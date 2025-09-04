कानपुर : रायपुरवा थाना क्षेत्र में एक युवक ने सुसाइड कर लिया. युवक पिता की मौत के बाद से डिप्रेशन में चल था. जान देने से पहले युवक ने अपने सोशल मीडिया पर मिस यू पापा का स्टेटस लगाया था. युवक का छोटा भाई गुरुवार सुबह जब कमरे में पहुंचा तब घटना की जानकारी हुई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच पड़ताल चल रही है. बताया जा रहा है कि युवक अपने पिता से काफी प्रेम करता था. करीब डेढ़ महीने पहले पिता की कैंसर से मौत हो गई थी. जिससे वह परेशान था. अक्सर पिता के साथ खिंची गई अपनी फोटो पर 'मिस यू पापा' लिखकर स्टेटस भी लगाया करता था.

20 जुलाई को हुई थी पिता की मौत : भन्नापुरवा के रहने वाले राजकुमार की 20 जुलाई को मुंह में कैंसर की बीमारी के चलते मौत हो गई थी. पिता की मौत के बाद से सचिन (23) डिप्रेशन में था. सचिन राज मिस्त्री का काम करता था. पिता की मौत के बाद सचिन बड़े भाई सौरभ, छोटे भाई सुजल और मां रीता के साथ रहता था. बुधवार देर रात खाना खाने के बाद परिवार के सभी लोग पहले मंजिल पर स्थित कमरे में सोने के लिए चले गए.

कमरे में रखी थी पिता की फोटो : सचिन ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरे में सोने की बात कह कर चला गया. गुरुवार सुबह छोटा भाई सुजल सचिन के कमरे में पहुंचा तो हालात देखकर रोने लगा. शोर सुनते ही परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि जिस कमरे में सुसाइड किया उसमें पिता की फोटो भी रखी हुई थी.

पिता की मौत के बाद से डिप्रेशन में था : रायपुरवा थाना प्रभारी विजय कुमार सरोज ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक पिता की मौत के बाद से अवसाद में था. जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

