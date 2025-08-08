Essay Contest 2025

तीन भर्ती परीक्षाओं में पास नहीं हुआ, लीक पेपर पढ़कर बना थानेदार, अब गिरफ्तार - SOG HAS ARRESTED SI

एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक प्रोबेशनर एसआई को गिरफ्तार किया गया है.

SI RECRUITMENT EXAM, SI RECRUITMENT PAPER LEAK CASE
प्रोबेशनर एसआई गिरफ्तार. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 6:22 PM IST

जयपुरः उप निरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक और प्रोबेशनर एसआई को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने 15 सितंबर 2021 को दोनों पारियों की परीक्षा लीक पेपर पढ़कर दिया था.

एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने कहा, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में दर्ज मुकदमे के अनुसंधान से सामने आए तथ्यों के आधार पर सत्येंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है. वह खापरिया (बहरोड़-कोटपूतली) का मूल निवासी है और फिलहाल जयपुर में सिरसी स्थित गणपति विहार में रहता है. अभी जयपुर ग्रामीण पुलिस लाइन में प्रोबेशनर एसआई के रूप में तैनात है.

उन्होंने बताया कि आरोपी सत्येंद्र सिंह यादव ने 15 सितंबर 2021 को परीक्षा दी थी. पड़ताल में सामने आया कि उसने पेपर लीक गिरोह के जरिए पर्चा हासिल कर दोनों पारियों की परीक्षा दी थी. लीक पेपर पढ़कर उसने परीक्षा पास की और उसका चयन अनुचित तरीके से हुआ है.

आरपीएससी से रिकॉर्ड मंगवाकर की जांचः उन्होंने बताया, एसओजी ने राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर से रिकॉर्ड मंगवाया तो सामने आया कि उसे हिंदी के पेपर में 178.83 और सामान्य ज्ञान के पेपर में 160.33 नंबर मिले हैं. उसने दोनों परीक्षा में 339.16 अंक के साथ 12वीं रैंक हासिल की है. एसओजी में मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुसंधान के दौरान राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं की दुबारा परीक्षा ली गई.

दसवीं से ग्रेजुएशन तक सेकंड डिविजनः दोबारा परीक्षा के दौरान उससे वही पेपर सॉल्व करवाए गए, जो एसआई भर्ती परीक्षा में आए थे. दोनों परीक्षाओं के प्राप्तांकों में काफी अंतर आया. उन्होंने बताया कि आरोपी सत्येंद्र सिंह के दसवीं कक्षा में 55 फीसदी, 12वीं कक्षा में 59 फीसदी और स्नातक में 57 फीसदी अंक आए हैं. पड़ताल में यह भी सामने आया है कि उसने एसआई भर्ती-2016, पटवारी भर्ती-2016 और आरएएस भर्ती-2018 में प्री पेपर दिया था, लेकिन किसी भी परीक्षा में उसका चयन नहीं हुआ.

54 एसआई सहित 118 हो चुके गिरफ्तारः पेपर लीक गिरोह के जरिए एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा देकर अनुचित रूप से चयनित होने के सबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है. इस मामले में अब तक 54 एसआई सहित 118 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण: पूछताछ के लिए तलब जैसलमेर की एसआई प्रियंका बीच रास्ते फरार, जयपुर एसओजी मुख्यालय ने बुलाया था

एसआई पेपर लीक मामले में 25 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बर्खास्त, आदेश जारी

