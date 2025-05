ETV Bharat / state

खरीफ सीजन से पहले करा लिया ये काम तो हो जाएंगे मालामाल, किसानों के लिए जरूरी खबर - SOIL TESTING BEFORE KHARIF SEASON

जानें मिट्टी की जांच से जुड़ी हर जरूरी बात ( Etv Bharat )

Published : May 19, 2025 at 6:56 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 7:43 PM IST

शहडोल : मई के महीने में किसान खरीफ सीजन की खेती की तैयारी में लग जाता है. लेकिन ज्यादातर किसान इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि खेतों के मिट्टी की जांच समय-समय से कराते रहना चाहिए, इससे न केवल फसल में उत्पादन बढ़ता है, बल्कि लागत में भी कमी आती है. मिट्टी जांच क्यों है जरूरी? कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बताते हैं, '' खेतों में सॉइल टेस्ट जरूरी होता है, जैसे हम अपने शरीर की जांच समय-समय से कराते हैं, ठीक उसी तरह से मिट्टी की भी जांच कराई जानी चाहिए. हम लगातार खेती करते रहते हैं, कई तरह की फसल उगाते रहते हैं, और ये फैसलें अलग-अलग तरह के पोषक तत्वों का अवशोषण करते रहती हैं. इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की अधिकता है. इसलिए सॉइल टेस्ट कराना जरूरी होता है.'' जानें मिट्टी जांच क्यों है जरूरी? (Etv Bharat) मिट्टी की जांच कब कराई जाती है?

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि मई का महीना मिट्टी की जांच के लिए सबसे परफेक्ट समय होता है. क्योंकि इस समय मिट्टी में नमी भी नहीं रहती है, कोई फसल भी नहीं लगी रहती. साथ ही इसके बाद खरीफ सीजन की खेती की तैयारी भी शुरू हो जाती है. इसलिए मई के इस महीने में सबसे बेस्ट होता है कि हम अपने खेतों की मृदा टेस्ट करवा लें, वैसे तो कोशिश करें कि हर वर्ष सॉइल टेस्ट खेतों का कराना चाहिए. अगर नहीं करा पा रहे हैं तो 3 वर्ष में एक बार तो जरूर करवा लेना चाहिए. जानकारी देते कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह (Etv Bharat) सॉइल टेस्ट सैंपल में इन बातों का रखें ख्याल मिट्टी जांच तो जरूरी होती है, लेकिन उससे भी जरूरी है मिट्टी के सैंपल का ध्यान रखना. कृषि वैज्ञानिक डॉ. मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि मिट्टी जांच के लिए सैंपल लेते समय सबसे जरुरी यह है कि जब हम खेत की मिट्टी का नमूना लें तो सतर्कता और निम्नलिखित सावधानी बरतें. सॉइल टेस्ट सैंपल में इन बातों का रखें ख्याल (Etv Bharat) सैंपल में किसी एक जगह की मिट्टी नहीं होनी चाहिए कम से कम 1 एकड़ में पांच से छह जगह का सैंपल जरूर होना चाहिए, और अगर 10 जगह का ले सकते हैं तो और बेहतर.

जहां पर खेत में पेड़ लगे हों उसके छांव के नीचे की मिट्टी नहीं लेनी चाहिए

4-6 महीने के अंदर कहीं भी उर्वरक डाली है, गोबर की खाद या किसी भी तरह का फर्टिलाइजर डाला है, तो वहां का सैंपल नहीं लेना चाहिए.

जहां पर नमी हो वहां का सैंपल नहीं लेना चाहिए.

सैंपल लेते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ना तो मिट्टी ज्यादा ऊंचाई वाली जगह की हो और ना ही ज्यादा ढलान वाले जगह की हो. वैज्ञानिक तरीके से ऐसे लें सैम्पल कृषि वैज्ञानिक डॉ. मृगेंद्र सिंह कहते हैं कि सॉइल टेस्ट के लिए सैंपल वैज्ञानिक तरीके से लेना चाहिए. सैम्पल लेते समय वी आकार के गड्ढे खोद के खुरपी से परत दर परत मिट्टी निकालना चाहिए.

जब आप नमूना लेते हैं तो सैंपल का मतलब यह होता है कि आपकी खेत की मिट्टी का वो सैंपल रिप्रेजेंट करें, बहुत गहराई से भी नहीं लेनी चाहिए. शुरुआत से 6 इंच से लेकर के 10 इंच तक की मिट्टी को ही लेना चाहिए.

जब जांच में देने के लिए सैंपल बनाना हो तो उसका भी तरीका होता है. सभी जगह की जो मिट्टी है, उसे एक जगह रखकर सारी मिट्टी आपस में मिलाकर उसका ढेर बनाकर चार भागों में बांट लें. मिट्टी जांच के क्या फायदे? मिट्टी जांच करा लेने के बाद फायदे बहुत हैं, कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि मिट्टी जांच के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि आपके खेत में किन-किन पोषक तत्वों की क्या स्थिति है. कौन सा पोषक तत्व ज्यादा है और कौन सा कम. नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम किस पोषक तत्व की जरूरत है और कौन से फर्टिलाइजर की जरूरत है, यह सब कुछ इस जांच में पता चल जाता है. ऐसे में आप उस पोषक तत्व की कमी को पूरा कर अच्छी फसल ले सकते हैं. इसके अलावा सबसे जरूरी, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का पता लगेगा कि ये कम या ज्यादा तो नहीं हैं. पीएच से ये पता लगेगा कि हमारी मिट्टी ज्यादा अम्लीय या क्षारीय तो नहीं है. इसलिए सॉइल टेस्ट कराने के बाद किसान की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और खेतों में फसल भी लहलहाएगी. कहां कराएं सॉइल टेस्ट? अगर आप अपने खेतों का सॉइल टेस्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए हर जिले में हर ब्लॉक में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हैं. आप अपने यहां के ग्राम सेवक जो आजकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर कहलाते हैं, उन्हें भी मिट्टी का सेंपल दे सकते हैं. वे सॉइल लेबोरेटरी में जांच कराकर आपको मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड देंगे, जिसमें सब कुछ अंकित होगा कि कौन से पोषक तत्व की कमी है. साथ ही इस टेस्ट में यह भी बताया जाता है कि धान की फसल लगाने में कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में देना है, गेहूं की फसल लगाने में किस पोषक तत्व को कितना देना है और अन्य फसलों में किस पोषक तत्व को कितना डालना है. यह भी पढ़ें - 7 दिन में बनें ड्रोन पायलट, यहां लें ट्रेनिंग और लाइसेंस, ड्रोन खरीदने पर भी भारी छूट

