अयोध्या: संपत्ति के लिए एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. गुरुवार सुबह हुई वारदात से पूरा गांव सकते में आ गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं हत्यारोपी बेटे को भी कुल्हाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया गया है. उनसे पूछताछ में प्रॉपर्टी के लिए हत्या की बात कबूल कर ली है. यह घटना अयोध्या के बीकापुर थाना क्षेत्र में सेतुतारा गांव की है.

जानकारी के मुताबिक, सेतुतारा गांव निवासी मेलादीन (60) के दो बेटे हैं. बड़ा बेटे रामऔतार है, वहीं छोटा बेटा श्यामराज है. पिता और छोटे बेटे के बीच पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है. गुरुवार सुबह जब पिता गांव के प्राथमिक विद्यालय में साफ-सफाई के लिए पहुंचे, वहां छोटा बेटा कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया. उसने आव देखा न ताव पिता पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमले कर दिए. पिता लहुलूहान होकर वहीं छटपटाते हुए गिर पड़े. गांव के लोग उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, हत्या के बाद बेटे ने भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने हत्या में उपयोग की जाने वाली कुल्हाड़ी के साथ हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. घटना की बाबत उससे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि अपने सगे बेटे से पिता का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी आवेश में आकर गुरुवार सुबह बेटे ने कुल्हाड़ी से अपने पिता की हत्या कर दी है. उन्होंने बताया की आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

