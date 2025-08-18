मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में रविवार सुबह एक दामाद ने अपने ससुराल में खूनी खेल खेला. उसे अपनी पत्नी के अवैध संबंध होने का शक था. आरोपी ने सास, पत्नी और साली पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. आरोपी भोपतपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

दामाद ने की सास की हत्या: पुलिस के अनुसार, राखी के दिन 9 अगस्त को पत्नी (30) मायके आई थी. पति ने उसे फोन कर वापस बुलाया, लेकिन पत्नी ने लौटने से मना कर दिया. इस बात पर दोनों में कहासुनी हो गई. पति को शक था कि पत्नी का मायके में किसी से अवैध संबंध है. उसने फोन पर जान से मारने की धमकी दी और रविवार सुबह ससुराल पहुंच कर सास, पत्नी और साली पर हमला कर दिया.

पत्नी और साली की हालत गंभीर: आरोपी ने घर में मौजूद सास (50), पत्नी और साली (18) पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए. इस हमले में सासा की मौत हो गई है. वहीं पत्नी और साली गंभीर रूप से जख्मी हैं. दोनों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले: हमले के बाद आरोपी चाकू लेकर भागने लगा और धमकी दे रहा था कि जो भी पास आएगा उसे भी मार देगा, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने साहस दिखाकर आरोपी को पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया. उसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर चली गई.

"युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. घटना में प्रयुक्त चाकू, लाठी और साली का खून से सना कपड़ा पुलिस ने बरामद किया है. आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."- सर्वेंद्र कुमार सिन्हा,थाना अध्यक्ष,हरसिद्धि

ये भी पढ़ें

बिहार में दरोगा की बहन पर चाकू से किया कई बार वार.. फिर मुंह में गैस सिलेंडर की पाइप डाल लगा दी आग

पति ने पत्नी पर चाकू से दर्जनों बार किया हमला, धर्म परिवर्तन कर रचाई थी शादी