ETV Bharat / state

डमी अभ्यर्थी के केस से एसओजी को मिला बड़ा सुराग, ऐसे खुली एसआई भर्ती में फर्जीवाड़े की पोल - SI EXAM SCAM RAJASTHAN

राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने इस मामले में अब तक 122 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

एसआई भर्ती में फर्जीवाड़े की पोल
एसआई भर्ती में फर्जीवाड़े की पोल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2025 at 9:47 PM IST

5 Min Read

जयपुर : राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) के 859 पदों पर भर्ती के लिए हुई एसआई भर्ती-2021 को आखिरकार हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. इस भर्ती में न केवल पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाने के बड़े पैमाने पर खेल का एसओजी ने भंडाफोड़ किया. बल्कि, आरपीएससी के दो तत्कालीन सदस्यों को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया. इसी भर्ती में एक आरएएस अधिकारी डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के आरोप में पकड़ा गया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में लगा हेड कांस्टेबल भी पेपर की खरीद-फरोख्त के आरोप में जेल गया. ईटीवी भारत से बातचीत में एसओजी के एडीजी और एसआईटी के मुखिया वीके सिंह ने बताया कि आखिर कैसे सिलसिलेवार तरीके से इस मामले की परतें खुलती गईं.

डालूराम-जगदीश से मिले सुरागों ने चौंकाया : एसआई भर्ती-2021 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के आरोप में एसओजी ने फरवरी 2024 में प्रशिक्षु एसआई डालूराम को गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया कि डालूराम ने अपनी जगह सांचोर के हरचंद को परीक्षा में बिठाया था. एसओजी ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया. पेपर लीक गिरोह का सरगना जगदीश विश्नोई हत्थे चढ़ा तो एक के बाद एक कई कड़ियां जुड़ती गई. जांच में सामने आया कि यूनिक भांभू ने जयपुर के एक परीक्षा केंद्र से पेपर निकाला था.

एडीजी वीके सिंह से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: बड़ी खबर : राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को किया रद्द

एसओजी की पुलिस अकादमी में दबिश : इसके बाद फरवरी में एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी में दबिश देकर 15 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया था. यह पहला मौका था जब एसओजी ने पुलिस अकादमी में दबिश दी और एक साथ इतने ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया. हालांकि, इस दबिश से पहले कई एसआई आरपीए से छुट्टी लेकर चले गए. जिन्हें बाद में पकड़ा गया. अब तक एसओजी इस मामले में 122 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जिनमें 55 ट्रेनी एसआई है. जबकि छह लोग ऐसे हैं. जिनका एसआई भर्ती-2021 में चयन हो गया था. लेकिन उन्होंने जॉइन नहीं किया.

जांच से खुला फर्जीवाड़े का जाल
जांच से खुला फर्जीवाड़े का जाल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

दो आरपीएससी मेंबर तक पहुंची जांच : जैसे-जैसे एसओजी की जांच आगे बढ़ी. इस मामले की परतें खुलती गईं. सबसे पहले जयपुर के रवींद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पेपर लीक होने का खुलासा हुआ. पड़ताल में सामने आया कि तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने उस समय के एक अन्य मेंबर रामूराम राईका को उसके बेटे-बेटी के लिए पेपर दिया. कटारा ने अपने परिचित कुंदन पंड्या को भी पेपर के प्रश्न और उत्तर दिए थे. जिसने अपने नेटवर्क के जरिए पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया. इसके अलावा बीकानेर के एक सेंटर से भी पेपर लीक हुआ.

अब तक की कार्रवाई:
अब तक की कार्रवाई: (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

आरएएस अधिकारी बना डमी अभ्यर्थी : इसी मामले में एसओजी ने एक आरएएस अधिकारी (तत्कालीन एसडीएम) हनुमानाराम को भी गिरफ्तार किया. जिसने दो अभ्यर्थियों की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी. एसओजी ने आरएएस अधिकारी के साथ ही दोनों अभ्यर्थियों को भी पकड़ा. इस मामले में अब तक 27 सरकारी कर्मचारी-अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं. हालांकि, अभी भी कई संदिग्धों के खिलाफ जांच जारी है. फिलहाल, इस मामले में 88 संदिग्ध ऐसे हैं. जिनके खिलाफ जांच चल रही है. ऐसे में इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं.

