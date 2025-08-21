फिरोजाबाद: जनपद में इंश्योरेंस की रकम हड़पने के लिए एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. एसपी देहात त्रिगुण बिसेन ने बताया कि 14 अगस्त की रात को बुजुर्ग की सोते समय हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने गुरुवार को मामले का खुलासा करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज किया गया था मुकदमा: यह मामला फिरोजाबाद जनपद के थाना अरांव क्षेत्र के गांव टोडरपुर बोथरी का है. 15 अगस्त की सुबह 55 वर्षीय ईश्वर दयाल का घर में शव मिला था. उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.
पहले उनका गला घोंटा गया और फिर चाकू से प्रहार किया गया था. इस मामले में ईश्वर दयाल की पत्नी जमुना देवी ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था.
लगातार बयान बदल रहा था डोरी लाल: पुलिस ने मामले में छानबीन की, तो ईश्वर दयाल का बेटा डोरी लाल बार-बार बयान बदल रहा था. इस वजह से पुलिस को उस पर शक हुआ. पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. एसपी देहात त्रिगुण बिसेन ने बताया कि डोरी लाल ने ईश्वर दयाल के खिलाफ साल 2006 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका फैसला आने वाला था.
बीमा एजेंट से क्लेम के लिए संपर्क किया था: इस मुकदमे के लिए ईश्वर दयाल को रुपयों की जरूरत थी. उसके बेटे को शक था कि कहीं उसके पिता पैतृक जमीन न बेच दें. उनके पिता ने 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस भी करा रखा था.
उसकी क्लेम राशि लेने के लिए उसने पहले अपने पिता का प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटा. फिर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी. इंस्पेक्टर अरांव ऋषि कुमार ने बताया कि आरोपी डोरीलाल ने अपने पिता की मौत के बाद बीमा एजेंट से क्लेम के संबंध में संपर्क भी किया था.
