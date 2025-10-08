ETV Bharat / state

बेटे ने की पिता की हत्या, डंडे से पीटने के बाद रात भर तड़पता छोड़ा , सिरगिट्टी में युवक पर हमला

बिलासपुर : बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में बेटे ने पिता की हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि बेटे ने मामूली विवाद पर पिता पर लाठी से हमला किया.जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई. वहीं दूसरी वारदात सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में हुई.जिसमें आपसी विवाद में युवक पर धारदार हथियार से हमला हुआ है.

कहां हुई वारदात ?: बिनौरी गांव के रहने वाले मनमोहन भारद्वाज वार्ड क्रमांक तीन का पंच है. उसने थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराई कि मंगलवार सुबह चार बजे वह अपने घर के बाहर रोड में टहलने निकला था. इसी बीच घर के पास ही रहने वाले टिल्ली उर्फ राजेश यादव मिला. जो उसे अपने घर ले गया. घर जाने के बाद मनमोहन ने देखा कि बरामदे में राजेश के पिता हररू उर्फ हरप्रसाद यादव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था. इस पर पंच ने राजेश से पूछा कि क्या घटना है. तब राजेश ने बताया रात में दोनों की लड़ाई हो जाने पर उसने अपने पिता को बांस की लाठी से पिटाई कर दिया. घटना के बाद 108 को फोन करके सिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान हर प्रसाद यादव की मौत हो गई.