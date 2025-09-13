ETV Bharat / state

घाटशिला की जंग, एक तरफ चार पूर्व सीएम तो दूसरी तरफ हेमंत की परीक्षा!

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में एक तरफ चार पूर्व सीएम तो दूसरी तरफ हेमंत की परीक्षा होनी है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2025 at 8:53 PM IST

6 Min Read
रांचीः रामदास सोरेन के असमय निधन की वजह से कोल्हान की घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो गई है. यहां उपचुनाव होना है. झामुमो के साथ सहानुभूति जुड़ी हुई है तो दूसरी ओर भाजपा यह साबित करने में जुटी है कि हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी है. सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स-टू के मुद्दे को आदिवासी अत्याचार से जोड़कर प्रोजेक्ट किया जा रहा है.

अब सवाल है कि हेमंत सोरेन जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए क्या मधुपुर और डुमरी वाला दांव आजमाएंगे. भाजपा क्या फिर से कोल्हान टाईगर के बेटे को आगे करेगी. रेस में आगे चल रहे दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन और चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन के सामने क्या-क्या प्लस और निगेटिव प्वाइंट है.

झामुमो की ओर से सोमेश के अलावा रेस में कौन

15 अगस्त 2025 को दिल्ली में इलाज के दौरान रामदास सोरेन के निधन के साथ घाटशिला सीट खाली है. घाटशिला में उपचुनाव के तारीख की घोषणा होनी है. इस बीच झामुमो ने जमीनी स्तर पर बिसात बिछाना शुरु कर दिया है. सहानुभूति की नाव तैयार हो चुकी है. विधानसभा स्तर पर पार्टी ने दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को प्रोजेक्ट कर दिया है. हालांकि घाटशिला में गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन की बड़ी बेटी के नाम की भी चर्चा जोर शोर से चल रही है.

भाजपा की तरफ से किसका पलड़ा है भारी

दूसरी तरफ 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झामुमो को छोड़ भाजपा में आए चंपाई सोरेन अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन को दोबारा घाटशिला से प्रोजेक्ट करने की जुगत में है. हालांकि भाजपा आलाकमान ने अभी तक प्रत्याशी के नाम का पत्ता नहीं खोला है. भाजपा की ओर से 2019 का चुनाव लड़ने वाले लखन चंद्र मार्डी और डॉ सुनीता देवदूत सोरेन भी रेस में हैं. 2014 में चुनाव जीतने वाले भाजपा के लक्ष्मण टुडू अब झामुमो में जा चुके हैं.

घाटशिला सीट का समीकरण (ETV Bharat)

घाटशिला के रण में बदलता रहा है समीकरण

बाबूलाल सोरेन का 2024 के चुनाव में रामदास सोरेन से मुकाबला हो चुका है. लड़ाई एकतरफा नहीं थी. रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले थो तो बाबूलाल को 75,910 वोट. साल 2005 में यह सीट कांग्रेस के खाते में थी. साल 2009 में झामुमो का कब्जा था. फिर 2014 में यह सीट भाजपा के खाते में आ गई थी. पिछले दो चुनावों से इस सीट पर झामुमो का कब्जा है.

सोमेश और बाबूलाल में समानता और अंतर

सोमेश और बाबूलाल दोनों युवा है. दोनों अपने-अपने पिता के भरोसे ही राजनीति में आए हैं. लिहाजा, राजनीतिक अनुभव के मामले में बाबूलाल सोरेन सोमेश के एक कदम आगे हैं. सोमेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. पिता के मंत्री रहते हमेशा पर्दे के पीछे रहे. अब परिस्थिति बदलने पर उन्हें सामने आना पड़ा है.

