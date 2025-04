ETV Bharat / state

घर आई बेटी की विदाई नहीं कर रहा था पिता, गुस्से में दामाद ने कर दी हत्या - SON IN LAW KILLED HIS FATHER IN LAW

दामाद ने ससुर को उतारा मौत के घाट ( Etv bharat )

By Published : Apr 3, 2025, 1:35 PM IST | Updated : Apr 3, 2025, 3:01 PM IST

साहिबगंज: बेटी की विदाई नहीं करने पर दामाद ने ससुर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. घटना जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के अंजुमन नगर की है. दरअसल अंजुमन नगर के रहने वाले मोहम्मद असलम की बेटी की शादी 2 साल पहले जमालपुर में हुई थी. शादी के बाद से ही ससुर और दामाद के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. विदाई नहीं की तो ससुर की हत्या बुधवार रात मोहम्मद अब्दुल अपने ससुराल अंजुमन नगर जमालपुर से पहुंचा. इस दौरान उसने अपने ससुर मोहम्मद असलम से कहा कि वह अपनी बेटी की विदाई करें. लेकिन ससुर ने कहा कि सुबह में पंचायती करने के बाद ही बेटी की विदाई करेगा. इससे नाराज दामाद पीछे के दरवाजा से घर में घुसकर ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया. जिसके बाद घायल ससुर को जिला सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. दामाद ने ससुर की हत्या की (Etv bharat) 'घटना की जानकारी पुलिस को मिली है, छानबीन की जा रही है. जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा. पीड़ित परिवार की तरफ से आरोपी के खिलाफ आवेदन मिल चुका हैं': थाना प्रभारी शशि सिंह

