नई दिल्ली: दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. इस बैठक में दिल्ली के मेयर भी सरदार राजा इकबाल सिंह भी शामिल हुए.

महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने जानकारी दी कि बैठक का मुख्य उद्देश्य राजधानी के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ढांचे की प्रगति की समीक्षा करना और भविष्य की रणनीति तय करना था. उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम द्वारा लैंडफिल साइट्स पर 15,000 टन प्रतिदिन से 25,000 टन प्रतिदिन की बायोमाइनिंग क्षमता को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है.

उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2026 तक अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि मौजूदा लैंडफिल स्थलों पर ताजा कचरे का निस्तारण पूरी तरह रोका जा सके. मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि उनके कार्यालय की ओर से पावर ट्रांसमिशन लाइनों के स्थानांतरण से संबंधित मुद्दों को समय पर सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया जाएगा.

2 अक्टूबर तक बढ़ा दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान

महापौर ने बताया कि बैठक में यह भी चर्चा हुई कि दिल्ली के प्रत्येक ज़ोन में उपयुक्त क्षेत्र और क्षमता वाले समर्पित कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि मौजूदा डंप साइट्स पर बोझ कम किया जा सके। इसके साथ ही, वर्तमान में चल रहे दिल्ली को कूड़े से आज़ादी अभियान को 2 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाया जाएगा, जिससे स्वच्छ शहर की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता और अधिक मजबूत होगी.

एमसीडी को निर्देशित किया गया है कि वह एक व्यापक वित्तीय प्रस्ताव तैयार करे, जिसमें मौजूदा सफाई कर्मचारियों और माली आदि की आवश्यकताओं को शामिल किया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर संचालन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके. यह भी चर्चा की गई कि शहरी भीड़भाड़ को कम करने के लिए लगभग 10 नए बहु-स्तरीय पार्किंग ढांचे विकसित किए जाएं, विशेष रूप से करोल बाग और कमला नगर जैसे उच्च भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में.

दिल्ली सरकार ने नागरिक सहभागिता पर भी बल दिया

इसके अतिरिक्त, डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दो नए बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे भूमि की उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त स्थलों पर लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने एक स्वच्छ, हरित और सतत दिल्ली की परिकल्पना को साकार करने के लिए एकीकृत प्रयासों, समयबद्ध कार्यान्वयन और नागरिक सहभागिता के महत्व पर बल दिया. दिल्ली सरकार अपने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रयासों के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सक्रिय शासन के माध्यम से ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है.

बैठक में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, उपमहापौर जय भगवान यादव, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, स्थायी समिति के उपाध्यक्ष सुंदर सिंह, एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार, अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव, प्रमुख अभियंता (एमसीडी) दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

