ETV Bharat

सोलन पुलिस ने हेड कांस्टेबल को चिट्टे के साथ किया था गिरफ्तार, अब मेन सप्लायर को पकड़ा - SOLAN DRUG BUST

पुलिस की गिरफ्त में चिट्टा सप्लायर ( ETV BHARAT )

Published : May 2, 2025 at 2:09 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 2:34 PM IST

सोलन:नशे के खिलाफ जारी मुहिम में सोलन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस थाना सदर सोलन की टीम ने 2 अप्रैल को शहर के दोहरी दीवार क्षेत्र के पास दो युवकों (प्रदीप और मोहित) के कब्जे से 157 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया था. इस कार्रवाई में चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपियों में से एक प्रदीप हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था. पुलिस ने इस मामले में आगे कार्रवाई करते हुए चिट्टे के मुख्य सप्लायर सोनू को हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार कर लिया है. चार दिन की पुलिस हिरासत, गाड़ी जब्त पुलिस ने आरोपी सोनू को कोर्ट में पेश कर चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है. गिरफ्तारी के समय आरोपी के कब्जे से एक टाटा नेक्सोन गाड़ी भी जब्त की गई है. एसपी सोलन गौरव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 'शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि सोनू हरियाणा में चिट्टे का बड़ा सप्लायर है. वह दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल जैसे राज्यों में चिट्टे की सप्लाई कर रहा था.' हिमाचल में बेचने आए थे नशा, सोलन में चढ़े पुलिस के हत्थे गौरतलब है कि 2 अप्रैल को सोलन पुलिस ने दोहरी दीवार क्षेत्र में दबिश देकर प्रदीप और मोहित को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 157 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी. जांच में सामने आया कि ये दोनों आरोपी हरियाणा से हिमाचल नशा बेचने के मकसद से आए थे. वो पहले शिमला जिले के नारकंडा क्षेत्र में चिट्टा सप्लाई करने गए थे, लेकिन कीमत पर सहमति न बनने पर सोलन पहुंचे थे. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया.एसपी सोलन ने बताया कि 'मामले की गहनता से जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि नशे के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल है'. ये भी पढ़ें: सुंदरनगर में नशे का खेल! अंधेरे में फेंका चिट्टे का पैकेट, पुलिस ने बाहरी राज्य के दो युवकों को रंगे हाथ दबोचा

Last Updated : May 2, 2025 at 2:34 PM IST