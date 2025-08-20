जयपुर: सरकारी नौकरी के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर एसओजी का एक्शन लगातार जारी है. बुधवार को एसओजी ने अध्यापक (तृतीय श्रेणी लेवल-2) भर्ती-2023, पटवारी भर्ती-2021 और पीटीआई भर्ती-2022 में धांधली करने के तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनसे पूछताछ में इन भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के कुछ और सुराग हाथ लगने की संभावना है. एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि अध्यापक भर्ती में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के आरोप में राकेश कुमार विश्नोई को, पटवारी भर्ती परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाने के आरोप में सागर मीणा को और पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्री पेश कर नौकरी लगने के आरोप में सौरव कलाल को गिरफ्तार किया गया है.

ग्रामसेवक ने दी डमी बनकर परीक्षा: उन्होंने बताया कि राकेश कुमार विश्नोई ने मूल अभ्यर्थी अरविंद कुमार की जगह डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दी थी. बीकानेर के गज्जेवाला निवासी राकेश विश्नोई अभी सवाई माधोपुर जिले की बौंली पंचायत समिति में ग्रामसेवक है. उसे जयपुर के सांगानेर थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है. उसने अरविंद कुमार की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी. अरविंद कुमार को पहले एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है.

सागर की जगह रोशन ने दी परीक्षा: उन्होंने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में सागर मीणा को गिरफ्तार किया गया है. सागर मीणा दौसा जिले के नांगल बेरसी गांव का रहने वाला है. वह अभी अजमेर जिले में देवला की डांग पटवार मंडल में पटवारी के पद पर लगा है. जांच में सामने आया था कि उसकी जगह रोशन लाल मीणा ने पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा दी थी. रोशनलाल को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है. सागर फरार चल रहा था.

फर्जी डिग्री से बना पीटीआई: एडीजी वीके सिंह ने बताया कि शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती-2022 में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के आरोप में सौरव कलाल को गिरफ्तार किया है. वह बांसवाड़ा के कलालवाड़ा गांव का रहने वाला है. पड़ताल में सामने आया कि उसने प्रदीप शर्मा के मार्फत जेएस यूनिवर्सिटी से बीपीएड की फर्जी डिग्री ली थी. इसी फर्जी डिग्री के आधार पर पीटीआई भर्ती में चयन हुआ. वह फिलहाल, बांसवाड़ा जिले के उंडवेला गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में पीटीआई लगा है.