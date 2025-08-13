जयपुर: प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर अंकुश लगाने के लिए बनी एसआईटी के मुखिया और एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह को राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जाएगा. जोधपुर में होने वाले राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. जबकि 14 अन्य पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. बता दें कि एडीजी वीके सिंह की अगुवाई में एसओजी ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी बिठाकर नौकरी हासिल करने, फर्जी मार्कशीट-प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने वालों को जेल भिजवाया है. इसके साथ ही पेपर लीक और परीक्षाओं में सामूहिक नकल करवाने वाले गिरोहों पर भी शिकंजा कसा है.

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि बरकतुल्ला स्टेडियम, जोधपुर में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में एडीजी (एटीएस एवं एसओजी) वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जैसलमेर से देवाराम (सेवानिवृत्त एएसपी, सीआईडी), कामां, भरतपुर के एएसपी सतीश कुमार यादव, एसडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट सुरेंद्र सिंह, पीटीएस, बीकानेर के एएसपी दीपचंद और एटीएस कोटा की पुलिस निरीक्षक दीप्ती जोशी को राज्य स्तरीय समारोह में पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे.

वहीं सीआईडी, एसबी के पुलिस निरीक्षक जयसिंह राव, जोधपुर रेंज कस उप निरीक्षक मनीष चौधरी, आरएसी (पांचवीं बटालियन) के प्लाटून कमांडर हरिओम सिंह, भीलवाड़ा के सेवानिवृत्त उप निरीक्षक फतेह सिंह, सीआईडी (सीबी) जयपुर के हेड कांस्टेबल सुभाषचंद को राज्य स्तरीय समारोह में पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे. इसी प्रकार रिजर्व पुलिस लाइन (झुंझुनू) के हेड कांस्टेबल आत्माराम, सीआईडी (सीबी) जयपुर के कांस्टेबल बल्लूराम, आरएसी (द्वितीय बटालियन) के कांस्टेबल सौराज सिंह और झुंझुनू एएसपी कार्यालय के कांस्टेबल गुलझारी लाल को भी पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा.