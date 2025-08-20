नाहन: जिस कलेजे के टुकड़े के लिए मां अपने मायके से वापस ससुराल लौटी थी, उसी कपूत बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी. महिला अपने पति की मौत के बाद बेटे से नाराज चल रही थी. बेटे के डर की वजह से महिला मायके अपने भाई के पास चली गई थी. 11 अगस्त को अपने जिगर के टुकड़े के लिए ही मायके से वापस लौटी थी. जिस बेटे के लिए मां कलेजे पर पत्थर रखकर वापस लौटी थी, उसी बेटे ने उसे मौत के घाट उतार दिया. क्या है पूरा मामला आइए विस्तार से जानते हैं.

आरोपी बेटे के साथ पहले से माता-पिता के साथ मारपीट का केस दर्ज

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिल के पच्छाद पुलिस थाना के चड़ेच गांव में 51 वर्षीय महिला जयमंती हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. इस वारदात ने न केवल पच्छाद बल्कि पूरे सिरमौर जिले में सनसनी फैला दी है. पुलिस थाना पच्छाद के एसएचओ जय सिंह के नेतृत्व में जांच में जुटी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कलयुगी बेटे आरोपी पुष्प कुमार (उम्र- 31 वर्ष) ने इसी साल जनवरी माह में अपने पिता लच्छी कुमार और मां जयमंती के साथ मारपीट की थी. इस घटना को लेकर पच्छाद पुलिस थाने में केस भी दर्ज किया गया था. जून माह में आरोपी के पिता की मौत हो गई थी.

कलयुगी बेटे ने की मां की बेरहमी से हत्या

परिजनों के अनुसार, आरोपी अक्सर अपने माता-पिता के साथ मारपीट किया करता था. पति की मौत के बाद इसी डर से जयमंती पशु बेचकर अपने भाई के पास मायके चली गई थी. आरोपी अभी अविवाहित है, ऐसे में बेटे के खाने-पीने की चिंता को लेकर जयमंती 11 अगस्त को मायके से वापस चड़ेच आई थी. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि, आरोपी जमीन आदि अपने नाम करवाना चाहता था. इसी बात को लेकर शनिवार (16 अगस्त) को उसकी अपनी मां के साथ विवाद हो गया. देखते ही देखते आरोपी ने मां के साथ मारपीट करते हुए, उसे मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस रिमांड पर आरोपी

वहीं, सिरमौर के एसपी एनएस नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि, "मंगलवार (19 अगस्त) को मेडिकल कॉलेज नाहन में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है. शाम के वक्त महिला की हत्या के आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. आरोपी से पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है."

बेटी ने कपड़ों से मृत मां को पहचाना

आरोपी पुष्प कुमार सराहां में पुलिस थाना के समीप मोची की दुकान चलाता है. चड़ेच गांव में आरोपी का घर ऐसे स्थान पर है, जहां आसपास कोई भी घर नहीं है. सूनसान का फायदा उठाते हुए वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घर से कुछ दूरी पर मां के शव को ऐसे स्थान पर दबा दिया, जहां चिकनी मिट्टी उठाने के लिए पहले से ही छोटे-मोटे गड्ढे पड़े हुए थे. लेकिन, जल्दबाजी में शव को सही तरीके से नहीं दफना पाया. महिला के कपड़े का कुछ हिस्सा जमीन से बाहर ही रह गया था. इन्हीं कपड़ों से मृतक महिला की बेटी ने अपनी मां की पहचान की.

मां की हत्या करने के बाद गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा थाने

मृत महिला जयवंती की बेटी धनवंती देवी ने कहा कि, "आरोपी भाई पुष्प कुमार शराब पीने का आदी है. वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने में पहुंच गया था. जब हमें पता चला तो हम भी फौरन थाने पहुंचे। थाने में पहुंचकर अपने ही सगे भाई पर मां की हत्या करने का संदेह जताया."

आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद

महिला की बेटी ने अपने सगे भाई पुष्प कुमार पर हत्या का आरोप लगाया था. ऐसे में आरोपी से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और जमीन खोदकर मृत महिला जयमंती के शव को बरामद कर लिया. फिलहाल, आरोपी ने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. प्रारंभिक जांच में गला दबाकर महिला की हत्या करने की बात सामने आ रही है. इस पूरे मामले में पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में लाने में जुटी है.

