेटा इष्टदेव (19) के गतिविधि पर शक हुआ.

"जब सख्ती से बेटे से पूछताछ की तो उसने सारी बातें बता दी. इष्टदेव ने कहा कि अपने भीखनपुर निवासी दोस्त उत्कर्ष के बर्थडे मनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. उसने घर के लॉकर में जेवर देखे थे. ये बात उसने अपने दोस्त पीयूष को बतायी थी. पीयूष ने बताया कि उनके पापा की ज्वेलरी की दुकान है. यदि वह (इष्टदेव) जेवरात देता है तो वह पैसे की व्यवस्था करा देगा."- विद्या देवी,पीड़ित महिला

दोस्त ने जेवर के दिए 20 हजार: जानकारी के अनुसार इष्टदेव ने घर के लॉकर में रखे मां के सारे जेवरात पालीथीन में रखकर पीयूष को लाकर दे दिया. इसके बदले में पीयूष कुछ देर में घर से 20 हजार रुपये लाकर इष्टदेव को दे दिये. फिर उसी पैसे को लेकर इष्टदेव अपने मित्र उत्कर्ष के साथ बाइपास ढाबा जाकर बर्थडे पार्टी करते हुए खाना खाया. इस घटना के बाद से मां सदमे में हैं.

मां ने लगाया ठगी का आरोप: विद्या देवी से आवेदन मिलने के बाद बरारी थाना पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन जुट गई है. विद्या देवी ने अपने आवेदन में आनंद सोनी, उसकी पत्नी, बेटे समेत अन्य को आरोपित बनाया है. विद्या ने जानकारी दी है कि उसके पुत्र इष्टदेव को बहला-फुसला कर घर की आलमारी के लॉकर में रखे सारे सोने-चांदी के जेवर ठग कर आनंद सोनी और उसकी पत्नी ने ले लिये.

100 ग्राम से अधिक सोने के जेवरात: विद्या देवी ने पुलिस को जानकारी दी है कि छह जोड़ी सोने की चूड़ी, एक नेकलेस, नौ सोने की अंगूठी, एक पीस मोती जड़ी सोने की अंगूठी, मानिक जड़ित सोने की अंगूठी, चार सोने की बाली, एक जोड़ा सोने की कर्णफूल, चार जोड़ा सोने की बाली, 12 सोने का बेसर, झुमका, नथ, चेन तथा चांदी के पायल, कमरधनी, घुंघरू, मठिया, पोला आदि लाकर से गायब हैं. सोने के जेवरात सौ ग्राम से अधिक के बने थे.

35 लाख जेवर की कीमत: पीड़ित के अनुसार 35 लाख के आभूषण घर से गायब हैं. इसमें चांदी के जेवरात 90 ग्राम से अधिक के थे. जिसे आनंद सोनी, उसकी पत्नी ने अपने बेटे पीयूष समेत अन्य की मदद से उसके बेटे को झांसा में लेकर ठग लिए.

"पीड़ित महिला विद्या देवी ने आवेदन दिया है. आवेदन में बताया है कि उनके बेटे को बहला फुसलाकर जेवरात को ले लिया है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही खुलासा किया जाएगा."- बिट्टू कमल,बरारी थाना अध्यक्ष

ये भी पढ़ें

रोहतास में एनकाउंटर के बाद खुशियों का गिफ्ट, पुलिस ने बेटे के बर्थडे पर अगवा पिता को पहुंचाया घर

Murder In Bettiah: बेतिया में दोस्त ने ली दोस्त की जान, मामूली विवाद में चाकू मारकर हत्या

भागलपुर: बिहार के भागलपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए युवक ने अपनी मां के सारे जेवर बेच दिये. जेवर बेचकर जो पैसे मिले उसी पैसे से जमकर रेस्टोरेंट में पार्टी की. मामला बरारी थाना क्षेत्र के एसएम कालेज रोड स्थित यतिंद्र मोहन सरकार लेन का है.

