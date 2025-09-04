प्रयागराज : सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव यमुना नदी में मिला. घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक सितंबर को इंजीनियर घर से निकला था. इसके बाद लापता हो गया था. परिजनों के अनुसार शादी न होने से वह परेशान था. युवक की मौत की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

थाना कीडगंज इलाके का रहने वाला विवेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था. वह छात्रों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता था. इसके अलावा विजिट पर विदेश भी जाता था. वह एक सितंबर को अचानक घर से निकल गया था. इसी दिन उसने एक बार पिता को फोन किया था. बिना कुछ कहे उसने फोन कट कर दिया. इसके बाद से उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था. परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चल पाया.

हत्या या आत्महत्या, अभी स्पष्ट नहीं : इसके बाद पुलिस को सूचना दी. पुलिस विवेक की खोजबीन कर रही थी. इस बीच गुरुवार को किसी ने पुलिस को सूचना दी कि एक युवक का शव यमुना में पड़ा है. पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दी. परिवार के लोगों ने शव की पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर विवेक के रूप में की. घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. युवक ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है.

सीसीटीवी में नजर आया इंजीनियर : कीडगंज एसएचओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों का आरोप है कि विवेक ने आत्महत्या नहीं की है. पुलिस ने आसपास से सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो विवेक अपने घर से रात में यमुना ब्रिज की ओर जाने वाली रोड पर जाते नजर आया. विवेक की मां की पहले ही मौत हो चुकी है. बहन की शादी हो चुकी है. घटना के दौरान पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे.

घर पर ही मिला इंजीनियर का फोन : एसएचओ के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का पता चल पाएगा. विवेक का फोन घर पर ही मिला है. वहीं पिता विजय कृष्ण का कहना है कि शादी न होने के कारण विवेक काफी समय से डिप्रेशन में था. परिवार के लोग उसे समझा रहे थे.

यह भी पढ़ें : अमरोहा में भाई ने कर दी बहन की हत्या; चोरी से गेहूं बेचने को मना करने पर धारदार हथियार से किया हमला