बेटे ने की पिता की हत्या, डंडे से पीटने के बाद रात भर तड़पता छोड़ा , सिरगिट्टी में युवक पर हमला

बिलासपुर में बेटे ने पिता की हत्या कर दी है. आरोपी ने पहले तो पिता को डंडे से लहूलुहान किया,इसके बाद आंगन में फेंक दिया.

son murdered father
बेटे ने की पिता की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 7:27 PM IST

बिलासपुर : बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में बेटे ने पिता की हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि बेटे ने मामूली विवाद पर पिता पर लाठी से हमला किया.जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई. वहीं दूसरी वारदात सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में हुई.जिसमें आपसी विवाद में युवक पर धारदार हथियार से हमला हुआ है.

कहां हुई वारदात ?: बिनौरी गांव के रहने वाले मनमोहन भारद्वाज वार्ड क्रमांक तीन का पंच है. उसने थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराई कि मंगलवार सुबह चार बजे वह अपने घर के बाहर रोड में टहलने निकला था. इसी बीच घर के पास ही रहने वाले टिल्ली उर्फ राजेश यादव मिला. जो उसे अपने घर ले गया. घर जाने के बाद मनमोहन ने देखा कि बरामदे में राजेश के पिता हररू उर्फ हरप्रसाद यादव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था. इस पर पंच ने राजेश से पूछा कि क्या घटना है. तब राजेश ने बताया रात में दोनों की लड़ाई हो जाने पर उसने अपने पिता को बांस की लाठी से पिटाई कर दिया. घटना के बाद 108 को फोन करके सिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान हर प्रसाद यादव की मौत हो गई.

बेटे ने की पिता की हत्या आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिरगिट्टी में धारदार हथियार से हमला : दूसरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है. जहां एक नाबालिग और 19 वर्षीय युवक यशवंत उर्फ बाला कुंदरापारा तिफरा के बीच विवाद हुआ. दोनों शराब पीने के बाद आत्मानंद स्कूल के पास पहुंचे थे. यशवंत ने विवाद के दौरान अपने साथी को चोर कह दिया. जिससे नाराज होकर दोनों में गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई. इसी बीच नाबालिग ने अपने पास रखे सर्जिकल ब्लेड से यशवंत के गले और हाथ पर वार कर दिया. जिससे युवक घायल हो गया. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उसका इलाज जारी है मामले में पुलिस नाबालिग को हिरासत में ले लिया है. मामले की जांच के बाद कार्रवाई की रही है.



ATTACKED WITH STICKYOUNG MAN ATTACKED IN SIRGITTIपिता की हत्यासिरगिट्टी में युवक पर हमलाSON MURDERED FATHER

