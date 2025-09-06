ETV Bharat / state

पिता ने पैसे देने से किया इंकार तो शराबी बेटे ने कर दी हत्या, परिवार में मचा कोहराम

नैनीताल जिले के भवाली में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप लगा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

वारदात स्थल पर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 7:37 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां एक बेटे पर पिता की हत्या का आरोप लगा है. आरोप है कि शराबी बेटे ने पैसे के लिए पिता की हत्या कर दी. ये पूरा मामला भवाली इलाके नगरीगांव के कैलाश व्यू क्षेत्र का है.

रुपयों की खातिर किया पिता का खून: बताया जा रहा है कि नगरीगांव के कैलाश व्यू इलाके में बेटे ने पैसों की खातिर अपने पिता की हत्या कर दी. नाराज बेटे ने अपने पिता को लाठी डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया. वहीं पुलिस को देख युवक भागने की कोशिश करने लगा. हालांकि पुलिस ने उसे वहीं पर दबोच लिया.

हत्यारोपी बेटा नशे का आदी: जानकारी के अनुसार नगारीगांव निवासी सचिन ने शनिवार 6 सितंबर को अपने 65 साल के पिता राजकुमार पुत्र राम सिंह से कुछ रुपए मांगे, लेकिन राजकुमार ने अपने बेटे सचिन को पैसे देने के इंकार कर दिया. इसी बात पर सचिन को गुस्सा आ गया और उसने लाठी डंडे से अपने 65 साल के पिता राजकुमार को इतना मारा की, उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि आरोपी बेटा सचिन नशे का आदी है.

पुलिस को देख भागने लगा था हत्यारोपी बेटा: स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस को देखकर आरोपी सचिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपी सचिन को वहीं दबोच लिया और उसे अपना हिरासत में लिया.

फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए: इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर बुलाया. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किया. वहीं प्रभारी भवाली पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल और प्रभारी कोतवाल प्रकाश मेहरा आदि जांच में जुटे हुए हैं.

पुलिस का बयान: एसपी सिटी डॉ जगदीश चंद्रा ने बताया आरोपी सचिन ने अपने पिता राजकुमार से पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया. इस बात पर गुस्से में आकर सचिन ने लाठी डंडे से अपने पिता को पीटकर मौत के घाट उतार दिया.

