सेना की प्रोमो रन: जवानों और पूर्व सैनिकों के साथ 6 किमी दौड़े लोग

सेना की प्रोमो रन: जवानों और पूर्व सैनिकों के साथ 6 किमी दौड़े लोग
सप्त शक्ति कमांड के आयोजन में चीफ ऑफ स्टाफ ने किया फ्लैग ऑफ. जवानों और पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया.
Published : October 12, 2025 at 11:47 AM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी में रविवार सुबह की गुलाबी सर्दी में सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और आमजन में उत्साह और जोश दिखा, जब उन्होंने प्रोमो रन में हिस्सा लिया. करीब छह किलोमीटर के रन में सैनिकों के साथ पूर्व सैनिकों और आमजन भी दौड़े. इस दौरान पूर्व सैनिकों और जवानों को सम्मानित भी किया गया. सप्तशक्ति कमांड की ओर से ऑनर रन के आगाज के रूप में रविवार को पहली प्रोमो रन की गई. पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा शाखा) के बयान के अनुसार, 'भारतीय सेना: शौर्य और बलिदान की परंपरा' की थीम पर 6 किमी की प्रोमो रन का आज सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. यह दौड़ 7 दिसंबर 2025 को होने वाली ऑनर रन की पूर्व शुरुआत के रूप में की गई.
सेना के जज्बे को सलाम: प्रोमो रन का आगाज गांडीव स्टेडियम से हुआ. इसके बाद क्वीन्स रोड और जयपुर मिलिट्री स्टेशन होते हुए धावक वापस गांडीव स्टेडियम पहुंचे. फ्लैग ऑफ सप्त शक्ति कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एचएस वांद्रा ने किया. इसमें सैनिक, पूर्व सैनिक, परिजन और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो जयपुर में भारतीय सेना के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है.
फिटनेस और राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देना लक्ष्य: बयान के अनुसार, प्रोमो रन का उद्देश्य भारतीय सेना के वीर सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मानित करना, नागरिकों में फिटनेस, स्वास्थ्य और राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है. प्रतिभागियों की भारी संख्या ने सेना और जनता के बीच मजबूत और स्थायी बंधन को स्पष्ट रूप से दिखाया.
दिसंबर में होगी ऑनर रन: आगामी ‘ऑनर रन’ दिसंबर में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की श्रेणियों में की जाएगी. इसमें पूरे क्षेत्र से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है. यह पहल भारतीय सेना की राष्ट्रीय एकता, शारीरिक स्वास्थ्य और जन सहभागिता को बढ़ावा देने और पूर्व सैनिकों को सम्मान देने की निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करती है.