बिलासपुर में जाटू टोने के शक में बेटे ने अपनी ही मां की हत्या की, खुद टंगिया लेकर थाने पहुंचा
आरोपी अपने बच्चों के बार-बार बीमार पड़ने से मानसिक परेशान था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 20, 2025 at 8:19 PM IST
बिलासपुर: जिले के चकरभाठा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अंधविश्वास के कारण अपने ही सगी मां की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और उसने सरेंडर कर दिया. पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है.
क्या है पूरा मामला: दरअसल चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम सरवानी में 38 साल का विष्णु केवट अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता है. उसकी मां 55 साल की मंटोरा बाई केवट विष्णु के घर से थोड़े ही दूर पर अपने छोटे बेटे महेश के साथ रहती है. उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी है.
विष्णु मानसिक रूप से परेशान था: कुछ सालों से बच्चों की बार-बार तबीयत खराब होने के कारण विष्णु मानसिक रूप से परेशान था और बच्चों का इलाज वैध से कर रहा था. इसके बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद वह अन्य बैगा गुनिया के चक्कर में घूमता रहा, इसी बीच उसने परिवार के सदस्य के ऊपर संदेह जताया.
मां पर ही किया शक, समझाने पर भी नहीं माना: आरोपी अपने बच्चों के बीमार होने का कारण अपनी ही मां के जादू टोना करने को मानने लगा. शक गहराया जिस पर मां के साथ आपसी वाद विवाद भी हुआ. मां ने इन सब चीजों से साफ इनकार कर दिया लेकिन विष्णु के मन में अंधविश्वास घर कर लिया था.
कुल्हाड़ी से किया हमला: कुछ देर बाद विष्णु कुल्हाड़ी लेकर अपने मां के घर पहुंचा जादू टोना करने के कारण बच्चों के बीमार होने की बात करते हुए उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे चकरभाठा थाना पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी.
विष्णु कैवर्त्य धारदार टंगिया लेकर थाना चकरभाठा आया था और कहने लगा कि, मेरे बच्चों की तबीयत खराब मेरी मां की वजह से हुई है उनको कई बार समझाया हूं, नहीं समझी तो गुस्से में आकर मैं इसी टंगिया से उसके सिर में मारा हूं जिससे उनकी मृत्यु हो गई है: DSP रश्मित कौर चावला
मौके पर पहुंची पुलिस: पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल आरोपी को लेकर ग्राम सरवानी पहुंची और घटनास्थल से शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुटी है.