RPSC के सदस्य भी लपेटे में
RPSC के सदस्य भी लपेटे में (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: एसआई भर्ती परीक्षा 2021: पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बिठाने का 'खेल', एसओजी की गिरफ्त में 54 ट्रेनी समेत 122 लोग

भर्ती में 27 सरकारी कर्मचारी-अधिकारी गिरफ्तार
भर्ती में 27 सरकारी कर्मचारी-अधिकारी गिरफ्तार (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

ढाका-भांभू की गिरफ्तारी से सामने आएंगे राज : उन्होंने कहा इस मामले में आगे भी अनुसंधान चल रहा है. कुछ महत्वपूर्ण लोग भागे हुए हैं. जिनमें सुरेश ढाका और यूनिक भांभू भी शामिल है. उनकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे होंगे. उनके आधार पर आगे भी गिरफ्तारियां होंगी. यह अनुसंधान अभी चलता रहेगा. और भी भर्तियां हैं जिनमें गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें मिली हैं. हेल्पलाइन पर आई शिकायतों पर अनुसंधान लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि जेईएन भर्ती की जांच भी जल्द शुरू की जाएगी.

पांच साल की भर्तियों की विभाग भी कर रहे जांच : उन्होंने कहा कि सभी भर्तियों में गड़बड़ियों की जांच एसओजी नहीं कर सकती. इसलिए सभी विभागों को भी जांच का आग्रह किया गया था. जिसमें नौकरी लगने वाले लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है. उनकी फोटो और दस्तखत का भी मिलान किया जा रहा है. किसी पर शक होने पर एसओजी को जानकारी दी जा रही है. इससे भी काफी सूचनाएं आ रही हैं. जिनकी जांच की जाएगी.

RPSC भर्ती विवाद
RPSC भर्ती विवाद (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: SI पेपर लीक: महिला कांस्टेबल ने 14 लाख में खरीदा पेपर, इंटरव्यू में फेल, अब SOG ने किया गिरफ्तार

धांधली करने वालों को मिला कड़ा सबक : उन्होंने कहा हाईकोर्ट ने पीआईएल के रूप में लिस्ट करने को कहा है. इससे कहीं कोई खामियां रही हैं तो वे दुरुस्त होगी. उससे लोगों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि आज आरपीएससी ने अपनी व्यवस्था को काफी चुस्त-दुरुस्त कर दिया है. जब भी परीक्षा का आयोजन होता है. एसओजी ऑब्जर्वर के रूप में साथ रहकर देखते हैं. अब परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही है. यह पैसे के दम पर नौकरी पाने वालों के लिए भी एक सबक है. उनका पैसा भी गया, वो जेल भी गए और उनकी नौकरी भी गई. जो मेहनत से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं. उन्हें भी इस फैसले से बूस्ट मिला है.

जयपुर : राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) के 859 पदों पर भर्ती के लिए हुई एसआई भर्ती-2021 को आखिरकार हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. इस भर्ती में न केवल पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाने के बड़े पैमाने पर खेल का एसओजी ने भंडाफोड़ किया. बल्कि, आरपीएससी के दो तत्कालीन सदस्यों को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया. इसी भर्ती में एक आरएएस अधिकारी डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के आरोप में पकड़ा गया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में लगा हेड कांस्टेबल भी पेपर की खरीद-फरोख्त के आरोप में जेल गया. ईटीवी भारत से बातचीत में एसओजी के एडीजी और एसआईटी के मुखिया वीके सिंह ने बताया कि आखिर कैसे सिलसिलेवार तरीके से इस मामले की परतें खुलती गईं.

डालूराम-जगदीश से मिले सुरागों ने चौंकाया : एसआई भर्ती-2021 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के आरोप में एसओजी ने फरवरी 2024 में प्रशिक्षु एसआई डालूराम को गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया कि डालूराम ने अपनी जगह सांचोर के हरचंद को परीक्षा में बिठाया था. एसओजी ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया. पेपर लीक गिरोह का सरगना जगदीश विश्नोई हत्थे चढ़ा तो एक के बाद एक कई कड़ियां जुड़ती गई. जांच में सामने आया कि यूनिक भांभू ने जयपुर के एक परीक्षा केंद्र से पेपर निकाला था.

एडीजी वीके सिंह से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: बड़ी खबर : राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को किया रद्द

एसओजी की पुलिस अकादमी में दबिश : इसके बाद फरवरी में एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी में दबिश देकर 15 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया था. यह पहला मौका था जब एसओजी ने पुलिस अकादमी में दबिश दी और एक साथ इतने ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया. हालांकि, इस दबिश से पहले कई एसआई आरपीए से छुट्टी लेकर चले गए. जिन्हें बाद में पकड़ा गया. अब तक एसओजी इस मामले में 122 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जिनमें 55 ट्रेनी एसआई है. जबकि छह लोग ऐसे हैं. जिनका एसआई भर्ती-2021 में चयन हो गया था. लेकिन उन्होंने जॉइन नहीं किया.

