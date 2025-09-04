ETV Bharat / state

प्रयागराज में यमुना नदी में मिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव; पिता बोले- शादी न होने से परेशान था बेटा - SOFTWARE ENGINEER DEATH

घर में बिना किसी को कुछ बताए निकल गया था इंजीनियर, परिवार के अलावा पुलिस भी कर रही थी तलाश.

प्रतीकात्मक तस्वीर.
प्रतीकात्मक तस्वीर. (Photo Credit; PTI)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज : सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव यमुना नदी में मिला. घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक सितंबर को इंजीनियर घर से निकला था. इसके बाद लापता हो गया था. परिजनों के अनुसार शादी न होने से वह परेशान था. युवक की मौत की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

थाना कीडगंज इलाके का रहने वाला विवेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था. वह छात्रों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता था. इसके अलावा विजिट पर विदेश भी जाता था. वह एक सितंबर को अचानक घर से निकल गया था. इसी दिन उसने एक बार पिता को फोन किया था. बिना कुछ कहे उसने फोन कट कर दिया. इसके बाद से उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था. परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चल पाया.

हत्या या आत्महत्या, अभी स्पष्ट नहीं : इसके बाद पुलिस को सूचना दी. पुलिस विवेक की खोजबीन कर रही थी. इस बीच गुरुवार को किसी ने पुलिस को सूचना दी कि एक युवक का शव यमुना में पड़ा है. पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दी. परिवार के लोगों ने शव की पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर विवेक के रूप में की. घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. युवक ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है.

सीसीटीवी में नजर आया इंजीनियर : कीडगंज एसएचओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों का आरोप है कि विवेक ने आत्महत्या नहीं की है. पुलिस ने आसपास से सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो विवेक अपने घर से रात में यमुना ब्रिज की ओर जाने वाली रोड पर जाते नजर आया. विवेक की मां की पहले ही मौत हो चुकी है. बहन की शादी हो चुकी है. घटना के दौरान पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे.

घर पर ही मिला इंजीनियर का फोन : एसएचओ के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का पता चल पाएगा. विवेक का फोन घर पर ही मिला है. वहीं पिता विजय कृष्ण का कहना है कि शादी न होने के कारण विवेक काफी समय से डिप्रेशन में था. परिवार के लोग उसे समझा रहे थे.

यह भी पढ़ें : अमरोहा में भाई ने कर दी बहन की हत्या; चोरी से गेहूं बेचने को मना करने पर धारदार हथियार से किया हमला

प्रयागराज : सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव यमुना नदी में मिला. घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक सितंबर को इंजीनियर घर से निकला था. इसके बाद लापता हो गया था. परिजनों के अनुसार शादी न होने से वह परेशान था. युवक की मौत की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

थाना कीडगंज इलाके का रहने वाला विवेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था. वह छात्रों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता था. इसके अलावा विजिट पर विदेश भी जाता था. वह एक सितंबर को अचानक घर से निकल गया था. इसी दिन उसने एक बार पिता को फोन किया था. बिना कुछ कहे उसने फोन कट कर दिया. इसके बाद से उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था. परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चल पाया.

हत्या या आत्महत्या, अभी स्पष्ट नहीं : इसके बाद पुलिस को सूचना दी. पुलिस विवेक की खोजबीन कर रही थी. इस बीच गुरुवार को किसी ने पुलिस को सूचना दी कि एक युवक का शव यमुना में पड़ा है. पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दी. परिवार के लोगों ने शव की पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर विवेक के रूप में की. घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. युवक ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है.

सीसीटीवी में नजर आया इंजीनियर : कीडगंज एसएचओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों का आरोप है कि विवेक ने आत्महत्या नहीं की है. पुलिस ने आसपास से सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो विवेक अपने घर से रात में यमुना ब्रिज की ओर जाने वाली रोड पर जाते नजर आया. विवेक की मां की पहले ही मौत हो चुकी है. बहन की शादी हो चुकी है. घटना के दौरान पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे.

घर पर ही मिला इंजीनियर का फोन : एसएचओ के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का पता चल पाएगा. विवेक का फोन घर पर ही मिला है. वहीं पिता विजय कृष्ण का कहना है कि शादी न होने के कारण विवेक काफी समय से डिप्रेशन में था. परिवार के लोग उसे समझा रहे थे.

यह भी पढ़ें : अमरोहा में भाई ने कर दी बहन की हत्या; चोरी से गेहूं बेचने को मना करने पर धारदार हथियार से किया हमला

For All Latest Updates

TAGGED:

MISSING ENGINEER BODYYAMUNA RIVER ENGINEER BODYPRAYAGRAJ ENGINEER VIVEK CASEप्रयागराज सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाशSOFTWARE ENGINEER DEATH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.