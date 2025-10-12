ETV Bharat / state

सेना की प्रोमो रन: जवानों और पूर्व सैनिकों के साथ 6 किमी दौड़े लोग

जयपुर: गुलाबी नगरी में रविवार सुबह की गुलाबी सर्दी में सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और आमजन में उत्साह और जोश दिखा, जब उन्होंने प्रोमो रन में हिस्सा लिया. करीब छह किलोमीटर के रन में सैनिकों के साथ पूर्व सैनिकों और आमजन भी दौड़े. इस दौरान पूर्व सैनिकों और जवानों को सम्मानित भी किया गया. सप्तशक्ति कमांड की ओर से ऑनर रन के आगाज के रूप में रविवार को पहली प्रोमो रन की गई. पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा शाखा) के बयान के अनुसार, 'भारतीय सेना: शौर्य और बलिदान की परंपरा' की थीम पर 6 किमी की प्रोमो रन का आज सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. यह दौड़ 7 दिसंबर 2025 को होने वाली ऑनर रन की पूर्व शुरुआत के रूप में की गई.

सेना के जज्बे को सलाम: प्रोमो रन का आगाज गांडीव स्टेडियम से हुआ. इसके बाद क्वीन्स रोड और जयपुर मिलिट्री स्टेशन होते हुए धावक वापस गांडीव स्टेडियम पहुंचे. फ्लैग ऑफ सप्त शक्ति कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एचएस वांद्रा ने किया. इसमें सैनिक, पूर्व सैनिक, परिजन और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो जयपुर में भारतीय सेना के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है.