जांच से खुला फर्जीवाड़े का जाल
जांच से खुला फर्जीवाड़े का जाल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

दो आरपीएससी मेंबर तक पहुंची जांच : जैसे-जैसे एसओजी की जांच आगे बढ़ी. इस मामले की परतें खुलती गईं. सबसे पहले जयपुर के रवींद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पेपर लीक होने का खुलासा हुआ. पड़ताल में सामने आया कि तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने उस समय के एक अन्य मेंबर रामूराम राईका को उसके बेटे-बेटी के लिए पेपर दिया. कटारा ने अपने परिचित कुंदन पंड्या को भी पेपर के प्रश्न और उत्तर दिए थे. जिसने अपने नेटवर्क के जरिए पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया. इसके अलावा बीकानेर के एक सेंटर से भी पेपर लीक हुआ.

अब तक की कार्रवाई:
अब तक की कार्रवाई: (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

आरएएस अधिकारी बना डमी अभ्यर्थी : इसी मामले में एसओजी ने एक आरएएस अधिकारी (तत्कालीन एसडीएम) हनुमानाराम को भी गिरफ्तार किया. जिसने दो अभ्यर्थियों की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी. एसओजी ने आरएएस अधिकारी के साथ ही दोनों अभ्यर्थियों को भी पकड़ा. इस मामले में अब तक 27 सरकारी कर्मचारी-अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं. हालांकि, अभी भी कई संदिग्धों के खिलाफ जांच जारी है. फिलहाल, इस मामले में 88 संदिग्ध ऐसे हैं. जिनके खिलाफ जांच चल रही है. ऐसे में इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं.

RPSC के सदस्य भी लपेटे में
RPSC के सदस्य भी लपेटे में (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: एसआई भर्ती परीक्षा 2021: पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बिठाने का 'खेल', एसओजी की गिरफ्त में 54 ट्रेनी समेत 122 लोग

भर्ती में 27 सरकारी कर्मचारी-अधिकारी गिरफ्तार
भर्ती में 27 सरकारी कर्मचारी-अधिकारी गिरफ्तार (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

ढाका-भांभू की गिरफ्तारी से सामने आएंगे राज : उन्होंने कहा इस मामले में आगे भी अनुसंधान चल रहा है. कुछ महत्वपूर्ण लोग भागे हुए हैं. जिनमें सुरेश ढाका और यूनिक भांभू भी शामिल है. उनकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे होंगे. उनके आधार पर आगे भी गिरफ्तारियां होंगी. यह अनुसंधान अभी चलता रहेगा. और भी भर्तियां हैं जिनमें गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें मिली हैं. हेल्पलाइन पर आई शिकायतों पर अनुसंधान लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि जेईएन भर्ती की जांच भी जल्द शुरू की जाएगी.

पांच साल की भर्तियों की विभाग भी कर रहे जांच : उन्होंने कहा कि सभी भर्तियों में गड़बड़ियों की जांच एसओजी नहीं कर सकती. इसलिए सभी विभागों को भी जांच का आग्रह किया गया था. जिसमें नौकरी लगने वाले लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है. उनकी फोटो और दस्तखत का भी मिलान किया जा रहा है. किसी पर शक होने पर एसओजी को जानकारी दी जा रही है. इससे भी काफी सूचनाएं आ रही हैं. जिनकी जांच की जाएगी.

RPSC भर्ती विवाद
RPSC भर्ती विवाद (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: SI पेपर लीक: महिला कांस्टेबल ने 14 लाख में खरीदा पेपर, इंटरव्यू में फेल, अब SOG ने किया गिरफ्तार

धांधली करने वालों को मिला कड़ा सबक : उन्होंने कहा हाईकोर्ट ने पीआईएल के रूप में लिस्ट करने को कहा है. इससे कहीं कोई खामियां रही हैं तो वे दुरुस्त होगी. उससे लोगों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि आज आरपीएससी ने अपनी व्यवस्था को काफी चुस्त-दुरुस्त कर दिया है. जब भी परीक्षा का आयोजन होता है. एसओजी ऑब्जर्वर के रूप में साथ रहकर देखते हैं. अब परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही है. यह पैसे के दम पर नौकरी पाने वालों के लिए भी एक सबक है. उनका पैसा भी गया, वो जेल भी गए और उनकी नौकरी भी गई. जो मेहनत से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं. उन्हें भी इस फैसले से बूस्ट मिला है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN SOGSUB INSPECTOR PAPER LEAKपेपर लीक राजस्थानसरकारी नौकरी फर्जीवाड़ाSI EXAM SCAM RAJASTHAN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

IIT जोधपुर ने बनाया चैट जीपीटी जैसा लैंग्वेज AI मॉडल, 13 भाषा पढ़ने में होगी आसानी

MCC की सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट अब हो सकता है 9 सितंबर के बाद

भारत–जापान ने दो वर्षों में किए 170 MoU, 13 अरब डॉलर का वादा

चीन-अमेरिका कहानी लिख रहे, भारत लिखने दे रहा...जानिए पूरा सच!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.