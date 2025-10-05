ETV Bharat / state

CSD कैंटीन में तैनात जवान पर नाबालिग से छेड़छाड़ के प्रयास का आरोप, गुस्से में ग्रामीण, कार्रवाई की मांग

चमोली के थराली में सीएसडी कैंटीन में तैनात जवान पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के प्रयास का आरोप लगा है.

CSD कैंटीन में तैनात जवान पर नाबालिग से छेड़छाड़ के प्रयास का आरोप (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 5, 2025 at 7:28 PM IST

थराली: चमोली जिले के थराली में सीएसडी कैंटीन में तैनात एक जवान पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करने का आरोप लगा है. आरोपी खुद लड़की और परिजनों के लगाया है. इस मामले में थराली थाना पुलिस ने जवान को हिरासत में ले लिया है. नाबालिग के परिजन जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. मामले को लेकर नगर क्षेत्र में भारी रोष व्याप्त है.

रविवार को थराली के राड़ीबगड़ आर्मी के सीएसडी कैंटीन में तैनात एक जवान पर पास ही में रहने वाले परिवार की एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के प्रयास का आरोप लगा. पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि दोपहर को जब उनकी नाबालिग लड़की अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ले जा रही थी तो सीएसडी में तैनात जवान नाबालिग को बहला फुसलाकर कैंटीन के अंदर ले गया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा. नाबालिग ने विरोध करते हुए जैसे तैसे खुद को जवान के चुंगल से छुड़ाया और भागकर घर आ गई. लड़की को बेचैन और घबराई स्थिति में देख परिजन भी परेशान हो गए. कुछ देर बाद जब बच्ची सुरक्षित महसूस करने लगी तो उसने अपने साथ घटित घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया.

घटना की जानकारी होते ही परिजनों ने स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी. मामले की गंभीरता को देखते हए थराली थानाध्यक्ष पंकज कुमार पुलिस बल के साथ राड़ीबगड़ पहुंचे. इस दौरान मामले की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को लगी तो वो भी परिजनों के साथ जवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे.

परिजनों और ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जवान को हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि रविवार होने के कारण कैंटीन में अवकाश था, उसके बावजूद भी जवान ने कैंटीन खोल रखी थी. घटना के बाद क्षेत्र में भारी रोष पनपने लगा है. उधर आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने की कार्रवाई थाने में की जा रही है.

राड़ीबगड़ सीएसडी कैंटीनचमोली में आर्मी जवान पर आरोपARMY JAWAN ACCUSED IN CHAMOLIनाबालिग से छेड़छाड़ का प्रयासMOLESTATION OF MINOR GIRL

