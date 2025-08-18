जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में तलाकशुदा कोटे में धांधली का नया खेल सामने आया है. फर्जी तलाक लेकर तलाकशुदा कोटे में नौकरी हासिल की गई है. इस संबंध में मिली शिकायतों की एसओजी ने जांच शुरू कर दी है. अब जांच पूरी होने के बाद ऐसी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जिन्होंने फर्जी तलाक के कागज लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की है. संभावना जताई जा रही है कि एसओजी की जांच में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ सकते हैं. ऐसे मामलों में महिलाएं नौकरी हासिल करने के लिए कागजों में तलाक लेती हैं, लेकिन नौकरी हासिल कर अपने पति के साथ ही रहती हैं.

एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि अब तलाक के फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों की 60-70 शिकायतें एसओजी को मिली हैं. जिनकी प्रारंभिक जांच की गई है. कई मामलों में जांच मैच्योर स्टेज पर है. इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाने वाली एजेंसीज से भी एसओजी को इनपुट मिल रहा है. जांच में आगे जो भी आएगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख (ETV Bharat Jaipur)

इस तरह होती भर्तियों में धांधली: उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियों में अनुचित साधनों के प्रयोग के कई मामलों का एसओजी ने खुलासा किया है. पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने, ब्लूटूथ से नकल करवाने जैसे मामलों में कार्रवाई की गई और ऐसे अभ्यर्थियों के साथ ही धांधली करने वाले गिरोहों के बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने, फर्जी खेल प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने और फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल करने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है.

चयन बोर्ड ने 12 मामले एसओजी को भेजे: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अलग-अलग भर्तियों में 12 मामले ऐसे सामने आए हैं. जिनमें महिलाओं ने तलाकशुदा कोटे में नौकरी हासिल की, लेकिन वह अपने पति के साथ ही रह रही हैं. अलग-अलग विभागों में तलाकशुदा कोटे में नौकरी लगी महिलाओं की विभागीय जांच में यह तथ्य सामने आने के बाद चयन बोर्ड ने एसओजी को शिकायत भेजी थी. जिस पर एसओजी ने जांच शुरू कर दी है. जांच में कई और ऐसे मामले सामने आने की संभावना है.

भर्तियों में मिलता है दो फीसदी आरक्षण: दरअसल, सरकारी नौकरियों की भर्ती में तलाकशुदा महिलाओं के लिए दो फीसदी कोटा होता है. इस कोटे में मैरिट अन्य श्रेणियों की अपेक्षा काफी कम होती है, इसलिए कई महिलाएं कागजों में तलाक लेकर उसके दस्तावेज पेश कर नौकरी हासिल कर लेती हैं, लेकिन रहती अपने पति के साथ ही हैं. इस तरह के मामले सामने आने के बाद भर्ती एजेंसियों के साथ ही एसओजी के अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए हैं. अब एसओजी के अधिकारी गहनता से जांच में जुटे हैं.