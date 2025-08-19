सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां पुलिस थाना पच्छाद के तहत एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर लाश को घर से करीब 200 मीटर दूर दफना दिया. इतना ही नहीं जुर्म को छिपाने के मकसद से वारदात के बाद अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस थाना भी पहुंच गया.

सराहां पंचायत के चड़ेच गांव में सामने आई हत्या की इस वारदात में पुलिस ने कब्र खोदकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया है. इसके साथ-साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार गत शनिवार को 31 वर्षीय पुष्प कुमार की उसकी मां जयमंती (51) के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसने इस वारदात को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद आरोपी ने आवेश में आकर अपनी मां के साथ पहले मारपीट की और बाद में गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया.

मृतक महिला की बेटी ने भाई पर जताया था शक

मृतक महिला के शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं. हत्या के बाद बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने शव को घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में दफन कर दिया. सोमवार को आरोपी खुद ही पुलिस थाना पच्छाद में अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंच गया. इसी बीच जब मृतक महिला की बेटी धनवंती देवी को मां की गुमशुदगी का पता चला, तो वह भी तुरंत थाना पहुंची. धनवंती ने सीधे-सीधे सगे भाई पर मां की हत्या का आरोप लगाया. तुरंत ही पुलिस हरकत में आई. हल्की सी पूछताछ में ही आरोपी ने हत्या की खौफनाक साजिश से पर्दा हटा दिया. इसके बाद देर शाम पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर गड्ढे शव को बरामद कर लिया. शव मिलते ही लोगों के होश उड़ गए.

दो महीने पहले हुई थी आरोपी के पिता की मौत

सूचना मिलते ही राजगढ़ के डीएसपी विद्याचंद भी घटनास्थल पर पहुंचे. शव को घटनास्थल से कब्जे में लेकर नाहन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. आरोपी से पूछताछ के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि उसने कैसे अपनी मां को मौत के घाट उतारा है. प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि शव पर चोटों के निशान हैं. हालांकि रविवार को महिला के नजर न आने पर आसपास के लोगों को शक हुआ था. आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि आरोपी के पिता की भी दो महीने पहले ही मौत हो गई थी. सराहां में आरोपी का पिता दिवंगत लच्छी कुमार दुकान चलाता था.

उधर एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि 'मंगलवार को मेडिकल कॉलेज नाहन में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पुलिस थाना पच्छाद में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है.'

