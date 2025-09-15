ETV Bharat / state

पितृ पक्ष के आखिरी दिन लगेगा सूर्य ग्रहण, भारत पर क्या होगा असर, जानिए सूतक टाइम

पंडित महेश पांडे आचार्य ने कहा,"गजब संयोग की बात यह है इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पितृ पक्ष के समापन यानी अंतिम दिन अमावस्या को पड़ रहा है, इसलिए लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. दरअसल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि पर्व शुरू होने जा रहा है, जिसकी समस्त तैयारियां लोग पहले से करते हैं. माता रानी के पंडाल में लाने से लेकर, भोग प्रसादी की व्यवस्था करने सहित आदि क्रियाएं करते हैं. लेकिन इस दिन ग्रहण पड़ रहा है, जिसको लेकर लोग आशंकित हैं."

SURYA GRAHAN 2025: साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को पड़ने वाला है. इसको लेकर लोगों में भ्रम और ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में नगर के आचार्य ने ज्योतिष के माध्यम से इस भ्रम को दूर किया है. उन्होंने कहा 21 सितंबर अमावस्या को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका खास कोई असर नहीं पड़ेगा और सूतक काल भी मान्य नहीं होगा.

सूर्य ग्रहण का भारत में क्या असर होगा

पितृ पक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है. ऐसे में लोग किसी के यहां भोजन करने नहीं जाएंगे, खुद भी भोजन करने एवं बाहर निकलने में संयम बरतेंगे. इस संबंध में नगर की वरिष्ठ आचार्य पंडित महेश पांडे बताते हैं कि "ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्रहण दृश्य पर्व है. जहां ग्रहण दिखाई देता है, वहीं उसका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है और उस जगह ग्रहण का सूतक, स्पर्श और मोक्ष काल लागू होता है."

पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते लोग (ETV Bharat)

नहीं बंद होंगे मंदिर के कपाट

उन्होंने कहा कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं होगा. लोग अमावस्या के दिन तर्पण, भोजन प्रसादी तथा आगामी दिन शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा तैयारी कर सकते हैं. इस सूर्य ग्रहण में ना तो मंदिरों के कपाट बंद किए जाएंगे और ना ही किसी तरह का कोई छुआछूत रहेगा. सभी कार्य लोग निर्विघ्न संपन्न कर सकते हैं.

भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण

21 सितंबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण खंडग्रास ग्रहण है, जो भारत में दिखाई नहीं देगा. यह न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलानेशिया तथा पश्चिम अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में दिखाई देगा. भारतीय समयानुसार ग्रहण रात्रि में 11:00 बजे से शुरू होगा और मोक्ष अल सुबह 3:24 पर होगा. इसलिए भारत में इसका कोई दोष और प्रभाव दिखाई नहीं देगा. इसके अलावा यह एक उप छाया ग्रहण है. इस ग्रहण की शास्त्रों में कोई मान्यता नहीं है.

फाल्गुन में पड़ेगा अगला ग्रहण

पंडित पांडे ने बताया कि "अभी पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ा था, अब दूसरा चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा पर पड़ेगा. ज्योतिष गणना के अनुसार भारत में इसके पहले कोई ग्रहण नहीं पड़ना है और न ही इसकी कोई यहां पर मान्यता होगी. इसलिए लोग भ्रम में न पड़े शास्त्रोक्त बात को ही सही मानें."