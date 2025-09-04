ETV Bharat / state

एसआई भर्ती पेपर लीक: एसओजी ने एक और आरोपी पकड़ा, 8 लाख में खरीदा था सॉल्वड पेपर - SI PAPER LEAK

एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने रिंकू यादव को गिरफ्तार किया. उसने 8 लाख में पेपर खरीदा था.

एसओजी ने एक और आरोपी पकड़ा
पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2025 at 11:48 PM IST

जयपुर: सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक और आरोपी को पकड़ा है. उसने 8 लाख रुपए में पेपर खरीदा और लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी थी. हालांकि, मेरिट में उसका चयन नहीं हो पाया. अब जांच में नाम सामने आने के बाद एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी रिंकू यादव गिरफ्तार: एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि भूरा का जटमल (डीग) हाल कामां निवासी रिंकू यादव को गिरफ्तार किया गया है. जांच में पता चला कि उसने कार्तिकेय शर्मा के साथ मिलकर विनोद रेवाड़ से परीक्षा से पहले सॉल्वड पेपर हासिल किया था. कार्तिकेय शर्मा और विनोद रेवाड़ को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

वाट्सएप से मिला पेपर: जांच में सामने आया कि रिंकू यादव ने विनोद रेवाड़ से 8 लाख रुपए में एसआई भर्ती का सॉल्वड पेपर खरीदा. उसने 14 सितंबर 2021 को होने वाली परीक्षा से पहले दोनों पारियों का पेपर विनोद कुमार जाट के जरिए कार्तिकेय शर्मा के मोबाइल पर वाट्सएप से हासिल किया था. इसके बाद उसी पेपर को पढ़कर लिखित परीक्षा दी.

अब तक 126 आरोपी गिरफ्तार: उसने हिंदी में 126.01 और सामान्य ज्ञान में 160.65 अंक हासिल किए थे. कुल 286.66 नंबर मिलने के बावजूद चयन नहीं हो पाया. इस मामले में अब तक 55 प्रशिक्षु एसआई समेत कुल 126 आरोपियों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है.

