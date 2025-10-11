ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले में बनेगी गुरुग्राम की तरह साइबर सिटी, AI-डाटा स्टोरेज जैसे उद्योग करेंगे काम

हिमाचल में गुरुग्राम की तर्ज पर साइबर सिटी बनेगी. मुख्यमंत्री ने विभाग को परियोजना से जुड़े विस्तृत ब्लू प्रिंट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए.

हिमाचल के इस जिले में बनेगी गुरुग्राम की तरह साइबर सिटी
हिमाचल के इस जिले में बनेगी गुरुग्राम की तरह साइबर सिटी (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 5:23 PM IST

सोलन: हिमाचल सरकार वाकनाघाट में साइबर सिटी स्थापित करने की योजना बना रही है. ये साइबर सिटी 650 बीघा भूमि पर बनेगी, जिसमें डाटा स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग स्थापित होंगे. इसे लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की है.

मुख्यमंत्री ने विभाग को परियोजना से जुड़े विस्तृत ब्लू प्रिंट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्रमुख क्षेत्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल में प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वाकनाघाट में बन रहे उत्कृष्ट केन्द्र की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रयोगशाला भी स्थापित करने के निर्देश दिए. उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला कांगड़ा के चैतड़ू और जिला शिमला के मैहली में स्थापित किए जा रहे आईटी पार्क का निर्माण दिसम्बर, 2025 तक पूरा किया जाए.

'सभी विभाग अपने कामों को करें डिजिटाइज'

शासन में डिजिटल सेवाओं की महत्ता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सभी विभागों को अपने कार्यों को डिजिटाइज करना चाहिए, ताकि उत्कृष्ट एवं नागरिक हितैषी सेवाएं प्रदान की जा सकें. प्रदेश सरकार अधिक से अधिक सेवाओं को एक क्लिक के माध्यम से लोगों के घर-द्वार पर पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है. सभी विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए और कार्यालयों में पारदर्शिता लाने और कार्य को प्रभावी बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को प्रयोग में लाना चाहिए.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-फाईल प्रबंधन और नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग में निपुण बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि वो कार्यालय में इसे अधिक से अधिक उपयोग में लाएं. मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की ऑनलाईन निगरानी के लिए हर विभाग में नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए. उन्होंने सचिवालय के सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से बॉयोमेट्रिक्स से अपनी उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए.

