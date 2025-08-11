ETV Bharat / state

पिता को अपशब्द कहने पर पुत्र ने उतारा था मौत के घाट, आरोपित गिरफ्तार - LAKSAR MURDER CASE

9 अगस्त की रात मृतक हुई थी कहासुनी, जिसके बाद आरोपी ने डंडे से किया था वार

लक्सर: कोतवाली क्षेत्र के भिक्कमपुर जीतपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते हुए झगड़े ने एक व्यक्ति की जान ले ली. घटना के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्त्या आरोपी को अलावलपुर चौक के पास स्थित ट्यूबवेल से गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से खून से सनी कमीज, हत्या में प्रयुक्त डंडा और मृतक का मोबाइल बरामद किया गया है.

पुलिस के अनुसार, 9 अगस्त की रात मृतक राजेश ने अपने परिचित दीपक को शराब पीने के लिए घर बुलाया था. शराब के दौरान पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई. इसी बीच, मृतक ने आरोपी के पिता को लेकर अपशब्द कहे और उसे घर से बाहर जाने को कहा. इससे गुस्साए दीपक ने अपने घर से डंडा लाकर चारपाई पर बैठे राजेश के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल राजेश की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई.

हमले के बाद गांव में शोरगुल मचते देख दीपक खेतों के रास्ते भाग निकला. पानी से भरे खेत के पास बने झोपड़े में छिपकर रात बिताई. सुबह होते ही वह अलावलपुर चौक की ओर भागने की फिराक में था, ताकि किसी जानकार से पैसे लेकर दूर फरार हो सके.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने एसपी देहात शेखर सुयाल के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथांण के नेतृत्व में पुलिस ने संभावित रास्तों की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को ट्यूबवेल से दबोच लिया.

इस सफलता में प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथांण, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज गैरोला, चौकी बीकमपुर प्रभारी नवीन चौहान, उप निरीक्षक कर्मवीर सिंह समेत 12 पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही. मामले की जानकारी देते हुए एसपी देहात शेखर सुयाल ने बताया आरोपी को भिक्कमपुर क्षेत्र के बाकरपुर गांव के पास स्थित ट्यूबवेल से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त डंडा व वह खून से बने कपड़े भी बरामद कर लिए है. कोतवाली लक्सर में आरोपी दीपक पुत्र रामअवतार निवासी भिक्कमपुर जीतपुर के खिलाफ धारा 103/238 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आरोपी को आज न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है.

पढ़ें- लक्सर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का एक आरोपी अरेस्ट, दो की तलाश जारी

पढ़ें- लक्सर में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, पड़ताल में जुटी पुलिस

