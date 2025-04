ETV Bharat / state

चंपावत में जंगली हाथियों ने जीना किया दुश्वार, टनकपुर में शोपीस बनी लाखों की सोलर फेंसिंग - CHAMPAWAT ELEPHANT TERROR

टनकपुर में सड़क पर हाथी, शोपीस बनी सोलर फेंसिंग ( Photo- ETV Bharat )

Published : April 22, 2025 at 6:57 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 7:33 AM IST

चंपावत: जिले का टनकपुर पूर्णागिरि मार्ग हाथी कॉरिडोर के रूप में अपनी पहचान रखता है. हाथियों का आबादी क्षेत्र में आवागमन रोकने के लिए टनकपुर पूर्णागिरि मार्ग में बूम तक फॉरेस्ट विभाग द्वारा सोलर फेंसिंग लगाई गई थी. लेकिन हाथी रोकथाम को लाखों की लागत से लगाई फेंसिंग वर्तमान में शो पीस बनी हुई है. टनकपुर में आबादी इलाके में आ रहे हाथी: हाथियों के आबादी क्षेत्र में लगातार आवागमन से स्थानीय ग्रामीण परेशान हैं. वहीं किसानों की फसलों को नुकसान भी पहुंच रहा है. ग्रामीणों ने वन विभाग के सोलर फेंसिंग को शो पीस बताते हुए उसके मेंटेनेंस की मांग की है. इधर वन विभाग हाथियों के आबादी क्षेत्र में रोकथाम हेतु लगाई फेंसिंग के सही होने का दावा कर रहा है. शोपीस बनी लाखों की सोलर फेंसिंग (Video- ETV Bharat)