मां गहने बेचकर दोस्त की बर्थडे पार्टी: पीडित महिला ने अपने बेटे के दोस्त और उसके माता-पिता पर बहला-फुसलाकर ठगी करने का आरोप लगाते हुए बरारी थाना में आवेदन दिया है. पीड़ित महिला विद्या देवी ने बताया कि सुबह जब घर के लॉकर में जेवरात नहीं देखा तो वो सन्न रह गई. उसने घर के सदस्यों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया. फिर बेटा इष्टदेव (19) के गतिविधि पर शक हुआ.

"जब सख्ती से बेटे से पूछताछ की तो उसने सारी बातें बता दी. इष्टदेव ने कहा कि अपने भीखनपुर निवासी दोस्त उत्कर्ष के बर्थडे मनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. उसने घर के लॉकर में जेवर देखे थे. ये बात उसने अपने दोस्त पीयूष को बतायी थी. पीयूष ने बताया कि उनके पापा की ज्वेलरी की दुकान है. यदि वह (इष्टदेव) जेवरात देता है तो वह पैसे की व्यवस्था करा देगा."- विद्या देवी,पीड़ित महिला

दोस्त ने जेवर के दिए 20 हजार: जानकारी के अनुसार इष्टदेव ने घर के लॉकर में रखे मां के सारे जेवरात पालीथीन में रखकर पीयूष को लाकर दे दिया. इसके बदले में पीयूष कुछ देर में घर से 20 हजार रुपये लाकर इष्टदेव को दे दिये. फिर उसी पैसे को लेकर इष्टदेव अपने मित्र उत्कर्ष के साथ बाइपास ढाबा जाकर बर्थडे पार्टी करते हुए खाना खाया. इस घटना के बाद से मां सदमे में हैं.

मां ने लगाया ठगी का आरोप: विद्या देवी से आवेदन मिलने के बाद बरारी थाना पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन जुट गई है. विद्या देवी ने अपने आवेदन में आनंद सोनी, उसकी पत्नी, बेटे समेत अन्य को आरोपित बनाया है. विद्या ने जानकारी दी है कि उसके पुत्र इष्टदेव को बहला-फुसला कर घर की आलमारी के लॉकर में रखे सारे सोने-चांदी के जेवर ठग कर आनंद सोनी और उसकी पत्नी ने ले लिये.

100 ग्राम से अधिक सोने के जेवरात: विद्या देवी ने पुलिस को जानकारी दी है कि छह जोड़ी सोने की चूड़ी, एक नेकलेस, नौ सोने की अंगूठी, एक पीस मोती जड़ी सोने की अंगूठी, मानिक जड़ित सोने की अंगूठी, चार सोने की बाली, एक जोड़ा सोने की कर्णफूल, चार जोड़ा सोने की बाली, 12 सोने का बेसर, झुमका, नथ, चेन तथा चांदी के पायल, कमरधनी, घुंघरू, मठिया, पोला आदि लाकर से गायब हैं. सोने के जेवरात सौ ग्राम से अधिक के बने थे.

35 लाख जेवर की कीमत: पीड़ित के अनुसार 35 लाख के आभूषण घर से गायब हैं. इसमें चांदी के जेवरात 90 ग्राम से अधिक के थे. जिसे आनंद सोनी, उसकी पत्नी ने अपने बेटे पीयूष समेत अन्य की मदद से उसके बेटे को झांसा में लेकर ठग लिए.

"पीड़ित महिला विद्या देवी ने आवेदन दिया है. आवेदन में बताया है कि उनके बेटे को बहला फुसलाकर जेवरात को ले लिया है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही खुलासा किया जाएगा."- बिट्टू कमल,बरारी थाना अध्यक्ष

ये भी पढ़ें

रोहतास में एनकाउंटर के बाद खुशियों का गिफ्ट, पुलिस ने बेटे के बर्थडे पर अगवा पिता को पहुंचाया घर

Murder In Bettiah: बेतिया में दोस्त ने ली दोस्त की जान, मामूली विवाद में चाकू मारकर हत्या

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAGALPUR NEWSBIRTHDAY PARTY IN BHAGALPURभागलपुर न्यूज़बर्थडे पार्टीSON SOLD MOTHER JEWELLERY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बिहार विधानसभा चुनाव का रोचक सफर, 1952 से अब तक कितनी बार बदली तारीखें? जानें टाइमलाइन

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

Explainer: बिहार में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी मायावती, गठबंधन से दूरी क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.