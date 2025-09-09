एईएन भर्ती में फर्जी डिग्री दिलवाने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार, पीटीआई भर्ती में डमी अभ्यर्थी बिठाने वाला पकड़ा
एसओजी ने एईएन भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री दिलवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : September 9, 2025 at 8:33 PM IST
जयपुर: स्वायत्त शासन विभाग की सहायक अभियंता (एईएन) भर्ती में फर्जी डिग्री के खेल का भंडाफोड़ करते हुए एसओजी ने फर्जी डिग्री दिलवाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ में इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं. एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने वाले आदित्य यादव को एसओजी ने एक साल पहले गिरफ्तार किया था. अब उसे फर्जी डिग्री दिलवाने के आरोप में सागर दौलतानी को गिरफ्तार किया गया है.
वे बोले, एसओजी की की पड़ताल में सामने आया कि फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के आरोपी आदित्य यादव ने 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन कैलोर्क्स यूनिवर्सिटी (वर्तमान में साबरमती विश्वविद्यालय) अहमदाबाद से फर्जी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री खरीदी थी. आरपीएससी द्वारा आयोजित सहायक अभियंता सिविल (स्वायत शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 परीक्षा में वह 7वीं रैंक पर चयनित सूची में आया था. जबकि उसने सिविल अभियांत्रिकी की कोई पढ़ाई नहीं की थी. इसे सिविल इंजिनियरिंग की फर्जी डिग्री दिलवाने वाले सागर दौलतानी पुत्र हंसानन्द दौलतानी को आज जयपुर से गिरफ्तार किया गया है. उससे पूछताछ और अनुसंधान जारी है. पूछताछ में कई और खुलासे होने की संभावना है.
पढ़ें: लिखित परीक्षा में दो डमी कैंडिडेट बिठाकर बना टीचर, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे
डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना पीटीआई गिरफ्तार: वहीं, पीटीआई भर्ती-2022 में डमी कैंडिडेट बिठाने के एक मामले में एसओजी ने महेंद्र कुमार विश्नोई को गिरफ्तार किया है. उसने लिखित परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की और पीटीआई बन गया. वह मूलतः जोधपुर जिले के ओल्वी का रहने वाला है. फिलहाल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चाडिया नाडी, हनुवंतनगर, जिला जोधपुर में पीटीआई है. उससे पूछताछ जारी है.