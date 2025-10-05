ETV Bharat / state

CSD कैंटीन में तैनात जवान पर नाबालिग से छेड़छाड़ के प्रयास का आरोप, गुस्से में ग्रामीण, कार्रवाई की मांग

थराली: चमोली जिले के थराली में सीएसडी कैंटीन में तैनात एक जवान पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करने का आरोप लगा है. आरोपी खुद लड़की और परिजनों के लगाया है. इस मामले में थराली थाना पुलिस ने जवान को हिरासत में ले लिया है. नाबालिग के परिजन जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. मामले को लेकर नगर क्षेत्र में भारी रोष व्याप्त है.

रविवार को थराली के राड़ीबगड़ आर्मी के सीएसडी कैंटीन में तैनात एक जवान पर पास ही में रहने वाले परिवार की एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के प्रयास का आरोप लगा. पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि दोपहर को जब उनकी नाबालिग लड़की अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ले जा रही थी तो सीएसडी में तैनात जवान नाबालिग को बहला फुसलाकर कैंटीन के अंदर ले गया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा. नाबालिग ने विरोध करते हुए जैसे तैसे खुद को जवान के चुंगल से छुड़ाया और भागकर घर आ गई. लड़की को बेचैन और घबराई स्थिति में देख परिजन भी परेशान हो गए. कुछ देर बाद जब बच्ची सुरक्षित महसूस करने लगी तो उसने अपने साथ घटित घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया.

घटना की जानकारी होते ही परिजनों ने स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी. मामले की गंभीरता को देखते हए थराली थानाध्यक्ष पंकज कुमार पुलिस बल के साथ राड़ीबगड़ पहुंचे. इस दौरान मामले की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को लगी तो वो भी परिजनों के साथ जवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे.