ETV Bharat / state

यूपी ग्रामीण बैंक का असिस्टेंट मैनेजर चला रहा था सॉल्वर गैंग, 5 लाख रुपये में करते थे डील, लखनऊ में 9 सदस्य गिरफ्तार

लखनऊ पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 7, 2025 at 7:24 PM IST 3 Min Read