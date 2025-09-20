ETV Bharat / state

ट्रैक्टर की डिमांड नहीं होने पर दामाद का गुस्सा, सिर पर सवार हुआ खून!

एंबुलेंस से ससुर रविन्द्र कापरी को देवघर ले जाने की तस्वीर ( Etv Bharat )

दुमकाः देवघर-दुमका जिला की सीमा पर स्थित दुमका के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में ट्रैक्टर नहीं मिलने पर दामाद सुधीर यादव ने ससुर रविंद्री कापरी की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है. ससुर-दामाद एक ही गांव के रहनेवाले हैं. दोनों के घर की दूरी महज 500 मीटर है.

बेटी से मिलने आया था रविंद्र कापरी

ये घटना उस वक्त घटी जब सरैयाहाट थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव निवासी रविंद्र कापरी अपनी बेटी सोनम से मिलने उसी गांव स्थित अपनी बेटी-दामाद के घर पहुंचा था. इसी दौरान दामाद और ससुर में कहासुनी होते हुए काफी विवाद बढ़ गया. जो बाद में मारपीट में बदल गया.

इसी बीच दामाद सुधीर यादव (23 वर्ष) ने ससुर की बेरहमी से लाठी डंडे, पत्थर से पिटाई कर दी. पत्थर से उनके दोनों पैर को कूच दिया. जिससे उनका काफी खून निकलने लगा. सरैयाहाट थाना की पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने एंबुलेंस से घायल रविंद्र कापरी को सरैयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. जहां चिकित्सक ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए देवघर रेफर कर दिया. देवघर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

ससुर के ट्रैक्टर पर थी दामाद की नजर

दरअसल रविंद्र कापरी के पास अपना खुद का तीन ट्रैक्टर था. दामाद सुधीर यादव अपने ससुर से एक ट्रैक्टर की मांग कर रहा था, जबकि ससुर ट्रैक्टर देने से मना करता था. इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में विवाद होता रहता था. इधर पूर्व रविंद्र् को पता चला कि उसकी बेटी सोनम को एपेंडिक्स हो गया है.