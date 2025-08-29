ETV Bharat / state

यमुनानगर की सोम नदी का रौद्र रूप, 24 हजार क्यूसेक पानी आने से दर्जनों गांव जलमग्न, फसलों को व्यापक नुकसान - FLOOD IN YAMUNANAGAR

हरियाणा के यमुनानगर में बारिश से बाढ़ से हालात बने हैं. सोम नदी उफान पर है. जिसके चलते दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं.

heavy rain in yamunanagar
यमुनानगर में सोम नदी ने दिखाया रौद्र रूप (Etv Bharat)
Published : August 29, 2025 at 2:10 PM IST

यमुनानगर: पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं. यमुनानगर में सोम नदी उफान पर है. सोम नदी में सुबह 4 बजे 24000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया. जिसके बाद यमुनानगर के दर्जनों गांवों के खेतों में पानी घुस गया. कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है. फसल और चारा बर्बाद होने के कारण पशुपालक किसानों के सामने चारे की समस्या पैदा हो गई है.

सोम नदी में 24 हजार क्यूसेक पानी: 10 हजार क्यूसेक पानी की क्षमता रखने वाली सोम नदी में शुक्रवार को अचानक से 24 हजार क्यूसेक पानी पहुंच गया. अचानक बढ़े हुए पानी के दबाव के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और किनारे बसे गांवों में पानी घुस गया. जानकारी के मुताबिक करीब 12 गांवों के खेतों में तीन फीट तक पानी भर चुका है. इससे ग्रामीणों की दिनचर्या पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई है.

यमुनानगर में बारिश से भारी तबाही (Etv Bharat)

दर्जनों गांव में बाढ़ से हालात: गांव खानूवाला, चिंतपुर, टीहानो समेत कई अन्य इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं. खेतों में लगी धान, गन्ना और सब्जियों की फसलें पूरी तरह से पानी में तबाह हो चुकी है. इस कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. कई किसानों का कहना है कि इस बार की बरसात ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है.

शहर से गांव का संपर्क भंग: किसान राजबीर ने कहा "घरों तक पानी अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन खेतों और और सड़कों पर 3 फीट पानी पहुंच गया है. सबसे बड़ी समस्या ग्रामीणों के सामने आवागमन की है. शहर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क भी पूरी तरह से पानी में डूब गई है, जिससे यातायात ठप पड़ गया है. गांवों से बाहर जाने वाले रास्ते जलमग्न हो गए हैं. बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं के सामने सबसे अधिक समस्याएं आ रही हैं."

आने वाले दिनों में और भारी बारिश का अनुमान: स्थानीय नागरिक गुरप्रीत सिंह ने कहा "बरसात का सिलसिला लगातार जारी है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में लोगों की चिंता और बढ़ गई है. सोम नदी के उफान से ना केवल फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि ग्रामीणों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडराने लगा है."

