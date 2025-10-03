सोगरिया-दानापुर स्पेशल ट्रेन को किया नियमित, अब पूरे साल चलेगी साप्ताहिक ट्रेन के रूप में
स्पेशल ट्रेन के रूप में चलने वाली सोगरिया-दानापुर ट्रेन को अब नियमित साप्ताहिक ट्रेन कर दिया गया है.
Published : October 3, 2025 at 7:58 PM IST
कोटा: रेलवे दीपावली और त्योहारों के समय पर विशेष ट्रेन चलाता है. इस दौरान कोटा के सोगरिया स्टेशन से बिहार के पटना व दानापुर के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती है. अब रेलवे ने इस ट्र्रेन को साप्ताहिक ट्रेन के रूप में नियमित कर दिया है. अब यह विशेष ट्रेन की जगह कोटा से सोगरिया से दानापुर के बीच साप्ताहिक ट्रेन के रूप में चलेगी. ऐसे में कोटा से बिहार जाने और आने वाले कोचिंग छात्रों को भी राहत मिलेगी.
वर्तमान में भी ट्रेन नम्बर 09819 सोगरिया से दानापुर और 09820 दानापुर सोगरिया ट्रेन चल रही है. जिसमें कोटा के यात्री मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार की यात्रा कर रहे हैं. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि सोगरिया से दानापुर के बीच चलने वाली ट्रेन को नियमित किया गया है. इसका ट्रेन नम्बर 19801 सोगरिया से दानापुर रहेगा. जबकि वापसी में ट्रेन नम्बर 19802 होगा. जैन का कहना है कि नियमित सेवा में बदलने से यात्रियों को लाभ होगा. अब तक यात्रियों को केवल कोटा–पटना–कोटा एक्सप्रेस पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें भारी वेटिंग लिस्ट रहती थी. इस नई गाड़ी के नियमित संचालन से एक और विकल्प मिलेगा.
नई व्यवस्था के अनुसार ट्रेन नम्बर 19801 सोगरिया से प्रत्येक सोमवार को दोपहर 12:45 बजे रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन मंगलवार सुबह 10 बजे दानापुर पहुंचेगी. जबकि गाड़ी संख्या 19802 दानापुर से प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 12:45 बजे रवाना होगी. अगले दिन बुधवार सुबह 11 बजे सोगरिया पहुंचेगी. बारां, रूठियाई, गुना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, विंध्याचल, पं. दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर व आरा स्टेशन पर रुकेगी. इस ट्रेन में 22 एलएचबी कोच हैं. जिनमें 2 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 7 थर्ड एसी इकोनॉमी, 5 स्लीपर, 4 जनरल, 1 जनरेटर कार व 1 एसएलआरडी कोच है.