परीक्षार्थी के स्थान पर बैंक क्लर्क की परीक्षा दे रहा 'मुन्ना भाई' गिरफ्तार, IIM से पासआउट है आरोपी
आरोपी ने बताया कि इस काम के लिए उसे 25 हजार रुपये मिल चुके थे, जबकि बाकी राशि परीक्षा के बाद मिलती.
Published : October 5, 2025 at 8:53 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: बैंक समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाले सॉल्वर को फेज तीन थाने की पुलिस ने रविवार को दबोचा. आरोपी जब सेक्टर-64 आदर्श परीक्षा केंद्र पर बैंक क्लर्क की परीक्षा दे रहा था तभी उसकी गिरफ्तीर की गई. आरोपी आईआईएम लखनऊ से एमबीए पासआउट है. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल समेत अन्य दस्तावेज को भी कब्जे में ले लिया है.
एडीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि फेज तीन थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि बैंक क्लर्क की परीक्षा में परीक्षार्थी के स्थान पर एक शातिर व्यक्ति बैठा है. सूचना के आधार पर पुलिस परीक्षा केंद्र पर पहुंची और आरोपी को दबोच लिया. जो आरोपी की पहचान बिहार के पटना निवासी 35 वर्षीय विश्व भास्कर के रूप में हुई. वह मोहित कुमार मीना के स्थान पर परीक्षा दे रहा था, जिसके लिए उसने 50 हजार रुपये तय किए थे आधे पैसे उसे मिल चुके थे और आधे पैसे परीक्षा के बाद मिलने वाले थे.
पूछताछ में आरोपी ने अपने कुछ साथियों के नाम भी बताए हैं. पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. इसके लिए इसके लिए टीम बना दी गई है, जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. आरोपी के पास से विश्व भास्कर नाम से दो आधार कार्ड, पांच हजार रुपये, मोबाइल, लैपटॉप, इंस्टीटयूट आफ बैकिंग पर्सनल सिलेक्शन से मूल अभ्यर्थी को प्राप्त दस्तावेज, मोहित कुमार मीना के आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति, मोहित का एडमिट कार्ड और इंस्टीटयूट ऑफ बैकिंग पर्सनल सिलेक्शन का आवेदन फार्म बरामद हुआ है. अभ्यर्थी के अभिभावकों से आरोपी की मुलाकात पटना में ही हुई थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से करीब छह घंटे तक पूछताछ की. उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है.
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह विभिन्न सरकारी नौकरियों के इच्छुक परीक्षार्थियों से संपर्क कर उन्हें परीक्षा पास कराने का विश्वास दिलाकर उनसे पैसे लेता है. फिर फर्जी वह फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स तैयार कर परीक्षा में सम्मिलित होता है. इससे पहले वह आईबीपीएस की पांच परीक्षाओं में शामिल होकर पेपर दे चुका है. इसके अलावा वह बिहार पुलिस समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थी के स्थान पर बैठ चुका है. बैंक की परीक्षा के लिए वह मूल परीक्षार्थी से 30 हजार से एक लाख रुपये, जबकि पुलिस समेत अन्य परीक्षा पास कराने के लिए 50 से 80 हजार रुपये लेता था.
