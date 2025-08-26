ETV Bharat / state

पिता ने बेटे को मारी थप्पड़ तो पुत्र ने...! जानें, दर्दनाक कहानी का अंत - SON MURDER FATHER

पलामूः पिता को अपने बेटे को थप्पड़ मारने की दर्दनाक सजा मिली है. बेटे ने पहले पिता की आंख फोड़ी उसके बाद रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद बेटा परिजनों के साथ मिलकर पिता के शव को जला रहा था. इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिल गई. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए शव को शमशान घाट से बरामद किया और हत्या के आरोप में बेटे को गिरफ्तार किया है.

22 अगस्त को पलामू के पड़वा थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि प्यारे भुईयां नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और उसके शव को जलाया जा रहा है. पुलिस के मामले में कार्रवाई करते हुए शव को बरामद किया था और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया था. पुलिस को प्यारे भुईयां के शव में कई जगह जख्म के निशान मिले थे और एक आंख फोड़ा हुआ मिला था.

पड़वा के थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि पुलिस के अनुसंधान में कई बातों की जानकारी सामने आईं. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी कारू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्होंने बताया कि मृतक प्यारे भुईयां और उसके बेटे कारू भुईयां के बीच शराब के नशे में अक्सर विवाद हुआ करता था. 21 अगस्त को प्यार शराब के नशे में घर पहुंचा था घर पहुंचने के बाद उसे अपनी पत्नी नहीं मिली थी. पत्नी की नहीं मिलने के बाद वह बेटे से गाली गलौज करने लगा था.

बेटा भी शराब के नशा में था, इसी बीच पिता ने अपने बेटे कारू को एक थप्पड़ मार दिया. इस थप्पड़ से नाराज कारू ने घर में रखे सब्बल ने अपने पिता पर वार किया जिससे उसकी एक आंख फूट गयी. आंख फूटने के बाद का प्यारे दर्द से तड़पने लगा था. इसी बीच कारू ने गला दबाकर पिता को हत्या कर दी. सुबह उसके शव का अंतिम संस्कार करना चाह रहा था.