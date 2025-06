ETV Bharat / state

NH-5 पर एक साल में 1 ही जगह पर 5 एक्सीडेंट, सोलन के हाईवे पर ये पॉइंट बना ब्लैक स्पॉट - SOLAN ROAD ACCIDENT

सोलन सड़क हादसा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : June 6, 2025 at 10:47 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 11:39 AM IST 2 Min Read

सोलन: जिला सोलन में चंडीगढ़ शिमला NH-5 पर शमलेच में देर रात एक और बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. चंडीगढ़ से सोलन की ओर जा रहा सरिया से भरा ट्रक दूसरी लेन में जाकर पलट गया. वहीं, दूसरी लेन में सोलन से चंडीगढ़ की ओर प्लम लेकर जा रहा ट्रक भी इसकी चपेट में आने से पलट गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ट्रकों के सड़क में पलटने से सोलन से चंडीगढ़ लेन बंद हो गई है. अब दोनों तरफ की गाड़ियों की आवाजाही एक ही लेन से की जा रही है. एक्सीडेंट पॉइंट बनी ये जगह बता दें कि शमलेच में 1 साल के अंदर ही इस पॉइंट पर सड़क हादसे का यह पांचवा मौका है. जिसमें करीब 10 लोग घायल हुए हैं. हालांकि गनीमत रही कि इन हादसों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. कुछ दिन पहले इस पॉइंट पर लकड़ियों से भरा एक ट्रक पलट गया था. एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि सरिया से भरा यह ट्रक जैसे ही शमलेच के पास पहुंचा तो ट्रक ड्राइवर अचानक नियंत्रण खो बैठा और यह ट्रक अपनी लेन को पार करता हुआ दूसरी लेन में जाकर एक ट्रक के ऊपर पलट गया. वहीं, एनएच पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चले इसके लिए काम किया जा रहा है.

Last Updated : June 6, 2025 at 11:39 AM IST