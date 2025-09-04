ETV Bharat / state

स्टेटस पर 'मिस यू पापा' लिखकर बेटे ने किया सुसाइड, कानपुर में कमरे में मिली पिता की फोटो, घरवालों ने बताया- डिप्रेशन में था - KANPUR NEWS

करीब डेढ़ महीने पहले पिता की कैंसर से मौत हो गई थी. जिससे युवक परेशान था. अक्सर पिता की तस्वीर को स्टेटस पर लगाता था.

युवक ने किया सुसाइड.
युवक ने किया सुसाइड. (Photo Credit; Social Media cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 5:48 PM IST

3 Min Read

कानपुर : रायपुरवा थाना क्षेत्र में एक युवक ने सुसाइड कर लिया. युवक पिता की मौत के बाद से डिप्रेशन में चल था. जान देने से पहले युवक ने अपने सोशल मीडिया पर मिस यू पापा का स्टेटस लगाया था. युवक का छोटा भाई गुरुवार सुबह जब कमरे में पहुंचा तब घटना की जानकारी हुई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच पड़ताल चल रही है. बताया जा रहा है कि युवक अपने पिता से काफी प्रेम करता था. करीब डेढ़ महीने पहले पिता की कैंसर से मौत हो गई थी. जिससे वह परेशान था. अक्सर पिता के साथ खिंची गई अपनी फोटो पर 'मिस यू पापा' लिखकर स्टेटस भी लगाया करता था.

20 जुलाई को हुई थी पिता की मौत : भन्नापुरवा के रहने वाले राजकुमार की 20 जुलाई को मुंह में कैंसर की बीमारी के चलते मौत हो गई थी. पिता की मौत के बाद से सचिन (23) डिप्रेशन में था. सचिन राज मिस्त्री का काम करता था. पिता की मौत के बाद सचिन बड़े भाई सौरभ, छोटे भाई सुजल और मां रीता के साथ रहता था. बुधवार देर रात खाना खाने के बाद परिवार के सभी लोग पहले मंजिल पर स्थित कमरे में सोने के लिए चले गए.

कमरे में रखी थी पिता की फोटो : सचिन ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरे में सोने की बात कह कर चला गया. गुरुवार सुबह छोटा भाई सुजल सचिन के कमरे में पहुंचा तो हालात देखकर रोने लगा. शोर सुनते ही परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि जिस कमरे में सुसाइड किया उसमें पिता की फोटो भी रखी हुई थी.

पिता की मौत के बाद से डिप्रेशन में था : रायपुरवा थाना प्रभारी विजय कुमार सरोज ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक पिता की मौत के बाद से अवसाद में था. जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : बागपत में दिनदहाड़े हाईवे पर युवक का मर्डर, पहले कार सवार बदमाशों ने बाइक में मारी टक्कर, फिर गाड़ी से उतरकर सीने में दागी गोली

कानपुर : रायपुरवा थाना क्षेत्र में एक युवक ने सुसाइड कर लिया. युवक पिता की मौत के बाद से डिप्रेशन में चल था. जान देने से पहले युवक ने अपने सोशल मीडिया पर मिस यू पापा का स्टेटस लगाया था. युवक का छोटा भाई गुरुवार सुबह जब कमरे में पहुंचा तब घटना की जानकारी हुई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच पड़ताल चल रही है. बताया जा रहा है कि युवक अपने पिता से काफी प्रेम करता था. करीब डेढ़ महीने पहले पिता की कैंसर से मौत हो गई थी. जिससे वह परेशान था. अक्सर पिता के साथ खिंची गई अपनी फोटो पर 'मिस यू पापा' लिखकर स्टेटस भी लगाया करता था.

20 जुलाई को हुई थी पिता की मौत : भन्नापुरवा के रहने वाले राजकुमार की 20 जुलाई को मुंह में कैंसर की बीमारी के चलते मौत हो गई थी. पिता की मौत के बाद से सचिन (23) डिप्रेशन में था. सचिन राज मिस्त्री का काम करता था. पिता की मौत के बाद सचिन बड़े भाई सौरभ, छोटे भाई सुजल और मां रीता के साथ रहता था. बुधवार देर रात खाना खाने के बाद परिवार के सभी लोग पहले मंजिल पर स्थित कमरे में सोने के लिए चले गए.

कमरे में रखी थी पिता की फोटो : सचिन ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरे में सोने की बात कह कर चला गया. गुरुवार सुबह छोटा भाई सुजल सचिन के कमरे में पहुंचा तो हालात देखकर रोने लगा. शोर सुनते ही परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि जिस कमरे में सुसाइड किया उसमें पिता की फोटो भी रखी हुई थी.

पिता की मौत के बाद से डिप्रेशन में था : रायपुरवा थाना प्रभारी विजय कुमार सरोज ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक पिता की मौत के बाद से अवसाद में था. जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : बागपत में दिनदहाड़े हाईवे पर युवक का मर्डर, पहले कार सवार बदमाशों ने बाइक में मारी टक्कर, फिर गाड़ी से उतरकर सीने में दागी गोली

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUTH COMMITTED SUICIDE IN KANPURKANPUR NEWSCOMMITS SUICIDE DUE TO DEPRESSIONकानपुर में युवक ने किया सुसाइडKANPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.