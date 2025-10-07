ETV Bharat / state

करवा चौथ पर घर आ रहे हिमाचल के 2 सैनिकों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

पुलिस के अनुसार, पंजाब के रूपनगर-लुधियाना रोड पर चमकौर साहिब के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में हिमाचल के दो सैनिकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, मृतकों की पहचान कांगड़ा जिले के दलीप कुमार और मंडी के धमेश्वर दत्त के रूप में हुई है. वहीं, गंभीर रूप से घायल जवान सिरमौर जिले के आशीष को श्री चमकौर साहिब अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है.

मंडी: करवा चौथ पर एक महीने की छुट्टी पर घर लौट रहे हिमाचल के दो फौजी की दर्दनाक मौत से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है, इस हादसे में घायल एक अन्य जवान की हालत गंभीर बनी हुई है. मंडी जिले के गोहर उपमंडल के खारसी पंचायत के फौजी धमेश्वर दत्त की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत से पूरा क्षेत्र गमगीन है. करवाचौथ से कुछ दिन पहले हुए इस हादसे ने पत्नी से उसका का सुहाग छीन लिया है, वहीं 8 माह की मासूम बच्ची और तीन वर्षीय बेटे के सिर से पिता का साया हमेशा-हमेशा के लिए उठ गया है. धमेश्वर दत्त अपने माता-पिता का इकलौता सहारा थे. इस हादसे परिवार समेत पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है.

पंजाब के रूपनगर में सड़क हादसे में हिमाचल के 2 सैनिकों की मौत (ETV Bharat)

घायल आशीष PGI चंडीगढ़ में भर्ती

वहीं, इस दर्दनाक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल सिरमौर के रहने वाले आशीष पीजीआई चंडीगढ़ में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं. आशीष का कहना है, "मैं कार में पीछे सोया हुआ था, अचानक से गाड़ी रूकी तब कुछ पता चला. मेरे से हिमाचल के ही 2 और साथी गाड़ी में आगे बैठे हुए थे."

छुट्टी पर घर लौट रहे फौजी पति की दर्दनाक मौत

इस हादसे में मृत सैनिक धमेश्वर के परिजनों के अनुसार, गोहर की खारसी पंचायत के थाची गांव के सैनिक धमेश्वर दत्त (उम्र- 26 वर्ष) फिरोजपुर में 20वीं गार्ड रेजीमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा थे. शनिवार (5 अक्टूबर) शाम को रूपनगर-लुधियाना रोड पर धमेश्वर दत्त और उनके दो साथियों की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में धमेश्वर और उनके एक साथी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी जवान छुट्टियों पर घर आ रहे थे. सोमवार (6 अक्टूबर) को सैनिक धमेश्वर दत्त की पार्थिव शरीर जैसी ही गोहर बाजार पहुंची तो शहीद धमेश्वर दत्त अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ सैनिक धमेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार किया गया.

सैनिक की अंतिम यात्रा में पहुंचे सैकड़ों लोग (ETV Bharat)

अपने दो साथियों के साथ गाड़ी से घर आने के दौरान दर्दनाक हादसा

परिजनों का कहना है कि, "धमेश्वर सिंह हिमाचल के ही रहने वाले अपने 2 अन्य साथियों के साथ फिरोजपुर से छुट्टियों घर लौट रहे थे. शनिवार (5 अक्टूबर) शाम को श्री चमकौर साहिब रूपनगर लुधियाना रोड पर सामने से आ रही एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी के साथ उनकी कार की टक्कर हो गई. इस हादसे में धमेश्वर और उनके एक साथ की मौके पर ही मौत हो गई.जबकि, धमेश्वर के तीसरे साथी की हालत गंभीर बनी हुई है. यह हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं."

तीन वर्षीय बेटे ने दी मुखाग्नि

नाचन विधायक विनोद कुमार सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोग धमेश्वर दत्त की अंतिम यात्रा में शामिल हुए. स्थानीय प्रशासन की तरफ से एसडीएम गोहर बचित्र सिंह ठाकुर ने धमेश्वर दत्त को अंतिम विदाई दी. धमेश्वर दत्त को उसके तीन वर्षीय बेटे विवेन ने मुखाग्नि दी. आर्मी की तरफ से शोक धुन के साथ 21 फायर कर पार्थिव शरीर को सलामी दी गई. इस दौरान आर्मी की तरफ से तिरंगा मृतक धमेश्वर दत्त के पिता राम सिंह को सौंपा गया. धमेश्वर दत्त के निधन से परिजन सदमे में हैं.

सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई. (ETV Bharat)

सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

एसडीएम गोहर बचित्र सिंह ने कहा कि, "करवा चौथ पर छुट्टी लेकर घर आ रहे गोहर उपमंडल के थाची गांव के रहने वाले 26 वर्षीय फौजी धमेश्वर दत्त की रूपनगर में सड़क हादसे में मौत हो गई. सोमवार को सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए."