सोमेश और बाबूलाल की सियासी साख! (ETV Bharat)

वहीं बाबूलाल सोरेन ने अपने पिता चंपाई सोरेन के पद का खूब फायदा उठाया. ट्रैफिक पुलिस से भी उलझकर विवादों में आए थे. पुलिस से उलझने पर एक बार जेल भी जा चुके हैं. बाबूलाल सोरेन 2024 के चुनाव के समय से ही घाटशिला में सक्रिय हैं. बेशक, सरायकेला में रहते हैं लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों को हर सुख-दुख में शामिल होते हैं. सोमेश ने हाल के दिनों में यह काम शुरु किया है.

गेटअप के मामले में बाबूलाल आगे हैं. लंबे बाल और लंबी दाढ़ी रखते हैं. परंपरागत लिबास पहनते हैं. लेकिन सोमेश का पहनावा-ओढ़ावा एक मॉर्डन यूथ की तरह है. सबसे खास बात है कि रामदास सोरेन के निधन की वजह से सोमेश के साथ सहानुभूति जुड़ी हुई है.

सोमेश और बाबूलाल के लिए चुनौतियां

सोमेश सोरेन जमशेदपुर में रहते हैं, जो घाटशिला से 40 किमी दूर है. जबकि बाबूलाल सोरेन सरायकेला में रहते हैं. उनका ठिकाना करीब 65 किमी दूर है. सोमेश का घाटशिला में पैतृक गांव है दादा-बाबा की खेतीयोग्य जमीन भी है. साल में एक बार परिवार खेती कराने जरुर आता है. लेकिन बाबूलाल के लिए घाटशिला सिर्फ राजनीतिक जमीन है.

सोमेश और बाबूलाल के लिए सियासी चुनौती! (ETV Bharat)

दोनों संथाल आदिवासी हैं. घाटशिला में संथाल का दबदबा है. कुछ मुंडा और हो जनजाति के लोग भी रहते हैं. जनरल कास्ट में यहां सबसे ज्यादा बांग्ला समाज के लोग हैं. इनका वोट झामुमो और भाजपा में बंटता है. यहां करीब 48 प्रतिशत संथाली वोटर हैं. इनके स्टैंड से ही हार-जीत तय होती है.

क्या हेमंत सोरेन दोहराएंगे पुराना दांव

चर्चा है कि चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं. इसमें घाटशिला सीट के प्रत्याशी को चुनाव से पहले ही मंत्री बना सकते हैं. क्योंकि मधुपुर में हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर उन्होंने हफीजुल हसन को चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया था.

इसी तरह जगरनाथ महतो के निधन पर उनकी पत्नी को मंत्री बनाकर मैदान में उतारा था. उनका यह एक्सपेरिमेंट सफल साबित हुआ था. घाटशिला में चर्चा है कि अगर सोमेश को पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो जीत की राह को आसान करने के लिए चुनाव से पहले मंत्री बनाना जरुरी होगा.

झामुमो और भाजपा के दांव! (ETV Bharat)

भाजपा खेमे से चार पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर

खास बात है कि इस उपचुनाव में कोल्हान में भाजपा खेमे के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. इनमें पहला नाम है चंपाई सोरेन का. इसके अलावा रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा की भी परीक्षा होनी है. 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान पत्नी गीता कोड़ा के साथ उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था. इधर, रिम्स-टू विवाद मामले में चंपाई सोरेन बढ़त बनाते नजर आए हैं. आंदोलन के दिन उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन को तमाड़ में ही रांची आने से रोक दिया गया था.

चुनाव आयोग ने शुरू कर दी तैयारी

घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी तैयारी में जुट गया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक घाटशिला में 09 नये मतदान केंद्र बनाए गये हैं. पूर्व में 291 मतदान केंद्र थे. अब मतदान केंद्रों की कुल संख्या 300 हो गई है. कुल भवनों की संख्या 2018 है. इस विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 2,51,367 मतदाता है. 29 सितंबर तो निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन होने पर वोटर्स की संख्या में इजाफा हो सकता है. अगले 17 सितंबर तक कोई भी वोटर लिस्ट को लेकर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है.

