जयपुर : पीएम सूर्यघर योजना को राजस्‍थान के घर में पहुंचाने के लिए सोलर संगठन भारत के हरित भारत अभियान का आगाज हुआ. मंगलवार को राज्‍य वित्त आयोग के अध्‍यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने अभियान की शुरुआत की. प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों ने वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्‍यक्ष चतुर्वेदी का सम्‍मान भी किया गया. हरित भारत अभियान के तहत केंद्र और राज्‍य सरकार के सहयोग से पीएम सूर्यघर योजना को घर-घर पहुंचाने के लिए 16 से 18 नवंबर तक जोधपुर और 21 से 23 जनवरी तक जयपुर में हरित भारत प्रदर्शनी लगाई जाएगी.

सब्सिडी योजना को बनाया व्यावहारिक: वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भजनलाल सरकार ने घरों पर छोटे सोलर रूफटॉप प्‍लांट के लिए सब्सिडी योजना को और व्यावहारिक बनाने की घोषणा की. ऐसी प्रदर्शनियों से सूर्य घर योजना को घर घर पहुंचाने में मदद मिलेगी. सोलर बिजली की आपूर्ति को पूरा करने का बड़ा माध्यम है. सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई MOU हुए, जो धरातल पर उतरने वाले हैं. कम से कम कॉस्ट में किस तरह से सोलर पैनल बनाएं, इसकी दिशा में काम हो रहा है.

पढ़ें: पोकरण में सोलर प्लांट का उद्घाटन, CM बोले-राजस्थान बनेगा सौर ऊर्जा का सिरमौर

राज्‍य वित्त आयोग के अध्‍यक्ष अरुण चतुर्वेदी बोले... (ETV Bharat Jaipur)

350 बिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था का लक्ष्य : सोलर संगठन के अध्‍यक्ष अरविंद सिंधावा ने कहा कि राजस्‍थान सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष है. अब इसे सोलर कंपोनेंट में भी शीर्ष पर पहुंचाना है. मुख्‍यमंत्री का राजस्‍थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनाने का लक्ष्य है. इसके लिए उद्योग और व्यापार को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र और सरकार को मिलकर काम करना होगा. सोलर सेक्टर प्रदेश के लिए स्वर्णिम अवसर लाया है. इससे प्रदेश में सोलर आधारित एमएसएमई में रोजगार और व्‍यापार के नए अवसर उपलब्ध होंगे. इस दौरान लघु उद्योग भारती के जयपुर प्रांत अध्‍यक्ष महेंद्र मिश्रा, सोलर संगठन भारत उपाध्‍यक्ष दीपक अरोड़ा के साथ प्रमुख औद्योगिक और व्‍यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.