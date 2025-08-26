ETV Bharat / state

मां की हत्या के बाद बेटा गाता रहा गाना, जशपुर के कुनकुरी में हुई दिल दहलाने वाली वारदात - SON KILLED HIS MOTHER

हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है.

SON KILLED HIS MOTHER
मां की हत्या के बाद बेटा गाता रहा गाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read

जशपुर: कुनकुरी थाना इलाके में बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी. वारदात कुनकरी के वार्ड नंबर 10 की है. हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने हत्या के आरोप में बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. बेटे ने मां की हत्या क्यों की अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है.

मां की हत्या के बाद बेटा गाता रहा गाना: स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी बेटा मां की हत्या के बाद घर में बैठकर गाना गाता रहा. जबकि घर के भीतर उसकी मां के शव के टुकड़े पड़े थे. हत्या की इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है. आरोपी को पकड़ने के लिए जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी बेटे ने जमकर उत्पात मचाया. बड़ी मुश्किल से आरोपी बेटे को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया.

SON KILLED HIS MOTHER
मां की हत्या के बाद बेटा गाता रहा गाना (ETV Bharat)

बेटा बना कातिल: जिस महिला की हत्या हुई उसका नाम गुला बाई यादव है. आरोप है कि 55 साल की गुला बाई यादव की हत्या उसके 30 सालके बेटे जीत राम यादव ने कर दी. हत्या की वारदात को बेटे ने क्यों अंजाम दिया अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है. पुलिस आरोपी बेटे से लगातार इस संबंध में पूछताछ कर रही है.

SON KILLED HIS MOTHER
मां की हत्या के बाद बेटा गाता रहा गाना (ETV Bharat)

कुनकुरी पुलिस ने जताया शक: कुनकुरी पुलिस ने बताया कि जब वो आरोपी बेटे को पकड़ने के लिए उसके घर गए तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी. घर के भीतर क्षत विक्षत हालत में उसकी मां का शव जमीन पर पड़ा था. हत्या में इस्तेमाल किया गया कुल्हाड़ी भी मौके पर खून से सना रखा रहा. कुनकुरी पुलिस का कहना है कि शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है जैसे लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. पुलिस का कहना है कि मां की हत्या के बाद वहां पर बैठकर गाना गाना ये बताता है कि उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है. पुलिस ने कहा कि ये अभी शुरुआती जांच में कहा जा सकता है. हम इसकी जांच करेंगे मेडिकल जांच के बाद और भी बातें साफ हो जाएंगी.

SON KILLED HIS MOTHER
मां की हत्या के बाद बेटा गाता रहा गाना (ETV Bharat)

जो शुरुआती जानकारी हमारे सामने आई है उसके मुताबिक आरोपी बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होना लग रहा है. हम सभी एंगल से इस हत्या की जांच कर रहे हैं. हत्या की असली वजह क्या है ये पता लगाया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद मर्डर का मोटिव साफ हो पाएगा: शशि मोहन सिंह, एसपी, जशपुर

गांव के लोगों को नहीं हो रहा घटना पर विश्वास: हत्या की वारदात के बाद गांव के लोग डरे सहमे हैं. गांव वालों को शक है कि हत्या के पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है. गांव वाले दबी जुबान में कह रहे हैं कि कोई बेटा कैसे इस तरह से अपनी मां का ही कत्ल कर सकता है.

SON KILLED HIS MOTHER
मां की हत्या के बाद बेटा गाता रहा गाना (ETV Bharat)
30 साल की प्रेमिका को 67 साल के बुजुर्ग ने उतारा मौत के घाट
संबंध बनाने का दबाव डाला, मना करने पर हत्या कर दफनाई लाश, करीब डेढ़ साल बाद गुम इंसान रिपोर्ट से खुलासा
पत्नी की हत्या के बाद थाने में पति का सरेंडर, दुर्ग में दिल दहला देने वाली वारदात

जशपुर: कुनकुरी थाना इलाके में बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी. वारदात कुनकरी के वार्ड नंबर 10 की है. हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने हत्या के आरोप में बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. बेटे ने मां की हत्या क्यों की अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है.

मां की हत्या के बाद बेटा गाता रहा गाना: स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी बेटा मां की हत्या के बाद घर में बैठकर गाना गाता रहा. जबकि घर के भीतर उसकी मां के शव के टुकड़े पड़े थे. हत्या की इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है. आरोपी को पकड़ने के लिए जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी बेटे ने जमकर उत्पात मचाया. बड़ी मुश्किल से आरोपी बेटे को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया.

SON KILLED HIS MOTHER
मां की हत्या के बाद बेटा गाता रहा गाना (ETV Bharat)

बेटा बना कातिल: जिस महिला की हत्या हुई उसका नाम गुला बाई यादव है. आरोप है कि 55 साल की गुला बाई यादव की हत्या उसके 30 सालके बेटे जीत राम यादव ने कर दी. हत्या की वारदात को बेटे ने क्यों अंजाम दिया अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है. पुलिस आरोपी बेटे से लगातार इस संबंध में पूछताछ कर रही है.

SON KILLED HIS MOTHER
मां की हत्या के बाद बेटा गाता रहा गाना (ETV Bharat)

कुनकुरी पुलिस ने जताया शक: कुनकुरी पुलिस ने बताया कि जब वो आरोपी बेटे को पकड़ने के लिए उसके घर गए तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी. घर के भीतर क्षत विक्षत हालत में उसकी मां का शव जमीन पर पड़ा था. हत्या में इस्तेमाल किया गया कुल्हाड़ी भी मौके पर खून से सना रखा रहा. कुनकुरी पुलिस का कहना है कि शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है जैसे लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. पुलिस का कहना है कि मां की हत्या के बाद वहां पर बैठकर गाना गाना ये बताता है कि उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है. पुलिस ने कहा कि ये अभी शुरुआती जांच में कहा जा सकता है. हम इसकी जांच करेंगे मेडिकल जांच के बाद और भी बातें साफ हो जाएंगी.

SON KILLED HIS MOTHER
मां की हत्या के बाद बेटा गाता रहा गाना (ETV Bharat)

जो शुरुआती जानकारी हमारे सामने आई है उसके मुताबिक आरोपी बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होना लग रहा है. हम सभी एंगल से इस हत्या की जांच कर रहे हैं. हत्या की असली वजह क्या है ये पता लगाया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद मर्डर का मोटिव साफ हो पाएगा: शशि मोहन सिंह, एसपी, जशपुर

गांव के लोगों को नहीं हो रहा घटना पर विश्वास: हत्या की वारदात के बाद गांव के लोग डरे सहमे हैं. गांव वालों को शक है कि हत्या के पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है. गांव वाले दबी जुबान में कह रहे हैं कि कोई बेटा कैसे इस तरह से अपनी मां का ही कत्ल कर सकता है.

SON KILLED HIS MOTHER
मां की हत्या के बाद बेटा गाता रहा गाना (ETV Bharat)
30 साल की प्रेमिका को 67 साल के बुजुर्ग ने उतारा मौत के घाट
संबंध बनाने का दबाव डाला, मना करने पर हत्या कर दफनाई लाश, करीब डेढ़ साल बाद गुम इंसान रिपोर्ट से खुलासा
पत्नी की हत्या के बाद थाने में पति का सरेंडर, दुर्ग में दिल दहला देने वाली वारदात

For All Latest Updates

TAGGED:

JASHPURJASHPUR POLICESP SHASHI MOHAN SINGHबेटे ने की मां की हत्याSON KILLED HIS MOTHER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.