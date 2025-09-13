ETV Bharat / state

घाटशिला की जंग, एक तरफ चार पूर्व सीएम तो दूसरी तरफ हेमंत की परीक्षा!

रांचीः रामदास सोरेन के असमय निधन की वजह से कोल्हान की घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो गई है. यहां उपचुनाव होना है. झामुमो के साथ सहानुभूति जुड़ी हुई है तो दूसरी ओर भाजपा यह साबित करने में जुटी है कि हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी है. सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स-टू के मुद्दे को आदिवासी अत्याचार से जोड़कर प्रोजेक्ट किया जा रहा है.

अब सवाल है कि हेमंत सोरेन जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए क्या मधुपुर और डुमरी वाला दांव आजमाएंगे. भाजपा क्या फिर से कोल्हान टाईगर के बेटे को आगे करेगी. रेस में आगे चल रहे दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन और चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन के सामने क्या-क्या प्लस और निगेटिव प्वाइंट है.

झामुमो की ओर से सोमेश के अलावा रेस में कौन

15 अगस्त 2025 को दिल्ली में इलाज के दौरान रामदास सोरेन के निधन के साथ घाटशिला सीट खाली है. घाटशिला में उपचुनाव के तारीख की घोषणा होनी है. इस बीच झामुमो ने जमीनी स्तर पर बिसात बिछाना शुरु कर दिया है. सहानुभूति की नाव तैयार हो चुकी है. विधानसभा स्तर पर पार्टी ने दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को प्रोजेक्ट कर दिया है. हालांकि घाटशिला में गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन की बड़ी बेटी के नाम की भी चर्चा जोर शोर से चल रही है.

भाजपा की तरफ से किसका पलड़ा है भारी

दूसरी तरफ 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झामुमो को छोड़ भाजपा में आए चंपाई सोरेन अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन को दोबारा घाटशिला से प्रोजेक्ट करने की जुगत में है. हालांकि भाजपा आलाकमान ने अभी तक प्रत्याशी के नाम का पत्ता नहीं खोला है. भाजपा की ओर से 2019 का चुनाव लड़ने वाले लखन चंद्र मार्डी और डॉ सुनीता देवदूत सोरेन भी रेस में हैं. 2014 में चुनाव जीतने वाले भाजपा के लक्ष्मण टुडू अब झामुमो में जा चुके हैं.

घाटशिला सीट का समीकरण (ETV Bharat)

घाटशिला के रण में बदलता रहा है समीकरण

बाबूलाल सोरेन का 2024 के चुनाव में रामदास सोरेन से मुकाबला हो चुका है. लड़ाई एकतरफा नहीं थी. रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले थो तो बाबूलाल को 75,910 वोट. साल 2005 में यह सीट कांग्रेस के खाते में थी. साल 2009 में झामुमो का कब्जा था. फिर 2014 में यह सीट भाजपा के खाते में आ गई थी. पिछले दो चुनावों से इस सीट पर झामुमो का कब्जा है.

सोमेश और बाबूलाल में समानता और अंतर

सोमेश और बाबूलाल दोनों युवा है. दोनों अपने-अपने पिता के भरोसे ही राजनीति में आए हैं. लिहाजा, राजनीतिक अनुभव के मामले में बाबूलाल सोरेन सोमेश के एक कदम आगे हैं. सोमेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. पिता के मंत्री रहते हमेशा पर्दे के पीछे रहे. अब परिस्थिति बदलने पर उन्हें सामने आना पड़ा है.

सोमेश और बाबूलाल की सियासी साख! (ETV Bharat)

वहीं बाबूलाल सोरेन ने अपने पिता चंपाई सोरेन के पद का खूब फायदा उठाया. ट्रैफिक पुलिस से भी उलझकर विवादों में आए थे. पुलिस से उलझने पर एक बार जेल भी जा चुके हैं. बाबूलाल सोरेन 2024 के चुनाव के समय से ही घाटशिला में सक्रिय हैं. बेशक, सरायकेला में रहते हैं लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों को हर सुख-दुख में शामिल होते हैं. सोमेश ने हाल के दिनों में यह काम शुरु किया है.