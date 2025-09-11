ETV Bharat / state

ब्लूटूथ से नकल कर महिला अधिकारिता विभाग में बनी सुपरवाइजर, SOG ने किया गिरफ्तार

बीकानेर पुलिस ने आरोपी महिला को पकड़कर एसओजी को सौंपा, पूछताछ जारी.

ब्लूटूथ से नकल, SOG ने किया गिरफ्तार
ब्लूटूथ से नकल, SOG ने किया गिरफ्तार (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2025 at 9:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: ब्लूटूथ से नकल कर महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर बनी एक महिला को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. बीकानेर पुलिस ने उसे पकड़कर एसओजी के सुपुर्द किया. अब एसओजी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. उससे पूछताछ में ब्लूटूथ नकल गैंग से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है. एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर भर्ती में ब्लूटूथ से नकल कर लिखित परीक्षा पास करने के आरोप में मुक्ताप्रसाद नगर (बीकानेर) निवासी मंजू कुमारी विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है. वह बज्जू (बीकानेर) में महिला सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है.

2024 में एसओजी ने दर्ज किया था मुकदमा : उन्होंने बताया कि सुपरवाइजर भर्ती की लिखित परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करवाने वाले गिरोह को लेकर 2024 में एसओजी थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद एसओजी की ओर से वांछित आरोपियों की एक सूची जारी की गई. जिसके आधार पर बीकानेर एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में मुक्ताप्रसाद नगर थानाधिकारी विजेंद्र कुमार, एएसआई हनुमान सिंह और महिला कांस्टेबल संजू की टीम ने आरोपी मंजू को पकड़कर एसओजी के सुपुर्द किया. प्रारंभिक पूछताछ के बाद एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

इसे भी पढ़ें: 'खेल कोटे' में हासिल की सरकारी नौकरी, एसओजी ने किया गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

नकल गैंग को लेकर पूछताछ में जुटी एसओजी : उन्होंने बताया, एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि मंजू कुमारी ने महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर के पद पर 2018 में हुई भर्ती की लिखित परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से पेपर हल किया था. आरोपी मंजू ने अन्य आरोपियों के समान ही ब्लूटूथ से नकल कर सवालों के जवाब दिए थे. जिससे उसका सुपरवाइजर के पद पर चयन हुआ. गिरफ्तार करने के बाद एसओजी ने उसे कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे एसओजी की रिमांड पर सौंपा गया है. उससे ब्लूटूथ से नकल करवाने वाली गैंग को लेकर पूछताछ की जा रही है. इस मामले में एसओजी अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN SOG ACTIONब्लूटूथ से नकलएसओजी ने किया गिरफ्तारसुपरवाइजर भर्तीSOG ARESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भाजपा ने पूनिया, सीपी और अलका को राष्ट्रीय स्तर पर सौंपा बड़ा जिम्मा...जानिए क्या

धोखाधड़ी वाले कॉल्स हों या चोरी हुए फोन का पता लगाना, Sanchar Saathi बनी भारत की साइबर ढाल

सोनम वांगचुक ने 35 दिनों का अनशन शुरू किया, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग

समुद्र जल स्तर में तेज वृद्धि भारत के लिए खतरे की घंटी, नए अध्ययन में दी गई चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.