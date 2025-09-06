पिता ने पैसे देने से किया इंकार तो शराबी बेटे ने कर दी हत्या, परिवार में मचा कोहराम

ETV Bharat / state

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां एक बेटे पर पिता की हत्या का आरोप लगा है. आरोप है कि शराबी बेटे ने पैसे के लिए पिता की हत्या कर दी. ये पूरा मामला भवाली इलाके नगरीगांव के कैलाश व्यू क्षेत्र का है.

रुपयों की खातिर किया पिता का खून: बताया जा रहा है कि नगरीगांव के कैलाश व्यू इलाके में बेटे ने पैसों की खातिर अपने पिता की हत्या कर दी. नाराज बेटे ने अपने पिता को लाठी डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया. वहीं पुलिस को देख युवक भागने की कोशिश करने लगा. हालांकि पुलिस ने उसे वहीं पर दबोच लिया.

हत्यारोपी बेटा नशे का आदी: जानकारी के अनुसार नगारीगांव निवासी सचिन ने शनिवार 6 सितंबर को अपने 65 साल के पिता राजकुमार पुत्र राम सिंह से कुछ रुपए मांगे, लेकिन राजकुमार ने अपने बेटे सचिन को पैसे देने के इंकार कर दिया. इसी बात पर सचिन को गुस्सा आ गया और उसने लाठी डंडे से अपने 65 साल के पिता राजकुमार को इतना मारा की, उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि आरोपी बेटा सचिन नशे का आदी है.

पुलिस को देख भागने लगा था हत्यारोपी बेटा: स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस को देखकर आरोपी सचिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपी सचिन को वहीं दबोच लिया और उसे अपना हिरासत में लिया.